Video Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării

Atât compania aeriană, cât și oamenii au reacționat după ce o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare pe aeroportul Henri Coandă. Adulții au devenit agresivi verbal față de personalul companiei aeriene cu care urmau să zboare.

În urma incidentului care a avut loc sâmbătă la P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinația Londra, unde o familie a fost refuzată să se îmbarce în avion din cauza comportamentului agresiv, atât compania Wizz Air, cât și oamenii care au văzut filmulețul postat pe internet au reacționat.

“Wizz Air dorește să clarifice situația referitoare la zborul de la București Otopeni la Londra Luton din 21 februarie. Familia în cauză urma să călătorească, dar îmbarcarea a fost refuzată de agentul de handling la poartă din cauza comportamentului agresiv. Conform politicii, pasagerii care manifestă un comportament nepoliticos sau agresiv față de personal sunt pasibili de refuzul îmbarcării. În acest caz, comportamentul familiei a escaladat până la punctul în care a fost chemată poliția și, în cele din urmă, au părăsit poarta de îmbarcare. Echipajul Wizz Air nu a fost implicat, deoarece pasagerii nu se îmbarcaseră încă în aeronavă. Aceasta a fost o decizie luată de echipa de handling de la sol contractată, în conformitate cu procedurile de siguranță și de deservire pentru pasageri”, au transmis reprezentanții Wizz Air.

De menționat că un agent de handling poate refuza îmbarcarea dacă pasagerul/pasagerii sunt agresivi.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul” firma de handling care a refuzat îmbarcarea este RAS (Romanian Airport Services).

Oamenii care au văzut filmulețul postat pe internet și-au spus punctul de vedere în legătură cu cele întâmplate pe rețeaua Reddit.

”Aşa arată needucații în democrație, cred că au doar drepturi, nu și responsabilități. Sper să primească interdicție de a zbura câțiva ani!”, a scris cineva, în vreme ce o altă persoană a spus că ”Ăștia nu ar trebui să aibă dreptul să crească acel copil. Era clar că circul ăla nu se va sfârși bine pentru ei. Săracul copil, va crește cu traume cu așa părinți.”

De altfel, modul cum părinții și-au implicat copilul în acest eveniment i-a scandalizat cel mai mult pe oameni.

”Dacă mă înfurie ceva, e ce părinți infecți sunt oamenii care-și bagă cu bună știință copilul în mijlocul unui conflict. Să mă trezesc într-un conflict cu copiii lângă mine, n-aș ști cum să mai aplanez, să explic, dacă e ceva, să protejez, și descreierata aia zbiară de să-i crape inima fetiței ăleia de spaimă, apoi o trage și-o face scut, sau ceva. Bine că n-a luat-o de călcâie să pocnească vreun polițist cu ea, sau ceva”, au mai scris internauții, concluzionând: ”am auzit că dacă faci asta prin USA riști să fii împușcat. Să fie mulțumiți că au scăpat întregi”.

De la începutul anului, polițiștii de frontieră de la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 84.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Codului Aerian, în sensul ca pasagerii sancționați au săvârșit acte de violență fizică sau verbală asupra altor persoane aflate în perimetrul aeroportului.

