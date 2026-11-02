„Cravata a murit“. Cum și-au transformat candidații garderoba în armă de campanie pentru alegerile intermediare din SUA

De la flanel și blugi la cizme de cowboy și tricouri negre, candidații la alegerile parțiale din SUA își transformă hainele într-un mesaj politic, iar cravata nu pare să mai fie la modă. Stilisti și critici de modă explică ce mesaj transmite fiecare ținută și de ce „cravata a murit“ pe traseul electoral.

Candidatul democrat la Senat din Michigan, Abdul El-Sayed Foto: Profimedia

În era rețelelor sociale, candidații își folosesc stilul vestimentar pentru a atrage atenția și a-și transmite mesajul. Hainele lor au devenit un barometru al autenticității și al atractivității.

„Politicienii se îmbracă pentru două slujbe deodată: să arate capabili să dețină o funcție, dar și apropiați de oamenii pe care vor să îi reprezinte“, spune Joe Zee, stilist al vedetelor, citat de BBC.

De la Alaska până în Texas, iată cum se remarcă unii dintre candidați în campanie.

Îmbrăcați ca statul lor

Unii candidați, precum democrata Marie Gluesenkamp Perez, care reprezintă districtul 3 din statul Washington în Congres, mizează pe o imagine relaxată, de om al naturii.

Fosta proprietară a unui atelier de reparații auto candidează pentru un nou mandat, cu un program centrat pe sprijinirea întreprinderilor mici și a familiilor muncitoare, după ce în 2022 a luat un loc deținut de republicani în statul ei.

Ea preferă jachete de lucru simple, cămăși de flanel, blugi și încălțăminte practică.

Robert Ordway, consilier conservator în politici publice și fost proprietar al magazinului Capitol Hill Clothiers, o consideră pe Gluesenkamp Perez probabil cea mai „la țintă“ în ceea ce privește „autenticitatea și locul de unde vii“.

Stilul ei „susține și un mesaj în favoarea clasei muncitoare“, afirmă Tashira Halyard, avocată, creatoare de conținut și expertă în politici publice din Washington.

Democrata Mary Peltola, care candidează pentru un loc în Senat în statul-pivot Alaska, urmează o abordare similară.

Ea a ajuns în titluri în 2022, când a purtat ghete tradiționale ale poporului yup’ik la depunerea jurământului de congresmen.

În acest ciclu electoral, echipamentul ei face aluzie la anii în care a lucrat pe o barcă de pescuit pe râul Kuskokwim din Alaska și la sloganul campaniei sale, „pește, familie și libertate“.

Flanelurile, gecile căptușite și detaliile inspirate din cultura indigenă par concepute pentru a le reaminti alegătorilor că Peltola este originară din Alaska și parte a popoarelor native, spune Bonnie Kristian, autoare și jurnalistă conservatoare.

Patriotism la vedere

Alți candidați, precum republicana Ashley Hinson, aspirantă la un loc în Senat din patrea statlui Iowa, au ales o imagine mai îndrăzneață și mai patriotică.

Deși elegant și conservator, stilul ei include accente clasice, poate nostalgice, precum denimul și bandanele la ținutele mai casual.

Într-o cursă strânsă cu adversarul ei democrat, Hinson a încercat să se delimiteze de anumite decizii ale administrației Trump, dar și-a exprimat în continuare loialitatea față de președinte.

La o petrecere de după alegerile primare din Iowa, în iunie, ea a purtat pantofi cu toc decorați cu steagul american din strasuri.

Ținuta, care amintește de cea a susținătorilor lui Trump la mitinguri, este patriotismul american prin excelență, potrivit Tashirei Halyard.

„Pantofii cu toc cu steagul american, rochia de blugi și bluza roșie, purtate cu o bandană la gât, sunt americana clasică“, spune ea.

Jurnalista Bonnie Kristian vede în look-ul lui Hinson „un avantaj strategic“: candidata își construiește „o identitate vizuală care nu poate fi interpretată greșit“, într-o epocă în care prezența pe rețelele sociale, fie și pentru o fracțiune de secundă, este crucială.

„Rochia de blugi, bandana roșie și pantofii strălucitori cu steagul american arată că este o republicană care curtează alegătorii din mediul rural, și chiar așa și este“, spune ea.

Fără cravată, cu cizme de cowboy

Cândva un bastion republican sigur, Texasul a devenit câmp de bătălie între procurorul general Ken Paxton, în vârstă de 63 de ani, susținut de Trump, în mod controversat, în detrimentul unui senator cu state vechi, și democratul James Talarico, parlamentar statal de 37 de ani.

În campanie, ambii candidați au făcut alegeri vestimentare asemănătoare: sacouri relaxate și cizme de cowboy.

„Cravata a murit în campanie, în ambele partide“, spune Ordway.

