 Apariție bizară în Biroul Oval. Soția miliardarului Michael Dell, ținta ironiilor: „Casa Albă are nevoie de un exorcism” | adevarul.ro
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Video Apariție bizară în Biroul Oval. Soția miliardarului Michael Dell, ținta ironiilor: „Casa Albă are nevoie de un exorcism”

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Susan Dell, soția miliardarului Michael Dell, a devenit virală pe rețelele sociale după apariția alături de Donald Trump. Internauții au comentat intens felul în care arată, expresiile faciale și gesturile sale.

susan dell
Apariția lui Susan Dell la Casa Albă a devenit virală Foto: Facebook / Brian Tyler Cohen

Clipurile și fotografiile de la eveniment s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, în special pe platforma X, unde utilizatorii au analizat în detaliu expresiile faciale ale lui Susan Dell, mișcările mâinilor și comportamentul său.

Unii au speculat că aceasta ar fi apelat la intervenții chirurgicale estetice sau la alte tratamente cosmetice, însă aceste afirmații nu au fost confirmate.

Alți utilizatori au reacționat cu nedumerire și sarcasm. „Dintre toate entitățile derutante din această simulare, aceasta mă uimește cel mai mult”, a scris un utilizator.

„Casa Albă are nevoie de un exorcism”, a comentat un alt utilizator.

Imaginile care au stârnit reacții puternice în online

În timpul evenimentului organizat miercuri, 7 octombrie, în Biroul Oval, Susan Dell a vorbit despre reacțiile primite de la familiile ai căror copii au beneficiat de contribuțiile la conturile de investiții.

„În ultima lună, pe măsură ce contribuția noastră a ajuns în conturile a milioane de copii, Michael și cu mine am primit scrisori emoționante de la numeroși părinți, copii și bunici, care ne-au impresionat profund”, a declarat aceasta, potrivit USA Today.

„Copiii ne-au spus că vor să devină antreprenori. Vor să devină asistente medicale, medici, ingineri. Vor să-și construiască într-o zi propria companie”, a adăugat ea.

Totodată, Susan Dell a afirmat: „Cea mai importantă investiție pe care o putem face este în copii”.

La finalul discursului, Donald Trump l-a întrebat pe Michael Dell dacă soția sa se gândește să candideze pentru o funcție publică.

„Pentru că o voi susține imediat. Are susținerea mea completă și necondiționată. Bravo!”, a declarat președintele american.

Donație de 6,25 miliarde de dolari pentru programul Trump Accounts

Angajamentul financiar al familiei Dell vizează programul Trump Accounts, inițiat de Donald Trump, care prevede deschiderea unor conturi de investiții cu avantaje fiscale pentru copiii din Statele Unite cu vârsta sub 18 ani.

Programul oferă copiilor eligibili născuți între 2025 și 2028 o contribuție inițială de 1.000 de dolari din partea guvernului federal, depusă într-un cont de investiții.

Prin angajamentul de 6,25 miliarde de dolari, familia Dell va contribui la deschiderea a aproximativ 25 de milioane de conturi suplimentare. Fiecare dintre acestea va fi alimentat inițial cu 250 de dolari, pentru copiii care nu îndeplinesc criteriile necesare pentru a beneficia de contribuția federală de 1.000 de dolari.

Cine este Susan Dell

Susan Dell, în vârstă de 62 de ani, și-a cunoscut soțul, Michael Dell, în vârstă de 61 de ani, în 1988, în Austin, Texas. Cei doi s-au căsătorit în anul următor, iar Michael Dell și-a construit ulterior averea prin compania de tehnologie Dell Technologies, potrivit First for money.

„Era cel mai drăguț bărbat pe care îl întâlnisem vreodată”, a declarat Susan Dell pentru publicația Texas Monthly, în august 2000.

De-a lungul vieții adulte, aceasta a trecut de la design vestimentar la filantropie. Ulterior, a făcut parte din Consiliul pentru Fitness Fizic și Sport al președintelui George W. Bush.

Înființată în 1999, Fundația Michael & Susan Dell a susținut numeroase organizații nonprofit. Potrivit site-ului fundației, cei doi soți au donat în total 10 miliarde de dolari de la înființarea acesteia.

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