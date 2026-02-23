„Ești o bunăciune în draci”. Psiholog, dialog halucinant cu pacientele în ședințe de terapie: „Cel mai bun antidepresiv e o partidă de sex ca lumea”

Un psiholog, membru al comisiei care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că a hărțuit sexual paciente. O înregistrare arată cum specialistul le-a cerut detalii intime și fotografii ale organelor genitale, recomandând în același timp „sex multiorgasmic” ca tratament împotriva depresiei și anxietății.

Publicația PressOne a intrat în posesia unei înregistrări integrale din cadrul unei ședințe de psihoterapie ținută de dr. psiholog Ion Duvac, membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România. Înregistrarea arată un comportament de hărțuire sexuală explicită și abuz terapeutic, care contravine codului de etică profesională.

Atenție, articolul conține informații cu un puternic impact emoțional!!!

Discuție sexuală încă din primele minute

Potrivit sursei citate, ședința de terapie care a durat două ore a început cu întrebări despre viața sexuală a pacientei, în loc să se concentreze pe problemele emoționale pentru care aceasta venise în cabinet.

„Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”, spune psihologul.

„Ești o bunăciune în draci. Trebuie să înveți să faci sex de calitate, ca să scapi de depresie”, a continuat el.

Pacienta, identificată sub numele fictiv Georgiana, venise pentru a discuta probleme de atașament. Duvac a mutat rapid conversația spre viața ei sexuală, punând întrebări precum:

„Tu ești o femeie cu un apetit sexual foarte ridicat. Nu o să te mulțumească niciodată unul/Ce poziții sexuale preferi? Care e cea mai lungă partidă a vieții tale? Câte orgasme ai avut?”, spune psihologul.

La final, i-ar fi solicitat să vină la următoarea ședință cu o fotografie a organului genital.

„Există o corelație între nota pe care o dai la păsărica ta, aspectul fizic total, și alegerile pe care le faci. De-aia spun, ia dă-ți tu voie să vedem noi ce-i cu păsărica ta”, a adăugat el.

Diagnostic rapid și „metoda Ion”

La doar 10 minute de la începutul întâlnirii, Duvac i-a spus pacientei un diagnostic de tulburare de personalitate „borderline”.

„Ai structură de borderaș, cum zic eu, de border (n.red. tulburare de personalitate borderline)”. (...) Și tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică. Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz. Dacă ți-ai da voie. Dar tu îți reprimi”, spune psihologul.

Georgiana îi spune că se confruntă și cu episoade depresive. În replică, Duvac îi recomandă să-și ia un profesor de sex.

„Păi când simți (n.red. că se apropie depresia), sună un prieten care te urcă pe pereți vreo două ore să vezi cum te scoate din buza prăpastiei. Ești o bunăciune”, îi spune el.

Psihologul i-a recomandat femeii o practică controversată, denumită „metoda Ion” sau „metoda Duvac”, care presupune întreținerea de relații sexuale cu mai mulți parteneri pentru a preveni episoade depresive:

Întreaga ședință s-a concentrat aproape exclusiv pe sexualitate, fără abordarea problemelor emoționale inițiale.

Alte cazuri și audierea pacientelor

Potrivit publicației citate, o altă pacientă, Ana, audiată de Duvac în cadrul Comisiei de Deontologie după ce depusese o plângere pentru abuz terapeutic, susține că psihologul a minimalizat gravitatea faptelor:

„Adică e ca și cum ei voiau să mă convingă că nu a fost un abuz. Ca și cum a fost o relație de iubire care s-a terminat prost”, a spus el.

Femeia susține că Duvac ar fi încercat să minimizeze gravitatea faptelor și să pună la îndoială abuzul sexual pe care l-a experimentat în timpul terapiei și după încheierea acesteia.

La trei ani de la acel moment, Colegiul Psihologilor din România a emis o decizie definitivă în favoarea femeii, constatând existența abuzului sexual din partea psihoterapeutului.

PressOne a încercat să obțină un punct de vedere de la Duvac, însă acesta a refuzat să răspundă.

Ion Duvac și-a început cariera în Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Informații Externe, fiind psiholog militar. În paralel, a urmat două facultăți și un doctorat în psihologie. Este cadru didactic asociat la mai multe universități și deține propriul cabinet de psihologie, precum și companii de training și consultanță.

Din 2017, Duvac face parte din Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor și a fost vicepreședinte al acesteia în 2021. Comisia judecă abaterile de la codul deontologic al psihologilor, ceea ce ridică întrebări serioase privind imparțialitatea și conduita profesională.