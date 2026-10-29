J.D Vance vrea să-l convingă pe Trump să nu atace Iranul, scrie WSJ. Scrisoarea trimisă secretarului Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale

Vicepreşedintele american J.D. Vance i-a trimis o scrisoare secretarului Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale Mohsen Rezai, cu scopul de a încerca să relanseze negocieri cu Teheranul şi de a îndepărta perspectiva unor noi atacuri americane în Iran, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).

JD Vance, vicepreședinte SUA Foto: Profimedia

Cotidianul american scrie că „Vance evaluează dacă Teheranul şi Washingtonul pot ajunge la puncte de convergenţă suficiente, pentru a-l convinge pe Trump să nu dea ordinul unui atac scurt şi intens împotriva Iranului în săptămânile viitoare”.

Vance nu propune „un acord de pace”, ci „un eventual cadru de negocieri”, potriv it WSJ.

Această scrisoare a fost trimisă la cererea lui Donald Trump, potrivit uneia dintre sursele cotidianului american, scrie News.

Preşedintele republican, întrebat despre acest lucru înainte să plece într-o campanie în Ohio, a dezminţit că se află la originea acestei iniţiative.

Vance „m-a întrebat ce cred şi i-am răspuns: dacă vrei să faci asta, îmi convine”, a declarat Trump.

Acest efort diplomatic intervine în contextul în care Donald Trump ameninţă să reia atacuri de amploare împotriva Iranului după alegerile americane de la jumătate de mandat, care au loc în mai puţin de o săptămână, marţi, la 3 noiembrie.

„Poate că vom face altă mică Furie Epică”, ameninţa preşedintele american săptămâna trecută, la un miting de campanie, referindu-se la Războiul din Iran, pe care l-a lansat la 28 februarie împreună cu Israelul.

The Wall Street Journal a dezvăluit, tot miercuri, că Washingtonul a cerut mai multor ţări de la Golful Persic să se pregătească de o „eventuală campanie militară scurtă şi intensă” după „midterms” (alegerile de la jumătatea mandatului).

Începând din septembrie, nici Statele Unite şi nici Iranul nu au desfăşurat atacuri majore împotriva unor ţinte terestre.

Cele două ţări se înfruntă mai ales pe mare.

Washingtonul impune o blocadă porturilor iraniene, iar Teheranul încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz.

Mohsen Rezai, în vârstă de 71 de ani, a fost cel mai longeviv comandant al Gardienilor Revoluţiei, în anii '80 şi '90, înainte să devină secretarul Consiliului Suprem al Securităţii Naţionale.