„Cel mai tânăr se îmbracă mai elegant, ca să pară serios, iar cel mai în vârstă se îmbracă mai lejer, ca să pară unul de-al lor.“

Criticul de modă Friedman remarcă faptul că ghetele de cowboy Lucchese, lucrate manual, ale lui Talarico „sunt o alegere foarte deliberată, care îi permite să se adreseze unor categorii foarte diferite de alegători din Texas“.

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„Cizmele acelea înseamnă ceva profund înrădăcinat în semiologia texană“, spune Friedman, referindu-se la studiul semnelor și al interpretării lor.

„Fostul președinte american George W. Bush purta cizme Lucchese, așa că deodată treci peste liniile de partid și te adresezi unor grupuri electorale foarte diferite prin încălțăminte.“

Stilul lui Paxton, în schimb, a fost criticat pe mai multe fronturi.

El a atras dezaprobarea lui Trump, care i-a îndemnat pe alegători să se uite la palmaresul candidatului, pentru că acesta „vorbește mult mai tare decât costumul pe care îl poartă și care nu arată prea bine“.

Candidatul republican a fost criticat și de adversarul său pentru că poartă un ceas scump și un polo al lanțului hotelier de lux Four Seasons, într-un moment în care dezbaterea despre costul ridicat al vieții domină alegerile parțiale.

„Critica legată de presupusul ceas de lux și de polo-ul Four Seasons ridică o altă întrebare de brand vestimentar: hainele casual nu comunică neapărat un stil de viață obișnuit“, spune Zee, stilist și cadru asociat la Institutul de Design și Merchandising de Modă al Universității de Stat din Arizona.

„Un polo cu sigla unui resort de cinci stele poate transmite asocieri cu luxul la fel de clar ca un costum.

Identitatea și valoarea ceasului nu au fost confirmate, dar percepția arată cum un accesoriu poate complica mesajul unui candidat”, explică el.

Uniforme personale

O uniformă, dacă pare naturală, este un instrument extrem de eficient și o modalitate excelentă de a fi recunoscut în toată țara, spune Friedman.

Este abordarea adoptată de senatoarea republicană Marsha Blackburn, fostă congresmenă pentru districtul 7 din Tennessee, care candidează acum pentru funcția de guvernator al statului.

Senatoarea Blackburn poartă adesea jachete structurate și fuste, uneori cu imprimeuri.

Ordway își amintește că Blackburn era „extrem de elegantă“ ori de câte ori o vedea pe Capitol Hill, pe când lucra acolo ca director legislativ pentru un fost senator din Indiana.

„Am văzut-o mereu cu perle“, spune el.

„Fiind o politiciană cu experiență, cred că felul în care se îmbracă în raport cu felul în care o văd alegătorii a fost stabilit probabil cu mulți, mulți ani în urmă.“

„Ținutele ei tind să fie destul de atemporale: ne putem imagina femei din GOP purtând multe dintre ele în oricare moment din ultimele trei decenii“, adaugă Kristian.

Între timp, candidatul democrat la Senat din Michigan, Abdul El-Sayed, aflat într-o cursă foarte strânsă cu un fost congresman susținut de Trump, a adoptat un look constant: tricou negru cu decolteu în V și blugi.

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Outsiderul din stânga politică, al cărui slogan de campanie este „banii afară din politică, banii în buzunarul tău“, își descrie alegerile vestimentare drept „look minimal, politică maximală“.

Efectul, spune Ordway, amintește de un antreprenor dintr-un start-up și este conceput pentru a atrage un electorat urban, din clasa muncitoare.

Acesta elimină, de asemenea, mare parte din „ceremonialul unei apariții politice“, spune Zee.

„Sugestia este că atenția ar trebui să se îndrepte spre ceea ce spune. Dar tricoul simplu rămâne o alegere de imagine. Aspectul neîngrijit poate fi tot o formă deliberată de branding.“

Trump, maestrul imaginii

Friedman observă că maestrul acestui stil în SUA în momentul de față este Trump.

Costumul său de putere, ușor de recunoscut, cu cravată roșie, omniprezent în filme și în reality TV, a fost cultivat încă dinainte de a ajunge la Casa Albă.

„[Trump] nu are doar propriul merchandising, ci și propria ținută, iar acum toți membrii cabinetului său poartă aceeași ținută, iar jumătate din Senat poartă ținuta lui, care devine un fel de semnal pavlovian“, spune Friedman.

„Dacă poartă un costum bleumarin, cravată roșie și cămașă albă, îți spui: a, ăsta e un om de-al lui Trump“, afirmă ea.

Indiferent de rezultatul alegerilor pentru Trump și pentru partidul său, Friedman se așteaptă să vadă tot mai mulți politicieni care își construiesc eficient un brand prin haine, când vor sosi alegerile generale din 2028.

„Vedem că o mare parte din politică se duelează acum pe rețelele sociale și la televizor, iar asta pune un accent pe mesajul vizual care nu va face decât să crească“, spune ea.