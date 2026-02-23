search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Imagini șocante: un jandarm de 40 de ani din Capitală a murit pe stradă, în timpul serviciului. „Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte”

0
0
Publicat:

Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit duminică, în timp ce se afla pe stradă, în timpul serviciului, în Capitală. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPPC) a publicat imaginile dramatice care arată cum bărbatul se prăbușește brusc, din picioare, pe stradă, fără semne evidente că ar fi suferit anterior.

Jandarmul se prăbușește pe stradă FOTO: captură video
Jandarmul se prăbușește pe stradă FOTO: captură video

Jandarm mort în timpul serviciului la 40 ani!  Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amânate!”, a scris sindicatul SNPPPC, pe FB. 

Jandarmeria Română a confirmat oficial decesul subofițerului și a transmis condoleanțe.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru, plutonier adjutant Marian Spînu. Îl vom păstra în amintirea noastră ca pe un camarad devotat, un profesionist care și-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate și devotament. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei apropiați. Suntem alături de voi în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Jandarmeria Română.

AQMG0aJHrE91f7fshYsODskf1Do HUgttDF9ZttnmX1InPwzIQtdZ7EPQRyz uev Uruqh6wOTPdGO 6 lgi hIpI1YTfTzb A5cmypHMGRKA mp4 thumbnail png

Reprezentanții SNPPPC au criticat, de asemenea, propunerea privind creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. 

„Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli în legătură cu serviciul! Peste 10 polițiști sau militari mor pe lună în sistemul de AOPSN!”, a mai scris sindicatul.

Jandarmeria Română a deschis o anchetă și urmează să se stabilească împrejurările în care s-a produs decesul bărbatului.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
mediafax.ro
image
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul primar își poate recâștiga vila sechestrată
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
digi24.ro
image
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la BAFTA după doi ani de absență. Mesajul subtil transmis într-un moment tensionat pentru monarhie
playtech.ro
image
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţul momentului pentru bunicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei
romaniatv.net
image
Ultimă oră! Când se vor mai majora pensiile și salariile
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Kate Middleton și Prințul William BAFTA 2026 foto profimedia 1077412247 (2) jpg
Kate Middleton și Prințul William, apariție fabuloasă în plin scandal! Au fost superbi la Premiile BAFTA 2026
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești