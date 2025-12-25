Una dintre victimele lui Epstein cere ca fostul prinț Andrew să fie „adus în fața justiției” în SUA: „Este dezgustător”

O supraviețuitoare a rețelei de abuz sexual conduse de Jeffrey Epstein cere ca Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior ca prințul Andrew, să răspundă la întrebări în Statele Unite, după publicarea unor noi documente legate de cazul Epstein. În același timp, avocatul Virginiei Giuffre, femeia care l-a acuzat pe fostul membru al familiei regale britanice de abuz sexual, spune că celor cărora i-au crezut dezmințirile „ar trebui să le fie rușine”.

Marina Lacerda, victimă a lui Epstein, a declarat pentru The Guardian că Mountbatten-Windsor ar trebui „adus în fața justiției”, în contextul publicării recente a unor documente din dosarele Epstein, care îl vizează pe fostul finanțist condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Documentele făcute publice în această săptămână par să arate că Mountbatten-Windsor i-ar fi cerut lui Ghislaine Maxwell, apropiata lui Epstein, să îi aranjeze întâlniri cu „prieteni nepotriviți”, în timp ce ea căuta, în numele lui, fete „prietenoase, discrete și distractive”.

Avocatul Virginiei Giuffre, Brad Edwards, a declarat pentru The Guardian că „oricine a dat vreodată crezare dezmințirilor făcute de Epstein, Maxwell sau Andrew ar trebui să le fie rușine”.

„Virginia este o eroină extraordinar de curajoasă”, a spus Edwards, referindu-se la activista al cărei volum de memorii, în care descrie presupusele abuzuri, a fost publicat postum, în luna octombrie. „Oricine a pus la îndoială afirmațiile Virginiei ar trebui să se simtă rușinat”, a adăugat el.

Apel la responsabilitate internațională

Marina Lacerda, originară din Brazilia și stabilită în SUA, l-a cunoscut pe Epstein când avea 14 ani și a fost exploatată de acesta timp de trei ani. Deși spune că nu l-a întâlnit niciodată pe fostul prinț, ea face parte dintre numeroșii supraviețuitori care cer ca toți cei acuzați de implicare în traficul de femei și fete să fie trași la răspundere.

„Cred că primul lucru care trebuie făcut este ca Marea Britanie să îl aducă în fața justiției”, a spus ea.

Lacerda a criticat și autoritățile americane, susținând că nu au investigat suficient acuzațiile formulate de Virginia Giuffre. Mountbatten-Windsor a rămas fără titluri și onoruri în luna octombrie, din cauza legăturilor sale cu Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019.

„Mulți oameni nu au crezut-o. Toată lumea a ignorat cazul, iar el a tăcut. Și acum ce? A fost nevoie ca ea să moară și să apară o carte”, a spus Lacerda. „Nu este în regulă. Este dezgustător. Avem mulți oameni influenți care nu sunt aduși în fața justiției și ale căror cazuri sunt mușamalizate”.

Interesul FBI și refuzul de a coopera

Documentele arată, de asemenea, că FBI a încercat să îl audieze pe Mountbatten-Windsor și în legătură cu un alt infractor sexual milionar, Peter Nygard. Acesta a refuzat, iar autoritățile nu au luat alte măsuri.

„Ar trebui să vină în America pentru a fi audiat, dar sincer nu cred că o va face. Totuși, acesta ar fi lucrul corect”, a spus Lacerda.

Cele mai recente documente ale Departamentului de Justiție al SUA includ schimburi de emailuri între Ghislaine Maxwell și Mountbatten-Windsor, în care acesta ar fi cerut organizarea unor întâlniri cu „prieteni nepotriviți”.

În mesajele din 2001 și 2002, o persoană identificată doar ca „A” vorbește despre șederea la Balmoral, despre pierderea valetului său și despre „cele două fete” ale sale, fără a le numi. Detaliile coincid cu informații cunoscute despre viața lui Mountbatten-Windsor din acea perioadă.

În alte mesaje, Maxwell îi cere unui asociat să găsească fete „prietenoase, discrete și distractive” pentru un bărbat numit Andrew, care urma să călătorească în Peru. Ea menționează „niște turism pe două picioare”, descris ca fiind „inteligent, drăguț, distractiv și din familii bune”. Călătoria coincide cu o vizită oficială a lui Mountbatten-Windsor în Peru, cu ocazia aniversării a 50 de ani de domnie a reginei Elisabeta a II-a.

Mărturiile din memoriile Virginiei Giuffre

Virginia Giuffre s-a sinucis în aprilie, după ani de dezmințiri din partea fostului duce de York, cu puțin timp înainte de publicarea memoriilor sale, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

În carte, ea scrie că l-a întâlnit în martie 2001, când avea 17 ani, iar el 41. A fost prezentată de Ghislaine Maxwell, condamnată între timp la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual, și dusă la cină cu Epstein și cu atunci prințul Andrew, apoi într-un club de noapte.

„Pe drumul de întoarcere, Maxwell mi-a spus: «Când ajungem acasă, vei face pentru el ceea ce faci pentru Jeffrey»”, a scris Giuffre.

Despre Mountbatten-Windsor, ea a notat: „Era destul de amabil, dar totuși îndreptățit, ca și cum ar fi crezut că a face sex cu mine era un drept din naștere”.

Giuffre a mai spus că Epstein i-a dat 15.000 de dolari și că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Mountbatten-Windsor de încă două ori.

Fostul duce de York a declarat anterior despre acuzațiile din carte: „Neg cu fermitate acuzațiile aduse împotriva mea”. În 2022, el a ajuns la o înțelegere financiară cu Giuffre.

The Guardian precizează că nu a reușit să ia legătura cu Mountbatten-Windsor sau cu un reprezentant al acestuia pentru a comenta cele mai recente acuzații.