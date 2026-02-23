search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Ești o bunăciune în draci”. Psiholog, dialog halucinant cu pacientele în ședințe de terapie: „Cel mai bun antidepresiv e o partidă de sex ca lumea”

0
0
Publicat:

Un psiholog, membru al comisiei care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că a hărțuit sexual paciente. O înregistrare arată cum specialistul le-a cerut detalii intime și fotografii ale organelor genitale, recomandând în același timp „sex multiorgasmic” ca tratament împotriva depresiei și anxietății.

Psihologul Ion Duvac FOTO: FB
Psihologul Ion Duvac FOTO: FB

Publicația PressOne a intrat în posesia unei înregistrări integrale din cadrul unei ședințe de psihoterapie ținută de dr. psiholog Ion Duvac, membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România. Înregistrarea arată un comportament de hărțuire sexuală explicită și abuz terapeutic, care contravine codului de etică profesională.

Atenție, articolul conține informații cu un puternic impact emoțional!!!

Discuție sexuală încă din primele minute

Potrivit sursei citate, ședința de terapie care a durat două ore a început cu întrebări despre viața sexuală a pacientei, în loc să se concentreze pe problemele emoționale pentru care aceasta venise în cabinet.  

„Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”, spune psihologul.

„Ești o bunăciune în draci. Trebuie să înveți să faci sex de calitate, ca să scapi de depresie”, a continuat el.

Pacienta, identificată sub numele fictiv Georgiana, venise pentru a discuta probleme de atașament. Duvac a mutat rapid conversația spre viața ei sexuală, punând întrebări precum:

„Tu ești o femeie cu un apetit sexual foarte ridicat. Nu o să te mulțumească niciodată unul/Ce poziții sexuale preferi? Care e cea mai lungă partidă a vieții tale? Câte orgasme ai avut?”, spune psihologul.

La final, i-ar fi solicitat să vină la următoarea ședință cu o fotografie a organului genital.

„Există o corelație între nota pe care o dai la păsărica ta, aspectul fizic total, și alegerile pe care le faci. De-aia spun, ia dă-ți tu voie să vedem noi ce-i cu păsărica ta”, a adăugat el.

Diagnostic rapid și „metoda Ion”

La doar 10 minute de la începutul întâlnirii, Duvac i-a spus pacientei un diagnostic de tulburare de personalitate „borderline”. 

„Ai structură de borderaș, cum zic eu, de border (n.red. tulburare de personalitate borderline)”. (...) Și tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică. Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz. Dacă ți-ai da voie. Dar tu îți reprimi”, spune psihologul.

Georgiana îi spune că se confruntă și cu episoade depresive. În replică, Duvac îi recomandă să-și ia un profesor de sex.

„Păi când simți (n.red. că se apropie depresia), sună un prieten care te urcă pe pereți vreo două ore să vezi cum te scoate din buza prăpastiei. Ești o bunăciune”, îi spune el.

Psihologul i-a recomandat femeii o practică controversată, denumită „metoda Ion” sau „metoda Duvac”, care presupune întreținerea de relații sexuale cu mai mulți parteneri pentru a preveni episoade depresive:

Întreaga ședință s-a concentrat aproape exclusiv pe sexualitate, fără abordarea problemelor emoționale inițiale.

Alte cazuri și audierea pacientelor

Potrivit publicației citate, o altă pacientă, Ana, audiată de Duvac în cadrul Comisiei de Deontologie după ce depusese o plângere pentru abuz terapeutic, susține că psihologul a minimalizat gravitatea faptelor:

„Adică e ca și cum ei voiau să mă convingă că nu a fost un abuz. Ca și cum a fost o relație de iubire care s-a terminat prost”, a spus el.

Femeia susține că Duvac ar fi încercat să minimizeze gravitatea faptelor și să pună la îndoială abuzul sexual pe care l-a experimentat în timpul terapiei și după încheierea acesteia. 

La trei ani de la acel moment, Colegiul Psihologilor din România a emis o decizie definitivă în favoarea femeii, constatând existența abuzului sexual din partea psihoterapeutului.

PressOne a încercat să obțină un punct de vedere de la Duvac, însă acesta a refuzat să răspundă. 

Ion Duvac și-a început cariera în Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Informații Externe, fiind psiholog militar. În paralel, a urmat două facultăți și un doctorat în psihologie. Este cadru didactic asociat la mai multe universități și deține propriul cabinet de psihologie, precum și companii de training și consultanță.

Din 2017, Duvac face parte din Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor și a fost vicepreședinte al acesteia în 2021. Comisia judecă abaterile de la codul deontologic al psihologilor, ceea ce ridică întrebări serioase privind imparțialitatea și conduita profesională.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
mediafax.ro
image
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
digi24.ro
image
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Lux și opulență! Imagini fabuloase cu echipa lui Marius Șumudică din private jet: “Zici că e Air Force One!”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţul momentului pentru bunicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei
romaniatv.net
image
Ultimă oră! Când se vor mai majora pensiile și salariile
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești