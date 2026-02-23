search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
O pensionară care și-a investit toate economiile de-o viață într-o casă, a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină: „Iau antidepresive”

Publicat:

O pensionară din Franța trăiește cu teama că își va vedea grădina distrusă de viitoarea linie de autobuz BHNS Trévoux–Lyon, un proiect coordonat de Regiunea Auvergne–Rhône-Alpes. Situația a apărut la doar cinci ani după ce femeia a cumpărat și renovat fosta gară a localității, convinsă că își va petrece aici anii bătrâneții.

Proprietatea lui Laurence Maritano. FOTO FB Laurence Maritano
Proprietatea lui Laurence Maritano. FOTO FB Laurence Maritano

Pensionara, Laurence Maritano, în vârstă de 63 de ani, este „devastată” de perspectiva pierderii grădinii, scrie publicația La Dépêche du Midi, care relatează despre casa femeii - o fostă gară cumpărată și transformată într-o oază de liniște – ca fiind o investiție făcută „cu economiile de-o viață”. Publicația subliniază că, în comunitate, mulți locuitori se tem că proiectul ar putea afecta și alte proprietăți, nu doar pe cea a lui Laurence.

 Cum s-a ajuns în această situație

În 2020, Laurence Maritano a achiziționat vechea gară din Parcieux pentru 322.000 de euro și a investit încă 50.000 de euro în renovări, relatează  France 3.

Știa că o mică parte din teren aparținea SNCF, însă credea că este vorba de cel mult doi metri. Primăria îi spusese că este doar un „chemin rural”, un drum folosit de localnici. Nimeni nu i-a menționat existența unui proiect de transport care ar putea afecta direct proprietatea.

Trei ani mai târziu, pensionara a aflat că SNCF a vândut parcela către regiune și că aceasta nu măsoară doi metri, ci aproximativ cinci. Reculul impus pentru instalarea infrastructurii ar obliga-o să își demoleze piscina recent amenajată. În plus, regiunea intenționează să exproprieze și o altă porțiune din grădină, pentru traseul BHNS.

O viață dată peste cap

Femeia, pentru care grădina reprezintă un loc de refugiu și echilibru, spune că riscă să rămână „fără nimic”.

Impactul emoțional este puternic: „Sunt la capătul puterilor. Iau antidepresive. La 63 de ani, nu mai am timp. Sunt gata să plec și vreau ca regiunea să ia în considerare cazul meu”.

Femeia cere autorităților să îi răscumpere întreaga proprietate sau, cel puțin, să îi permită să păstreze o parte din teren pentru a putea vinde locuința.

Situația financiară o obligă să reia mici joburi, pentru a acoperi costurile avocaților. Iar vânzarea casei, în forma actuală, pare imposibilă.

„Nici măcar nu pot să fug. Zilele trecute, agentul imobiliar pe care l-am chemat mi-a spus că proprietatea este nevandabilă”, 

Cazul lui Laurence Maritano a fost preluat și de alte publicații franceze.

Într-o analiză publicată de Orange Actu se arată că  terenul femeii ar putea fi taiat cu aproximativ cinci metri, ceea ce ar transforma locuința într-o proprietate care nu va mai putea fi vândută, iar  în lipsa unei soluții rapide, proprietara riscă să rămână blocată într-o casă pe care nu o mai poate nici locui în condiții normale, nici vinde.

Într-un material publicat de TDN, cazul este prezentat în contextul mai larg al reamenajării fostelor linii feroviare din Parcieux, un proces care a generat tensiuni între locuitori și autorități. Jurnaliștii notează că proiectul BHNS este perceput de unii ca o modernizare necesară, dar de alții ca o intervenție brutală asupra proprietăților private, mai ales în zonele unde traseul trece foarte aproape de locuințe.

