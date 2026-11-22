Căpitanul care a abandonat pasagerul Costa Concordia în timpul naufragiului, eliberat din închisoare după nouă ani. 32 de oameni au murit
Francesco Schettino, fostul căpitan al navei de croazieră Costa Concordia, condamnat la 16 ani și o lună de închisoare în urma naufragiului soldat cu 32 de morți, a fost eliberat condiționat după ce a executat aproximativ nouă ani de detenție. Acesta a părăsit vineri, 20 noiembrie, penitenciarul Rebibbia din Roma, urmând să presteze muncă în folosul comunității.
Decizia de eliberare condiționată îi oferă lui Schettino mai multă libertate decât măsura semi-libertății de care beneficiase anterior, dar la care renunțase în 2025, în urma protestelor familiilor victimelor și ale supraviețuitorilor tragediei, notează EFE, preluat de Agerpres.
Avocata fostului comandant, Francesca Carnicelli, a confirmat pentru presa italiană că acesta va trebui să desfășoare activități în folosul comunității, însă locul în care își va executa această obligație nu a fost stabilit deocamdată.
„În opinia noastră, au fost îndeplinite toate cerințele pentru acordarea acestei măsuri alternative, ceea ce reprezintă continuarea corectă a drumului urmat după condamnare”, a transmis avocata lui Francesco Schettino, într-o declarație publicată de ziarul Grosseto Maremma Oggi.
Aceasta a precizat că procedura de admitere în serviciile sociale a fost una îndelungată și riguroasă, iar evaluările au fost pozitive atât în privința comportamentului lui Schettino, cât și a respectării programului de sancționare și reeducare.
Cum a ajuns fostul căpitan să beneficieze de eliberare condiționată
În perioada detenției, Schettino a primit mai multe permisii pentru bună purtare. De asemenea, în urmă cu trei ani, i s-a oferit posibilitatea de a lucra în penitenciar, unde a fost însărcinat să contribuie la digitalizarea documentelor judiciare.
Schettino a fost condamnat pentru rolul său în naufragiul navei Costa Concordia, produs în noaptea de 13 ianuarie 2012, în apropierea insulei Giglio, din regiunea Toscana.
Tragedia Costa Concordia: 32 de oameni au murit
Nava de croazieră transporta 4.229 de persoane, pasageri și membri ai echipajului, și plecase din portul Civitavecchia, în apropiere de Roma, pentru o călătorie în Marea Mediterană.
În apropierea insulei Giglio, vasul s-a apropiat prea mult de țărm și a lovit stâncile. Impactul a provocat avarii grave, iar nava a început să se încline și să se scufunde parțial.
Evacuarea s-a desfășurat în condiții dificile, în timpul nopții și în plină iarnă. În urma naufragiului, 32 de persoane și-au pierdut viața.
Ancheta a stabilit că Schettino a condus nava prea aproape de insulă și că a părăsit vasul în timp ce pasagerii se aflau încă în proces de evacuare. Pentru responsabilitatea sa în producerea tragediei, fostul căpitan a primit o pedeapsă de 16 ani și o lună de închisoare.