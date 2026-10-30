 Trump s-a răzgândit. Va merge la mitingurile electorale din Iowa şi Kansas pe care le anulase. Casa Albă: „Nimeni nu muncește mai mult decât președintele” | adevarul.ro
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Trump s-a răzgândit. Va merge la mitingurile electorale din Iowa şi Kansas pe care le anulase. Casa Albă: „Nimeni nu muncește mai mult decât președintele”

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Președintele american Donald Trump va susține duminică două mitinguri electorale în Kansas și Iowa, după ce, anterior, le anulase. Decizia vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în contextul unor curse electorale mai strânse decât se anticipa în două state tradițional favorabile republicanilor.

Trump s-a răzgândit şi va merge la mitingurile din Iowa şi Kansas
Trump s-a răzgândit şi va merge la mitingurile din Iowa şi Kansas Foto: AFP

 după ce vizitele fuseseră anulate la începutul săptămânii,

"Mitingurile au REVENIT! Președintele Trump își iubește susținătorii, iar pe lângă aproape 20 de tele-mitinguri, va organiza mitinguri consecutive în Kansas și Iowa duminică”, a anunțat Casa Albă într-un comunicat citat de The Guardian.

Donald Trump îl va susține pe Roger Marshall în Kansas și pe Ashley Hinson în Iowa.

„Nimeni nu muncește mai mult, nu luptă mai mult sau nu iubește poporul american mai mult decât președintele Donald J. Trump!", se mai arată în comunicat.

Modificarea programului a fost făcută pentru a permite organizarea mai multor teleconferințe electorale dedicate candidaților republicani în ultimele zile ale campaniei,  potrivit  USA Today.

Anunțul vine după ce Trump a renunțat, fără explicații publice, la evenimentele programate în cele două state. Ulterior, întrebat de un jurnalist Reuters dacă a anulat deplasarea în Kansas din cauza oboselii acumulate în campanie, liderul de la Casa Albă a reacționat vehement.

„Mă urmărelti de două săptămâni. Mă simt perfect. Ești dezgustător. Pune-te în formă. Arăți îngrozitor”, i-a răspuns Trump reporterului.

Mitingul din Salina, Kansas, programat inițial pentru 31 octombrie, a fost reprogramat pentru 1 noiembrie, în aceeași zi în care Trump va participa și la evenimentul electoral din Dubuque, Iowa.

Revenirea președintelui în Kansas are loc pe fondul unor sondaje care indică o competiție neașteptat de strânsă. Mai multe cercetări sociologice sugerează că democratul Adam Hamilton a reușit să preia conducerea într-un stat care nu a mai ales un senator democrat din 1932.

În Iowa, candidata republicană Ashley Hinson are un avantaj de mai puțin de un punct procentual în fața democratului Josh Turek, potrivit mediei celor mai recente sondaje electorale.

În ultimele săptămâni, Trump a organizat peste 20 de mitinguri electorale pentru mobilizarea electoratului MAGA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Totuși, în unele dintre statele pe care le vizitează, inclusiv Kansas și Iowa, popularitatea sa rămâne sub nivelul de aprobare, ceea ce transformă prezența sa într-o sabie cu două tăișuri pentru candidații republicani.

Programul intens de campanie și discursurile care se întind frecvent pe durata a aproape două ore și-au pus amprenta asupra președintelui american, presa americană remarcând că vocea acestuia a devenit vizibil răgușită în ultimele zile.

Înaintea deplasării din Midwest, Trump este așteptat la un nou miting electoral în Daytona Beach, Florida.

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