Controverse în SUA după ce Trump a grațiat un fost președinte condamnat pentru trafic de droguri: „Decizie dezgustătoare”

Grațierea acordată de Donald Trump fostului președinte din Honduras Juan Orlando Hernández, condamnat în SUA pentru trafic de droguri și arme, a generat critici puternice atât din partea republicanilor, cât și a democraților.

Fostul președinte din Honduras, Juan Orlando Hernández, a fost eliberat luni, 1 decembrie, din închisoarea federală din West Virginia, la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat că îi acordă o „grațiere completă”.

Juan Orlando Hernández a fost condamnat anul trecut la 45 de ani de detenție și la o amendă de 8 milioane de dolari pentru trafic de droguri și de arme, fiind găsit vinovat de sprijinirea cartelurilor care au introdus cantități uriașe de cocaină în Statele Unite.

Decizia lui Donald Trump a provocat o reacție în lanţ la Washington, parlamentari din ambele tabere politice criticând public gestul preşedintelui american, pe care unii îl consideră contrar eforturilor guvernului american de a combate traficul de droguri în regiune, iar alţii cel puţin ambiguu.

Ce spun politicienii americani

Congresmenul republican Maria Salazar a declarat pentru CNN că anunțul președintelui transmite „un mesaj ambiguu”, în condițiile în care administrația americană continuă acțiunile împotriva regimului venezuelean al lui Nicolás Maduro, acuzat, la rândul său, de conexiuni cu rețelele de trafic.

„Eu nu aș fi făcut niciodată asta”, a spus Maria Salazar, exprimându-și dezacordul față de decizia liderului de la Casa Albă.

La rândul său, senatorul republican Bill Cassidy a criticat măsura într-o postare pe platforma X.

„De ce l-am grația pe acest tip și apoi l-am urmări pe Maduro pentru traficul de droguri în Statele Unite? Închideți-i pe toți traficanții de droguri! Nu înțeleg de ce este grațiat”, a scris el.

Nici democrații nu au fost mai puțin vocali. Senatorul Tim Kaine a calificat grațierea drept „o decizie dezgustătoare și de neînțeles a lui Trump”, acuzând administrația că recurge la „scheme ridicole - și probabil corupte - pentru a recompensa criminalii bogați”, în loc să se concentreze pe măsuri reale de protejare a comunităților.

Graţierea vine la scurt timp după alegerile din Honduras

Soția lui Hernández, Ana Garcia, a marcat eliberarea fostului președinte din Honduras printr-o postare pe rețelele sociale.

„După aproape patru ani de suferinţă, aşteptare şi încercări dificile, soţul meu Juan Orlando Hernandez a redevenit un om liber, datorită graţierii acordate de preşedintele Donald Trump”, a transmis ea.

Eliberarea vine într-un moment politic tensionat în Honduras, unde rezultatele alegerilor prezidențiale recente îi arată pe candidații Nasry Asfura - sprijinit de Donald Trump - și Salvador Nasralla la egalitate, fiecare cu aproximativ 40% din voturi. Trebuie menţionat că partidul lui Nasry Asfura a avut o relație strânsă cu Washingtonul în timpul mandatului lui Hernández, care a fost arestat și extrădat în SUA la scurt timp după ce și-a încheiat mandatul în 2022.

Deși a fost condamnat în iulie 2024, Juan Orlando Hernández a negat constant acuzațiile, susținând că a fost victima unei răzbunări politice.

Acum, eliberarea sa la intervenția directă a lui Donald Trump alimentează speculații privind interesele geopolitice și prioritățile administrației americane în regiune şi readuc în prim-plan dezbaterile privind lupta împotriva traficului de droguri și relațiile SUA cu liderii din America Centrală.