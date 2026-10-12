 Trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, amână vizita la Moscova. Așteaptă răspunsul Kievului și al UE la o nouă propunere pentru Putin | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, amână vizita la Moscova. Așteaptă răspunsul Kievului și al UE la o nouă propunere pentru Putin

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Emisarii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, au amânat deplasarea planificată la Moscova. Data noii vizite va fi stabilită abia după ce se va clarifica dacă Ucraina și țările Uniunii Europene susțin „noua propunere agreată” pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, potrivit Axios.

Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova
Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova/FOTO:X

Publicația amintește de această propunere în contextul declarației lui Donald Trump despre un acord între părți privind un „armistițiu energetic”. Președintele american a anunțat pe 11 octombrie că înțelegerea intră în vigoare imediat.

Cu aproximativ o oră înainte de anunț, trupele ruse au lovit un obiectiv energetic din Kiev. Din cauza atacului, au fost introduse deconectări de urgență a energiei electrice în părți din sectoarele Obolon, Șevcenko, Desna, Podil și Nipru.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat între timp că anunțul lui Trump l-a luat prin surprindere. Ulterior, el a spus că a discutat inițiativa cu premierul canadian Mark Carney, cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Zelenski a precizat că Ucraina sprijină încetarea focului și a subliniat că este esențial ca Rusia să accepte o astfel de propunere.

Nici în Duma de Stat a Rusiei nu a putut fi confirmată o înțelegere privind „armistițiul energetic” cu Ucraina, anunțat de Trump. Prim-vicepreședintele comisiei pentru energetică, Igor Ananskih, a afirmat că deocamdată este dificil de vorbit despre eventuale acorduri.

Un reprezentant al Casei Albe a explicat că declarația făcută duminică de Trump se referea la o posibilă înțelegere privind oprirea loviturilor asupra rafinăriilor de petrol de ambele părți. Potrivit acestuia, președintele american se așteaptă ca Zelenski să respecte această înțelegere.

El a adăugat că, dacă atacurile asupra rafinăriilor vor înceta, următorul pas ar putea fi un acord privind oprirea loviturilor asupra centralelor electrice și rețelelor energetice.

Când era planificată deplasarea?

Anterior, presa rusă scrisese că emisarii americani ar putea merge la Moscova în următoarele două săptămâni. În ajun, Witkoff și Kushner s-au întâlnit la Miami cu negociatori ucraineni și cu reprezentanți ai unor state europene. Discuțiile s-au încheiat mai devreme decât fusese planificat.

Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că, la întâlnirea de la Miami, Witkoff și Kushner au amenințat cu încetarea schimbului de informații de intelligence cu SUA. Potrivit sursei, ei ar fi avertizat că Trump ar putea face acest pas dacă Ucraina va continua să ignore solicitarea de a opri loviturile asupra rafinăriilor rusești.

Între timp, Trump a spus că a discutat cu liderul de la Kremlin și că a convenit cu acesta livrarea de motorină rusească pe piața americană și pe alte piețe.

Un oficial american a susținut că decizia a venit după ce Kievul ar fi ignorat aproximativ șase apeluri de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

A doua zi, șeful Casei Albe a declarat că Ucraina are nevoie de un nou președinte și l-a acuzat pe Zelenski că ar fi responsabil pentru scumpirea motorinei în SUA. Duminică, Zelenski a spus că Ucraina va opri loviturile asupra rafinăriilor dacă Rusia va înceta atacurile asupra sectorului energetic ucrainean.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
Lorena Cabuela, românca sosită acum 25 de ani în Zaragoza, și-a făcut un restaurant viral pe TikTok: "Suntem uimiți"
stirileprotv.ro
image
Am aflat cât valorează viața unui cetățean pentru statul român. Unei femei bolnave de cancer i-a fost refuzat un medicament pe motiv că depășește „limitele rezonabile.” Care e suma pe care CNAS refuză să o deconteze pentru salvarea unei vieți
gandul.ro
image
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
mediafax.ro
image
Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
Ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești. Actele scăpate din foc au fost terminate de apă
libertatea.ro
image
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
digisport.ro
image
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate
click.ro
image
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Arma care blochează mușchii în câteva secunde. Motivul pentru care poliţiştii români nu o pot folosi
observatornews.ro
image
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
cancan.ro
image
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
prosport.ro
image
Ce calorifere trebuie aerisite primele într-o casă. Ordinea care te ajută să elimini aerul din instalație
playtech.ro
image
Tobias Christensen vorbește despre revenirea la Rapid, la doar 3 luni după plecare: „Îmi e dor de ei”
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
Câți bani îi dă Adrian Mutu lui Tiago pentru a-și face patul în fiecare dimineață. "Serios?" / "Da!"
digisport.ro
image
Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pe lux şi opulenţă! Imagini fabuloase cu penthouse-ul Mihaelei Rădulescu din Monaco
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru 9,6 milioane de români! Veste privind pensiile de la ASF. Creștere de aproape 40%
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Meghan Markle, succes răsunător cu un hanorac caritabil de 100 de dolari! S-a epuizat în ziua lansării. Povestea emoționantă din spatele celor patru cuvinte
click.ro
image
Vin bani din toate părțile pentru două zodii! Nativii care pot da lovitura financiară și își pot schimba viața
click.ro
image
Fiica Roxanei Blagu a împlinit 18 ani. De ce a renegat-o tânăra pe mama ei: „Poate sunt o poveste urâtă”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Kate Middleton Prințul William GettyImages 2298735682 jpg
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât te costă un pelerinaj la Iași de Sfânta Parascheva în 2026. Acatiste la 2 lei, lumânări la 10 lei, icoane de mii de lei
image
Meghan Markle, succes răsunător cu un hanorac caritabil de 100 de dolari! S-a epuizat în ziua lansării. Povestea emoționantă din spatele celor patru cuvinte

OK! Magazine

image
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William