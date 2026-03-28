Video JD Vance promite să dezvăluie „adevărul despre extratereștri” în administrația Trump: „Sunt mai curios decât oricine altcineva. Mă obsedează”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că intenționează să dezvăluie adevărul despre extratereștri în timpul administrației Trump, recunoscând că fenomenul OZN-urilor este una dintre principalele sale curiozități personale. Vance susține că ceea ce oamenii numesc extratereștri ar putea fi, de fapt, demoni, așa cum sunt descriși în creștinism.

„Nu am putut încă să dedic suficient timp pentru a înțelege subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Mă obsedează”, a spus Vance în podcastul conservatorului Benny Johnson.

Vicepreședintele a adăugat că își propune să studieze în detaliu documentele clasificate privind OZN-urile și că în următorii trei ani, cât mai are mandatul, va analiza aceste dosare.

„Mi-am spus de mai multe ori până acum că mă voi duce în Area 51, în New Mexico, pentru a afla ce se află în spatele acestor dosare, dar, din păcate, programul nu mi-a permis asta. Însă crede-mă când îți spun că sunt mai curios decât oricine altcineva și mai am trei ani în care mă aflu printre persoanele care pot obține documente clasificate. Voi afla adevărul!”, a spus JD Vance.

JD Vance, catolic practicant, a explicat că termenul de „demoni” îl folosește în sens creștin, referindu-se la „ființe cerești care zboară peste tot și fac oamenilor lucruri bizare”.

„Nu cred că sunt extratereștri, oricum; cred că sunt demoni, de fapt, dar aceasta este o discuție mai lungă. (...) Sunt fenomene foarte greu de explicat și, în mod natural, atunci când aud despre ceva supranatural, mă raportez la învățăturile creștine, care spun că există multe lucruri bune în lume, dar și multe rele. Cred că unul dintre cele mai importante trucuri ale diavolului a fost să îi convingă pe oameni că nu există”, a adăugat el.

Trump a afirmat, în luna februarie, că există un „mare interes” public pentru dosarele privind extratereștrii și a anunțat că va solicita agențiilor federale să le facă publice. Trump a criticat în același timp dezvăluirea de informații clasificate de către fostul președinte Barack Obama, care spusese că extratereștrii „sunt reali, dar nu i-am văzut”.

Tot în februarie, secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre.