 Cum au ajuns femeile din cercul lui Donald Trump să fie comparate cu extratereştrii. „Nici nu mai arată ca o ființă umană” | adevarul.ro
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Cum au ajuns femeile din cercul lui Donald Trump să fie comparate cu extratereştrii. „Nici nu mai arată ca o ființă umană”

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Aparițiile publice ale mai multor femei din cercul lui Donald Trump au stârnit un val de comentarii și ironii pe rețelele sociale, unde unele au fost comparate cu extratereștrii, din cauza modului în care arată şi se mişcă.

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Foto: captură ecran/social media

După imaginile cu Susan Dell și publicarea portretului oficial al Barberei Thornhill, utilizatorii au readus în atenție și alte figuri din administrația americană, între care Kelly Loeffler, Kimberly Guilfoyle și Laura Perlmutter, iar expresii precum „MAGA face” și „efectul Mar-a-Lago” au fost folosite pentru a ironiza felul în care arată aceste femei, potrivit boredpanda.

Totul a pornit de la apariția publică a lui Susan Dell la Casa Albă, care a atras numeroase comentarii despre felul în care arată.

Un utilizator a scris că aceasta „nici nu mai arată ca o ființă umană” și a descris-o drept un exemplu extrem al fenomenului numit de el „chirurgie estetică MAGA”. Reţele sociale au luat foc, iar comentariile care făceau referiri la extratereştri au început să curgă, aşa cum „Adevărul” a relatat deja.

Susan Dell și soțul său, Michael Dell sunt cunoscuţi americanilor datorită unui angajament financiar de 6,25 miliarde de dolari destinat copiilor din Statele Unite. Fundația Michael & Susan Dell a anunțat că va aloca suma pentru conturi de investiții destinate copiilor, fiecare beneficiar eligibil urmând să primească o contribuție de 250 de dolari. Inițiativa ar putea ajunge la cel mult 25 de milioane de copii.

Michael Dell a răspuns indirect criticilor referitoare la aspectul de „extraterestru” al soţiei sale, redistribuind pe platforma X mesaje ale unor persoane care au apreciat donația familiei, printre care şi unul care spunea: „Nepotul meu a primit 250 de dolari de la Susan Dell în contul său Trump. Vă rog să o lăsați în pace”.

Portretul Barberei Thornhill a pus gaz pe foc

Barbera Thornhill a intrat în atenția publicului după numirea sa în funcția de ambasador itinerant pentru monitorizarea și combaterea traficului de persoane. Portretul oficial publicat cu această ocazie a fost preluat pe rețelele sociale, unde aspectul său fizic a fost îndelung comentat, în aceeaşi notă ironică.

Fotografia oficială care a strârnit un val de comentarii ironice.
Fotografia oficială care a strârnit un val de comentarii ironice. Foto: Sate DRL

Unii utilizatori au comparat-o cu Susan Dell și au glumit că cele două ar putea fi „extratereştri rude”. Alții au folosit expresii precum „efectul Mar-a-Lago” și „MAGA face” pentru a ironiza un stil estetic pe care îl consideră exagerat și pe care îl pun în legătură cu persoane înstărite din anturajul lui Donald Trump.

„Acest trend al operațiilor estetice nu are legătură cu dorința de a sfida vârsta. Își transformă fețele în niște panouri publicitare monstruoase, care strigă cât de obscene sunt averile lor și cât de săraci sunt toți ceilalți”, a scris cineva.

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Foto: captura ecran

Un utilizator a sugerat, într-o postare, că administrația ar angaja intenționat persoane cu un aspect neobișnuit, pentru a distrage atenția de la alte subiecte. Altul a comparat administrația americană cu personajele din filmele regizorului Tim Burton.

Kelly Loeffler, ținta glumelor despre extratereștri

În același timp, a revenit în atenția publicului un videoclip mai vechi cu Kelly Loeffler, fostă senatoare republicană de Georgia și actuală șefă a Administrației pentru Întreprinderi Mici din Statele Unite (Small Business Administration - SBA).

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Publicată inițial în august, înregistrarea o arată mergând pe un coridor decorat cu fotografii în care apare alături de Donald Trump, membri ai Gărzii Naționale și parlamentari republicani. Pe măsură ce imaginile au fost redistribuite, au apărut și comentarii care o comparau cu un extraterestru.

„Sincer, este unul dintre cele mai tulburătoare videoclipuri pe care le-am văzut de multă vreme”, a scris cineva, iar de aici restul i-au ţinut isonul.

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Foto: captura ecran

Este vorba despre un videoclip în care Kelly Loeffler merge pe coridor cu o mapă în mână. Utilizatorii au făcut glume despre modul în care se deplasează, dar şi despre grosimea mapei, care mare să fie goală, doar de „impresie artistică”.

În aceeași înregistrare, Kelly Loeffler răspunde la întrebări despre rolul său în administrația Trump. Întrebată dacă face parte din Cabinetul prezidențial, ea povestește cum a aflat că va avea acest statut. Mulți au trecut peste explicațiile sale și s-au concentrat asupra înfățișării.

„Este, fără îndoială, un extraterestru venit din spațiu”, a scris un utilizator, în timp ce altul a glumit, spunând: „Prima zi într-un corp uman este întotdeauna stângace”.

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Foto: captura ecran
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Foto: captura ecran

Odată ce videoclipul a fost distribuit alături de fotografii cu Susan Dell și Barbera Thornhill, glumele au continuat.

„Administrația Trump nici măcar nu se mai străduiește să ascundă extratereștrii”, a scris un utilizator, publicând imagini cu cele trei femei.

Kimberly Guilfoyle și Laura Perlmutter

În postările despre aspectul femeilor din cercul lui Trump au apărut și numele lui Kimberly Guilfoyle și Laura Perlmutter.

Kimberly Guilfoyle şi-a pierdut funcţia.
Kimberly Guilfoyle şi-a pierdut funcţia. Foto: SUA Administration
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Kimberly Guilfoyle a lucrat ca responsabilă de strângerea de fonduri pentru cauze politice și a fost logodită cu Donald Trump Jr., fiul președintelui, fiind demisă din funcţia de ambasador al SUA în Grecia în urma uriaşului scandal declanşat după publicarea mai multor articole privind declaraţiile sale controversate privind implicarea SUA în politica mai multor state, primntre care şi România. Laura Perlmutter este soția lui Isaac Perlmutter, fostul președinte al Marvel Entertainment și un important donator republican.

Și fotografiile lor au fost folosite în comparații și comentarii despre felul în care arată femeile din mediul politic și social al lui Trump.

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Foto: captura ecran

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