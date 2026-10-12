SUA amenință că blochează achizițiile de armament pentru Ucraina din cauza loviturilor asupra rafinăriilor rusești, potrivit Financial Times

Administrația președintelui american Donald Trump amenință că va bloca mecanismul prin care Ucraina cumpără armament american prin programul PURL, pentru a obține oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești. Măsura ar pune în pericol și furnizarea de informații militare către Kiev, relatează Financial Times.

Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Oficiali americani au contactat sâmbătă și duminică reprezentanți ai Ucrainei și ai unor state europene și le-au cerut să pună capăt atacurilor cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor rusești. Informațiile provin de la persoane care au primit personal apelurile sau care au fost informate despre conținutul lor. Potrivit acestora, administrația Trump folosește posibilitatea de a opri livrările de armament american drept instrument de presiune asupra Kievului. Casa Albă a refuzat să confirme apelurile sau să facă declarații.

Cererile au fost însoțite de amenințări cu încetarea schimbului de informații de intelligence și cu suspendarea PURL, mecanismul prin care Ucraina achiziționează armament american în funcție de nevoile sale prioritare.

„Sună la Kiev... Sună pe toată lumea ”

„Sună la Kiev... Sună pe toată lumea [din Europa]”, a declarat un oficial contactat de un oficial american din domeniul apărării.

PURL este coordonat de NATO. Prin intermediul lui, aliații Kievului cumpără armament de fabricație americană, pe care îl transferă apoi Ucrainei. Statele Unite nu contribuie financiar la acest mecanism. Despre contactele cu oficialii americani a vorbit Pavlo Palisa, consilier militar al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și fost comandant al Brigăzii 93 mecanizate.

Duminică, Trump a anunțat un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia, fără ca Kievul și partenerii europeni, asupra cărora administrația sa exercitase anterior presiuni, să fie avertizați. Președintele american a declarat că cele două părți au convenit să nu își mai atace reciproc infrastructura energetică și că înțelegerea intră în vigoare imediat.

„De acum, în războiul dintre Rusia și Ucraina este în vigoare ARMISTIȚIUL ENERGETIC. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”, a scris Trump pe Truth Social.

Duminică seara, Zelenski a numit anunțul lui Trump „o veste bună pentru toată lumea”, dar a subliniat că armistițiul trebuie să devină realitate. Liderul ucrainean a spus că Rusia a continuat atacurile pe parcursul zilei, inclusiv asupra unor obiective energetice.

„Din păcate, toată ziua cerul Ucrainei a fost plin de drone rusești «Shahed». Au avut loc lovituri cu bombe aeriene ghidate și atacuri asupra infrastructurii noastre energetice. Seara a fost atacată o centrală electrică din Harkov”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a amintit că Kievul a propus în mod repetat măsuri pentru reducerea intensității luptelor, dar că Vladimir Putin le-a respins pe toate. Zelenski se așteaptă acum ca liderul rus să respecte înțelegerea anunțată de Trump.

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„Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. La toate, Putin a avut același răspuns: «nu». Sperăm cu adevărat că el va spune, în sfârșit, Americii, Ucrainei și întregii lumi ceva care să ducă la o pace reală și demnă... Ne așteptăm ca Putin să facă ceea ce a spus președintele Trump”, a adăugat liderul de la Kiev.

Igor Ananski, prim-vicepreședintele Comitetului Energetic al Rusiei, a declarat că este dificil să se discute despre vreun acord în acest moment.

„Știm cu toții că Trump spune adesea lucruri pentru a împiedica creșterea prețurilor petrolului”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a raportat că Rusia a încălcat armistițiul energetic imediat după anunțul acestuia , prin lovirea CHPP-5 din Harkov în seara zilei de 11 octombrie.

Într-un comentariu pentru Axios, un purtător de cuvânt al Casei Albe a explicat că prin „armistițiu energetic”, Trump se referă la un refuz reciproc de a ataca rafinăriile de petrol. SUA numesc acest lucru principiul „rafinărie pentru rafinărie” și așteaptă ca Zelenski să îndeplinească condițiile. Dacă atacurile asupra rafinăriilor încetează, următorul pas ar putea fi abandonarea atacurilor asupra centralelor și rețelelor electrice.

Reacții în Congres

Acordul lui Trump privind cumpărarea de motorină rusească a atras critici în Congresul SUA. Republicanul Brian Fitzpatrick a anunțat că pregătește un proiect de lege bipartizan care ar bloca orice achiziție de petrol rusesc. Documentul s-ar numi „Legea Ronald Reagan «Pace prin forță»”.

Șapte senatori americani din ambele partide, Republican și Democrat, au declarat că decizia președintelui Donald Trump de a permite importurile de motorină rusească încalcă o lege federală adoptată de Congres în 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Legislatorii au subliniat că administrația nu s-a consultat cu Congresul și nu și-a explicat decizia și au cerut Casei Albe să o anuleze imediat.

Declarația comună a celor șapte senatori a fost publicată de serviciul de presă al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului SUA.

„Congresul a interzis în mod explicit importurile de energie rusească în 2022 pentru a preveni finanțarea războiului brutal al lui Putin împotriva Ucrainei cu dolari americani. Decizia președintelui Trump de a permite importurile de motorină rusească în Statele Unite încalcă în mod direct această lege”, se arată în comunicat.

Senatorii au reamintit că Congresul a interzis importul de petrol rusesc până când Moscova nu va înceta agresiunea împotriva Ucrainei și amenințările la adresa aliaților SUA din NATO.

Legislatorii spun că administrația Trump a încălcat legea prin faptul că nu s-a consultat cu Congresul și nu a explicat de ce a permis importul de combustibil rusesc.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o gură de oxigen financiar în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni”, au declarat senatorii, îndemnând administrația să își schimbe imediat decizia.

Declarația a fost semnată de democrata Jeanne Shaheen, Susan Collins și Lisa Murkowski din partea republicanilor, democratul Richard Blumenthal din Connecticut, democratul Ron Wyden din Oregon și republicanii Tom Tillis din Carolina de Nord și John Curtis din Utah.