Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm

Schimbările din stilul de viață și alimentația dezechilibrată contribuie tot mai mult la problemele de sănătate.

Dieteticianul oncolog Nichole Andrews explică ce alimente cresc cu adevărat riscul de cancer și demontează o serie de mituri răspândite în mediul online.

Specialista, cu 15 ani de experiență în nutriția pacienților oncologici, spune că aude frecvent afirmații potrivit cărora zahărul, carnea de vită, glutenul, sucurile dietetice sau uleiurile vegetale ar provoca cancer. Totuși, ea susține că doar două categorii de produse sunt direct asociate cu un risc crescut de cancer: carnea procesată și consumul de alcool.

Într-o declarație pentru Newsweek, Andrews a precizat că alcoolul crește riscul pentru șase tipuri de cancer: cancer de sân, colorectal, esofagian, hepatic, de gură și gât și cancer gastric. Ea avertizează că inclusiv un consum moderat poate avea efecte negative pe termen lung.

Referitor la carnea procesată, dieteticianul a explicat în videoclip că „acele mezeluri pre-gătite din magazine, precum hot dog, cârnați, bacon sau mezeluri feliate, cresc riscul de cancer de colon”. În rest, spune ea, nu există alte alimente care, consumate individual, să ducă direct la apariția cancerului, ceea ce consideră că este „o veste bună”.

Andrews îi îndeamnă pe oameni să nu creadă toate avertismentele alarmiste promovate de influenceri pe rețelele sociale și să se concentreze pe o alimentație echilibrată.

Ea a subliniat și faptul că obezitatea este un factor de risc dovedit pentru cel puțin 13 tipuri de cancer, deoarece favorizează inflamația cronică și dezechilibrele hormonale.

„Nu zahărul în sine este problema, ci echilibrul caloric general și cantitatea de grăsime corporală”, a explicat aceasta. Potrivit ei, toate celulele, inclusiv cele canceroase, folosesc glucoza pentru energie, iar eliminarea completă a zahărului nu „înfo­metează” celulele canceroase, deoarece organismul poate produce glucoză și din proteine sau grăsimi.

În schimb, o dietă bogată în alimente de origine vegetală – legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe – poate contribui la reducerea riscului de cancer. Acestea conțin fibre, antioxidanți și fitonutrienți care reduc inflamația, susțin microbiomul intestinal și protejează celulele împotriva deteriorării. Andrews recomandă și proteine animale de calitate, precum pește, ouă, carne de pasăre sau carne slabă, combinate cu o cantitate mare de legume.

Mesajul său a fost apreciat de numeroși utilizatori, care au adresat întrebări despre consumul de lactate, produse fără nitrați sau experiențe personale legate de cancer, semn că subiectul rămâne unul de mare interes public.