 J.D Vance vrea să-l convingă pe Trump să nu atace Iranul, scrie WSJ. Scrisoarea trimisă secretarului Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

J.D Vance vrea să-l convingă pe Trump să nu atace Iranul, scrie WSJ. Scrisoarea trimisă secretarului Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Vicepreşedintele american J.D. Vance i-a trimis o scrisoare secretarului Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale Mohsen Rezai, cu scopul de a încerca să relanseze negocieri cu Teheranul şi de a îndepărta perspectiva unor noi atacuri americane în Iran, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).

JD Vance
JD Vance, vicepreședinte SUA Foto: Profimedia

Cotidianul american scrie că „Vance evaluează dacă Teheranul şi Washingtonul pot ajunge la puncte de convergenţă suficiente, pentru a-l convinge pe Trump să nu dea ordinul unui atac scurt şi intens împotriva Iranului în săptămânile viitoare”.

Vance nu propune „un acord de pace”, ci „un eventual cadru de negocieri”, potriv it WSJ.

Această scrisoare a fost trimisă la cererea lui Donald Trump, potrivit uneia dintre sursele cotidianului american, scrie News.

Preşedintele republican, întrebat despre acest lucru înainte să plece într-o campanie în Ohio, a dezminţit că se află la originea acestei iniţiative.

Vance „m-a întrebat ce cred şi i-am răspuns: dacă vrei să faci asta, îmi convine”, a declarat Trump.

Acest efort diplomatic intervine în contextul în care Donald Trump ameninţă să reia atacuri de amploare împotriva Iranului după alegerile americane de la jumătate de mandat, care au loc în mai puţin de o săptămână, marţi, la 3 noiembrie.

„Poate că vom face altă mică Furie Epică”, ameninţa preşedintele american săptămâna trecută, la un miting de campanie, referindu-se la Războiul din Iran, pe care l-a lansat la 28 februarie împreună cu Israelul.

The Wall Street Journal a dezvăluit, tot miercuri, că Washingtonul a cerut mai multor ţări de la Golful Persic să se pregătească de o „eventuală campanie militară scurtă şi intensă” după „midterms” (alegerile de la jumătatea mandatului).

Începând din septembrie, nici Statele Unite şi nici Iranul nu au desfăşurat atacuri majore împotriva unor ţinte terestre.

Cele două ţări se înfruntă mai ales pe mare.

Washingtonul impune o blocadă porturilor iraniene, iar Teheranul încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz.

Mohsen Rezai, în vârstă de 71 de ani, a fost cel mai longeviv comandant al Gardienilor Revoluţiei, în anii '80 şi '90, înainte să devină secretarul Consiliului Suprem al Securităţii Naţionale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Incendiu la Aeroportul Henri Coandă, între terminalele Sosiri și Plecări. Suspectă este o femeie
stirileprotv.ro
image
Scandal uriaș! PRO TV, unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii. Emisiunea, mutată din prime-time
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Inundațiile devastatoare și tragedia feroviară l-au prins pe Ioan Andone în Spania: „E groaznic aici! Ei vorbesc despre o conspirație a Marocului”
fanatik.ro
image
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Nana Falemi, glumă savuroasă despre pigmentul ciocolatiu: „Când simt că-mi scade, mănânc praline”
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Italian acuzat că și-a ucis vărul de 74 de ani cu o gogoașă cu cremă, pentru o moștenire de 300.000 de euro
observatornews.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
cancan.ro
image
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
newsweek.ro
image
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD.” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Focuri de armă lângă locuința premierului Luca Niculescu. Poliția Capitalei a intervenit de urgență
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă
click.ro
image
Lovitură pentru Gabi Bădălău în instanță! Judecătorii i-au respins contestația la executare
click.ro
image
Carmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Charlene și Albert la redeschiderea grădinii exotice Monaco 13 jpg
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine”
image
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă

OK! Magazine

image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram