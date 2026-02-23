Noi detalii din dosarul de prostituție în saloane de masaj erotic din București, în care este implicată și văduva lui Cotabiță

Cei nouă presupuşi proxeneţi ar fi înlesnit pentru aproximativ 50 de tinere să se prostitueze în saloane de masaj erotic din Sectorul 5 al Capitalei, sub o aparentă legalitate. La percheziţii au fost găsite sume de bani în valoare de 175.000 euro, asupra cărora vor fi dispuse măsuri asigurătorii.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a informat, luni, că la data de 21 februarie, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de nouă inculpaţi, pentru proxenetism în formă continuată, scrie News.

Faţă de cinci dintre aceştia, în cursul zilei de duminică, procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, iar în cazul a doi dintre inculpaţi a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a doi inculpaţi şi propunere de plasare în arest la domiciliu în cazul altor doi, pe o durată de 30 de zile, propuneri admise de către instanţă.

Potrivit procurorilor, în perioada 9 aprilie 2025 - 17 februarie 2026, inculpaţii au înlesnit practicarea prostituţiei de către aproximativ 50 de persoane vătămate în două locaţii din sectorul 5 al Capitalei, obţinând foloase patrimoniale de pe urma acestor activităţi, prestarea de servicii sexuale fiind ascunsă sub umbrela legală a unor simple activităţi de masaj erotic, ca angajate ale unor societăţi comerciale deţinute de unul dintre inculpaţi.

Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 menţionează că în urma percheziţiilor făcute au fost ridicate sume de bani în cuantum aproximativ de 175.000 euro, asupra cărora se vor lua măsuri asigurătorii.

Cercetările sunt continuate de către Poliţia Sectorului 5 – Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Potrivit surselor „Adevărul”, este vorba despre saloanele VIP Zone de pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu și Mistic Masaj de pe strada Benjamin Franklin. Tot potrivit surselor, rețeaua ar fi fost condusă de către o femeie de 80 de ani, care se află în fața judecătorilor.

De asemenea, una dintre persoanele plasate sub arest la domiciliu este Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță. Se pare că ea se ocupa de partea de on-line, de promovarea fetelor și a salonului pe site-uri și în social media. Matroana principală are 80 de ani.