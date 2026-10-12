Motorina înaintea păcii: Ucraina, sacrificată în calculul electoral

Armistițiul energetic anunțat de Trump riscă să protejeze veniturile petroliere ale Rusiei fără să oprească atacurile asupra Ucrainei, în timp ce Washingtonul urmărește ieftinirea carburanților înaintea alegerilor.

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Donald Trump a anunțat un „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina la două zile după relaxarea sancțiunilor asupra motorinei rusești. Moscova nu confirmă înțelegerea, Kievul raportează noi atacuri, iar aliații europeni încearcă să susțină oprirea loviturilor fără să accepte concesiile făcute Kremlinului.

O concluzie este clară și trebuie spusă de la început chiar dacă ne convine sau nu nouă europenilor. Trump merită credit pentru încercarea de a opri atacurile asupra infrastructurii energetice: un armistițiu respectat ar proteja milioane de ucraineni înaintea iernii și ar putea deschide calea unor negocieri mai ample. Pentru republicani, reducerea prețurilor carburanților și un rezultat diplomatic concret ar aduce un avantaj înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului; continuarea loviturilor rusești ar pune însă sub semnul întrebării credibilitatea inițiativei. Uniunea Europeană susține oprirea atacurilor, dar respinge relaxarea sancțiunilor care oferă Moscovei venituri fără garanții de dezescaladare. Succesul lui Trump va depinde, așadar, de capacitatea de a transforma anunțul într-o înțelegere respectată, păstrând sprijinul aliaților europeni.

Duminică dimineață, 11 octombrie, președintele american a anunțat pe rețeaua sa de socializare că, „începând de acum”, Rusia și Ucraina au un armistițiu energetic. Potrivit lui Trump, ambele părți acceptaseră înțelegerea și nimeni nu avea voie să o încalce. Mesajul, scris cu majuscule, a fost întâmpinat cu uimire la Kiev, tăcere la Moscova și sprijin prudent din partea capitalelor occidentale.

Până seara, realitatea de pe teren contrazicea deja anunțul. Volodimir Zelenski declara că mai multe centrale ucrainene fuseseră lovite, inclusiv una din capitală și alta din Harkov. Dronele Shahed, spunea el, „infestaseră toată ziua” cerul țării.

Anunțul trebuie privit împreună cu decizia luată cu două zile înainte: relaxarea temporară a sancțiunilor americane asupra motorinei rusești, negociată direct între Trump și Vladimir Putin. Decizia a provocat nemulțumire în coaliția occidentală. Cele două inițiative sunt strâns legate. Oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești ar ajuta Moscova să livreze carburanții promiși, iar Washingtonul speră că aceste livrări vor reduce prețurile din Statele Unite. Toate acestea se petrec cu trei săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Acordul pe motorină: ce primește Rusia și ce oferă în schimb?

Pe 9 octombrie, după o convorbire telefonică descrisă de Casa Albă drept „foarte reușită”, Trump a anunțat că Rusia va livra imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și globală. Alte tranșe ar urma să ajungă în lunile următoare, totalul promis depășind patru milioane de tone.

Departamentul Trezoreriei a emis în aceeași zi o licență generală care suspendă sancțiunile asupra motorinei rusești până în aprilie 2027. Vicepremierul rus Alexandr Novak a confirmat și ridicarea parțială a interdicției de export impuse de Moscova chiar în această lună.

Acest ultim detaliu explică situația în care se află Rusia. Înaintea războiului, era al doilea exportator mondial de motorină. Acum își restrânsese singură exporturile, deoarece rafinăriile lovite sistematic de dronele ucrainene nu mai acopereau nici consumul intern. Kievul reușise astfel să transforme una dintre sursele de putere economică ale Kremlinului într-un punct vulnerabil.

Înțelegerea cu Washingtonul îi redeschide Moscovei accesul la piață și la venituri, fără un angajament de reducere a acțiunilor militare. Contradicția este cu atât mai vizibilă cu cât, doar cu câteva săptămâni înainte, Trump promulgase o lege care permite sancțiuni dure împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc. Acum, Statele Unite devin ele însele client.

Nici beneficiul economic nu este atât de sigur pe cât sugerează anunțul. Analiștii citați de Forbes și NPR observă că livrarea unei mari părți din cantitățile promise depinde tocmai de rafinăriile avariate. În plus, presiunea de pe piață privește în special motorina, nu țițeiul, astfel încât efectul asupra prețurilor americane ar putea rămâne modest.

Consecința politică este însă imediată: Washingtonul are acum un interes direct ca Ucraina să oprească loviturile asupra instalațiilor petroliere rusești. Trump a spus acest lucru deschis, precizând că i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile de motorină.

De ce înțelegerea favorizează Moscova

La prima vedere, oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice pare o măsură umanitară echilibrată. Pe teren, cele două campanii au însă obiective diferite.

Rusia lovește rețeaua electrică și termică a Ucrainei pentru a slăbi rezistența populației înaintea iernii, într-un moment în care apărarea antiaeriană ucraineană este epuizată după luni de atacuri. Ucraina lovește rafinăriile rusești pentru a reduce veniturile care finanțează războiul.

Oprirea simultană a celor două campanii ar lua Kievului una dintre puținele pârghii strategice care au produs rezultate. Moscova ar putea reveni oricând la atacuri, mai ales în lipsa unui mecanism de verificare și a unor consecințe clare pentru încălcarea acordului. Loviturile din chiar ziua anunțului arată cât de fragilă este promisiunea.

Există și un precedent recent. În martie 2025, după o altă convorbire Trump–Putin, a fost anunțat un moratoriu de 30 de zile asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice. Kremlinul a interpretat restrictiv termenii înțelegerii, iar cele două părți s-au acuzat reciproc de încălcări încă din primele zile. Moratoriul s-a încheiat fără să fi fost respectat.

Probleme asemănătoare au apărut în cazul armistițiului de Paște și al propunerilor privind Marea Neagră. Moscova le-a condiționat pe acestea din urmă de ridicarea sancțiunilor asupra băncii agricole Rosselhozbank. De fiecare dată, Rusia a acceptat ideea unei înțelegeri, apoi a cerut concesii pentru aplicarea ei.

În acest context, tăcerea Kremlinului îi oferă spațiu de manevră. Moscova nu a confirmat că ar fi acceptat armistițiul și poate continua atacurile susținând că nu și-a asumat public un asemenea angajament. Nici nu l-a respins, evitând să-l contrazică pe președintele american la două zile după relaxarea sancțiunilor.

Ambiguitatea îi permite să păstreze beneficiile economice ale apropierii de Washington și libertatea de acțiune militară. Dacă Ucraina răspunde atacurilor, tot Kievul riscă să fie prezentat drept partea care refuză pacea.

Pentru Casa Albă, miza internă este ușor de înțeles. Scumpirea carburanților, alimentată de blocarea strâmtorii Ormuz, a devenit principalul handicap al republicanilor înaintea scrutinului de la începutul lui noiembrie. Oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și aducerea motorinei rusești pe piață servesc, din această perspectivă, unui obiectiv electoral american. Securitatea Ucrainei ajunge să fie negociată în funcție de prețul carburanților din Statele Unite.

Ruptura dintre Washington și Kiev

Cea mai gravă consecință a săptămânii este deteriorarea relației politice dintre Washington și Kiev. Zelenski a numit acordul pe motorină o „decizie slabă”. El a acuzat administrația americană că a folosit drept paravan prezența echipei ucrainene de negociere în Statele Unite, în timp ce Trump și Putin discutau separat înțelegerea privind carburanții.

Replica lui Trump a ridicat disputa la un alt nivel. Președintele american a declarat că a venit vremea ca Ucraina să aibă „un nou președinte”, care să pună în sfârșit capăt războiului.

Într-un interviu pentru ABC News, Zelenski a răspuns că alegerea conducătorilor țării aparține societății ucrainene. A amintit și că scumpirea carburanților este provocată de războiul din Orientul Mijlociu și de blocarea strâmtorii Ormuz, nu de Ucraina.

Argumentul său trimite la originea crizei. Războiul pe care administrația Trump îl poartă cu Iranul din februarie a provocat penuria și scumpirile care amenință acum șansele electorale ale Partidului Republican. Ucrainei i se cere să renunțe la o parte din presiunea exercitată asupra Rusiei pentru a ajuta Washingtonul să gestioneze consecințele unui alt război.

Europa susține armistițiul, dar respinge acordul pe motorină

Aliații au încercat să păstreze un echilibru dificil. Regatul Unit, Franța, Canada și Comisia Europeană au salutat ideea opririi atacurilor asupra infrastructurii energetice și au cerut Moscovei să respecte armistițiul. Au preferat astfel să susțină anunțul lui Trump și să pună presiunea publică asupra Rusiei. Premierul britanic Andy Burnham a sprijinit apelul la un armistițiu „durabil”.

Acordul pe motorină a fost primit cu mult mai multă ostilitate. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a reafirmat sprijinul „deplin” al Berlinului pentru Zelenski. Ursula von der Leyen a transmis aceeași poziție, iar premierul canadian Mark Carney a declarat că înțelegerea contrazice direct eforturile aliaților pentru pace și stabilitate în Europa. Chiar și la Washington, șapte senatori, dintre care patru republicani, au calificat acordul drept ilegal.

Susținerea armistițiului și respingerea concesiilor economice exprimă dilema aliaților europeni. Ei nu își permit o ruptură deschisă cu Washingtonul, dar nici nu pot accepta ca regimul de sancțiuni construit cu greu din 2022 încoace să fie slăbit printr-un anunț pe o rețea socială și o licență temporară a Trezoreriei.

Ce înseamnă pentru România

Pentru București, acest episod are cel puțin trei consecințe concrete.

Prima privește energia. Sistemul electric ucrainean influențează direct securitatea energetică a regiunii. Republica Moldova este legată de rețeaua europeană prin România, iar în noiembrie 2022 atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene au provocat o pană masivă de curent la Chișinău. Continuarea loviturilor se poate simți, așadar, și la granița de est a României.

A doua consecință privește piața carburanților. România importă cea mai mare parte a țițeiului pe care îl rafinează. Rafinăria Petrotel de la Ploiești a aparținut Lukoil, companie sancționată de Washington în 2025. Relaxarea selectivă a sancțiunilor face regulile mai greu de anticipat: deciziile care afectează piața se pot schimba de la o săptămână la alta, în funcție de prioritățile electorale americane.

A treia consecință este de securitate. Dronele Shahed care au lovit duminică centralele ucrainene sunt de același tip cu cele ale căror fragmente au căzut în repetate rânduri în județul Tulcea. Un armistițiu anunțat fără verificare și fără acordul explicit al agresorului nu înlătură acest pericol. Poate doar să creeze impresia că situația este sub control.

Pentru flancul estic, lecția este clară: valoarea unui acord depinde de capacitatea garantului de a obține respectarea lui. Dacă prioritatea acestuia devine prețul motorinei, iar încălcările rămân fără consecințe, costurile cad asupra părții mai vulnerabile. Moscova primește astfel încă un semnal că poate continua războiul și, în același timp, poate obține concesii dacă așteaptă suficient.