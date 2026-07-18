Cine este Miriam Adelson, cea mai importantă donatoare pentru Trump. A oferit republicanilor 66,8 milioane de dolari în 2026

Miriam Adelson, văduva miliardarului Sheldon Adelson și una dintre cele mai importante susținătoare financiare ale lui Donald Trump, este cea mai mare donatoare republicană din prima jumătate a anului 2026, cu contribuții de 66,8 milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei Electorale Federale din SUA, citate de Blick.

Suma este de peste două ori mai mare decât cea oferită de următorul clasat, Jeff Yass, fondatorul unei companii de investiții, care a donat 26,1 milioane de dolari. Diane Hendricks a oferit 25 de milioane, Paul Singer 17,5 milioane, iar Richard Uihlein 17,2 milioane de dolari.

Elon Musk se află pe locul șase în clasament, cu donații de 16,6 milioane de dolari.

Cine este Miriam Adelson

Născută în Israel, Miriam Adelson este medic de profesie și s-a specializat în domeniul dependențelor. Ea este văduva lui Sheldon Adelson, fondatorul și fostul președinte și CEO al companiei de cazinouri Las Vegas Sands, care a murit în 2021, la vârsta de 87 de ani.

Miriam Adelson și familia sa dețin în prezent mai mult de jumătate din Las Vegas Sands, companie listată la Bursa din New York și care operează cazinouri în Singapore și Macao, potrivit Forbes.

Averea familiei Adelson este estimată în prezent de Forbes la aproximativ 33,1 miliarde de dolari.

În 2023, Adelson a cumpărat de la miliardarul Mark Cuban o participație majoritară la echipa de baschet Dallas Mavericks.

O susținătoare importantă a lui Donald Trump

Miriam Adelson este cunoscută de mai multe decenii pentru donațiile sale politice și pentru susținerea Partidului Republican. Alături de soțul său, iar ulterior și după moartea acestuia, a devenit una dintre cele mai importante finanțatoare ale lui Donald Trump.

Un alt punct central al activității sale este sprijinul pentru Israel. Prin averea și fundațiile sale, Adelson a finanțat instituții evreiești și israeliene și a sprijinit organizații și inițiative pro-Israel.

În 2007, Sheldon Adelson a fondat publicația gratuită „Israel Hayom”, care a devenit unul dintre cele mai răspândite ziare din Israel și a fost considerată un susținător al premierului Benjamin Netanyahu.

Donațiile, importante înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Sprijinul financiar oferit de marii donatori republicani capătă o importanță sporită înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, când vor fi puse în joc locurile din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime dintre cele 100 de mandate din Senat.

Republicanii dețin în prezent majoritatea în Congres, iar rezultatul alegerilor ar putea influența capacitatea administrației Trump de a-și pune în aplicare agenda în a doua parte a mandatului.

În acest context, contribuția de 66,8 milioane de dolari o plasează pe Miriam Adelson în fruntea marilor donatori republicani din prima jumătate a anului 2026, la o distanță considerabilă de ceilalți finanțatori ai partidului.