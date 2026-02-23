search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România va construi cu Franța hidrocentrala de la Tarnița, de un miliard de euro. Este cea mai mare investiție energetică din ultimul deceniu

0
0
Publicat:

Proiectul Tarnița, conceput în epoca Ceaușescu și blocat timp de decenii, revine în atenția sectorului energetic odată cu asocierea Hidroelectrica și Électricité de France într-o companie mixtă dedicată dezvoltării sale. Parteneriatul, aprobat de acționarii Hidroelectrica, marchează prima încercare serioasă din ultimii ani de a transforma această investiție strategică într-o soluție reală pentru flexibilizarea sistemului energetic, potrivit Profit.

Proiectul Tarnița-Lăpustești. FOTO Agenda Constructiilor & Fereastra
Proiectul Tarnița-Lăpustești. FOTO Agenda Constructiilor & Fereastra

Este vorba de hotărârea acționarilor Hidroelectrica de a crea, împreună cu gigantul francez Électricité de France, o companie mixtă în cote egale, menită să readucă la viață proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița–Lăpuștești, conceput încă din anii ’80, dar niciodată realizat.

Noua societate va avea un mandat clar: să dezvolte, etapă cu etapă, o investiție considerată esențială pentru stabilitatea sistemului energetic românesc. Acordul acționarilor, aprobat odată cu asocierea, stabilește regulile de funcționare ale acestei entități comune și trasează responsabilitățile fiecărei părți. Hidroelectrica, controlată majoritar de stat, intră astfel într-un parteneriat cu unul dintre cei mai mari producători de energie din lume, un actor cu experiență vastă în proiecte similare.

România trebuie să garanteze un mecanism de sprijin financiar în faza de operare a centralei, după punerea în funcțiune

EDF a condiționat implicarea de garantarea unui mecanism de sprijin în faza de operare, având în vedere costurile ridicate și rolul central al unei centrale cu acumulare prin pompaj într-o piață dominată tot mai mult de energie regenerabilă. România dispune deja de o ordonanță din 2014 care oferă facilități importante pentru astfel de proiecte, însă proiectul Tarnița nu a trecut niciodată de stadiul de intenție.

Povestea Tarnița este, însă, una complicată din cauza moștenirii birocratice a vechii companii Hidro Tarnița SA, intrată în faliment în 2023. Studiul de fezabilitate realizat în 2008 și actualizat în 2014 -o documentație amplă, cu analize tehnice, studii topo și geotehnice, planșe și soluții de racordare - se află în patrimoniul acestei societăți și nu poate fi vândut. SAPE, acționarul majoritar, a blocat valorificarea lui, anunțând că dorește să-l preia pentru a-l folosi în interes național. Un amendament legislativ aflat în discuție ar permite relansarea proiectului fără realizarea unui nou studiu, doar prin actualizarea celui vechi, ceea ce ar putea scurta semnificativ calendarul investiției.

Proiectul original prevedea o centrală de 1.000 MW, cu patru grupuri de câte 250 MW, amplasată la 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, pe valea Someșului Cald. Construcția ar fi trebuit să dureze între cinci și șapte ani, iar rolul centralei fiind de echilibrare sistemul energetic în contextul dezvoltării reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și al creșterii capacităților eoliene și solare. Criticii au susținut însă că investiția, estimată la peste un miliard de euro încă din anii 2010, ar fi greu de amortizat în condiții de piață.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
BAFTA 2026 sursa foto Profimedia jpg
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești