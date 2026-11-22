Francesco Schettino, fostul căpitan al navei de croazieră Costa Concordia, condamnat la 16 ani și o lună de închisoare în urma naufragiului soldat cu 32 de morți, a fost eliberat condiționat după ce a executat aproximativ nouă ani de detenție. Acesta a părăsit vineri, 20 noiembrie, penitenciarul Rebibbia din Roma, urmând să presteze muncă în folosul comunității.

Fostul căpitan al navei de croazieră Costa Concordia a fost eliberat condiționat. Foto: AFP

Decizia de eliberare condiționată îi oferă lui Schettino mai multă libertate decât măsura semi-libertății de care beneficiase anterior, dar la care renunțase în 2025, în urma protestelor familiilor victimelor și ale supraviețuitorilor tragediei, notează EFE, preluat de Agerpres.

Avocata fostului comandant, Francesca Carnicelli, a confirmat pentru presa italiană că acesta va trebui să desfășoare activități în folosul comunității, însă locul în care își va executa această obligație nu a fost stabilit deocamdată.

„În opinia noastră, au fost îndeplinite toate cerințele pentru acordarea acestei măsuri alternative, ceea ce reprezintă continuarea corectă a drumului urmat după condamnare”, a transmis avocata lui Francesco Schettino, într-o declarație publicată de ziarul Grosseto Maremma Oggi.

Aceasta a precizat că procedura de admitere în serviciile sociale a fost una îndelungată și riguroasă, iar evaluările au fost pozitive atât în privința comportamentului lui Schettino, cât și a respectării programului de sancționare și reeducare.

Cum a ajuns fostul căpitan să beneficieze de eliberare condiționată

În perioada detenției, Schettino a primit mai multe permisii pentru bună purtare. De asemenea, în urmă cu trei ani, i s-a oferit posibilitatea de a lucra în penitenciar, unde a fost însărcinat să contribuie la digitalizarea documentelor judiciare.

Schettino a fost condamnat pentru rolul său în naufragiul navei Costa Concordia, produs în noaptea de 13 ianuarie 2012, în apropierea insulei Giglio, din regiunea Toscana.

Tragedia Costa Concordia: 32 de oameni au murit

Nava de croazieră transporta 4.229 de persoane, pasageri și membri ai echipajului, și plecase din portul Civitavecchia, în apropiere de Roma, pentru o călătorie în Marea Mediterană.

În apropierea insulei Giglio, vasul s-a apropiat prea mult de țărm și a lovit stâncile. Impactul a provocat avarii grave, iar nava a început să se încline și să se scufunde parțial.

Evacuarea s-a desfășurat în condiții dificile, în timpul nopții și în plină iarnă. În urma naufragiului, 32 de persoane și-au pierdut viața.

Ancheta a stabilit că Schettino a condus nava prea aproape de insulă și că a părăsit vasul în timp ce pasagerii se aflau încă în proces de evacuare. Pentru responsabilitatea sa în producerea tragediei, fostul căpitan a primit o pedeapsă de 16 ani și o lună de închisoare.