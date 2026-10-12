Trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, amână vizita la Moscova. Așteaptă răspunsul Kievului și al UE la o nouă propunere pentru Putin

Emisarii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, au amânat deplasarea planificată la Moscova. Data noii vizite va fi stabilită abia după ce se va clarifica dacă Ucraina și țările Uniunii Europene susțin „noua propunere agreată” pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, potrivit Axios.

Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova/FOTO:X

Publicația amintește de această propunere în contextul declarației lui Donald Trump despre un acord între părți privind un „armistițiu energetic”. Președintele american a anunțat pe 11 octombrie că înțelegerea intră în vigoare imediat.

Cu aproximativ o oră înainte de anunț, trupele ruse au lovit un obiectiv energetic din Kiev. Din cauza atacului, au fost introduse deconectări de urgență a energiei electrice în părți din sectoarele Obolon, Șevcenko, Desna, Podil și Nipru.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat între timp că anunțul lui Trump l-a luat prin surprindere. Ulterior, el a spus că a discutat inițiativa cu premierul canadian Mark Carney, cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Zelenski a precizat că Ucraina sprijină încetarea focului și a subliniat că este esențial ca Rusia să accepte o astfel de propunere.

Nici în Duma de Stat a Rusiei nu a putut fi confirmată o înțelegere privind „armistițiul energetic” cu Ucraina, anunțat de Trump. Prim-vicepreședintele comisiei pentru energetică, Igor Ananskih, a afirmat că deocamdată este dificil de vorbit despre eventuale acorduri.

Un reprezentant al Casei Albe a explicat că declarația făcută duminică de Trump se referea la o posibilă înțelegere privind oprirea loviturilor asupra rafinăriilor de petrol de ambele părți. Potrivit acestuia, președintele american se așteaptă ca Zelenski să respecte această înțelegere.

El a adăugat că, dacă atacurile asupra rafinăriilor vor înceta, următorul pas ar putea fi un acord privind oprirea loviturilor asupra centralelor electrice și rețelelor energetice.

Când era planificată deplasarea?

Anterior, presa rusă scrisese că emisarii americani ar putea merge la Moscova în următoarele două săptămâni. În ajun, Witkoff și Kushner s-au întâlnit la Miami cu negociatori ucraineni și cu reprezentanți ai unor state europene. Discuțiile s-au încheiat mai devreme decât fusese planificat.

Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că, la întâlnirea de la Miami, Witkoff și Kushner au amenințat cu încetarea schimbului de informații de intelligence cu SUA. Potrivit sursei, ei ar fi avertizat că Trump ar putea face acest pas dacă Ucraina va continua să ignore solicitarea de a opri loviturile asupra rafinăriilor rusești.

Între timp, Trump a spus că a discutat cu liderul de la Kremlin și că a convenit cu acesta livrarea de motorină rusească pe piața americană și pe alte piețe.

Un oficial american a susținut că decizia a venit după ce Kievul ar fi ignorat aproximativ șase apeluri de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

A doua zi, șeful Casei Albe a declarat că Ucraina are nevoie de un nou președinte și l-a acuzat pe Zelenski că ar fi responsabil pentru scumpirea motorinei în SUA. Duminică, Zelenski a spus că Ucraina va opri loviturile asupra rafinăriilor dacă Rusia va înceta atacurile asupra sectorului energetic ucrainean.