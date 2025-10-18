search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Scandal politic în Italia, după ce Giorgia Meloni a fost numită „curtezana lui Trump". Reacţia premierului

Italia este zguduită de un scandal politic uriaş, după ce liderul celui mai mare sindicat, Maurizio Landini, a calificat-o pe Giorgia Meloni drept „curtezana lui Trump”, stârnind dezbateri despre sexism și respectul față de femei în politică.

Giorgia Meloni FOTO AFP
Scandalul a izbucnit după ce Maurizio Landini, liderul Confederației Generale Italiene a Muncii (CGIL), cel mai mare sindicat din Italia, a afirmat marți, 14 octombrie, la un post de televiziune, că premierul Giorgia Meloni ar fi „curtezana” președintelui american Donald Trump.

Declarația lui a fost făcută la o zi după ce Giorgia Meloni și alți lideri mondiali s-au întâlnit în Egipt, în cadrul unui summit pentru pace în Orientul Mijlociu, unde au discutat situația tensionată din Gaza. În acest context, Maurizio Landini a criticat-o pe Meloni, acuzând-o că „nu a mișcat un deget” pentru a aduce pacea în regiune și că s-a limitat doar „la a juca rolul de curtezană a lui Trump”, în timp ce cetățenii italieni au reacționat ieșind în stradă pentru a „apăra demnitatea și onoarea țării”.

Cum răspunde Giorgia Meloni

Premierul Giorgia Meloni a răspuns joi, 16 octombrie, pe rețelele sociale, prezentând definiția termenului „curtezană” ca fiind „femeie de moravuri ușoare, heterosexuală; eufemism, prostituată” şi subliniind astfel caracterul ofensator al expresiei folosite de Landini.

 În postarea sa, Meloni a criticat adversarii de stânga, spunând că, timp de decenii, „ne-au ținut lecții despre respectul pentru femei", doar pentru ca apoi să folosească cuvinte jignitoare împotriva unei femei în poziție de putere”.

„Secretarul general al sindicatului CGIL, Maurizio Landini, vizibil afectat de resentimente tot mai mari (ceea ce înțeleg), m-a numit „curtezană” la televizor.

Cred că toată lumea cunoaște sensul cel mai comun atribuit acestui cuvânt, dar, pentru cei care nu îl cunosc, public prima definiție care apare într-o căutare rapidă pe internet.

Iată un alt exemplu splendid al stângii: aceeași stânga care ne-a ținut lecții timp de decenii despre respectul față de femei, dar care, atunci când nu are argumente pentru a critica o femeie, o numește prostituată”, a scris premierul Italiei pe Facebook.

Cum se justifică Maurizio Landini

În contextul în care declaraţia sa a stârnit un val de deazprobare nu doar din partea politicienilor, ci şi a societăţii civile din Italia, Maurizio Landini a încercat să explice că exprimarea sa a fost înţeleasă în mod greşit şi că a vrut să spună cu totul altceva. Astfel, el susţine că termenul nu a fost folosit cu intenție sexistă, ci cu sensul de „slugă a lui Trump”, explicând că s-a referit la faptul că Giorgia Meloni era „pe urmele lui Trump, la curtea lui, servindu-i interesele”, și a precizat că declarația a fost ruptă de context şi poate fi văzută de oricine într-un interviu de 10 minute, disponibil public.

Relaţia dintre Donald Trump şi Giorgia Meloni

Această dispută are loc într-un context în care premierul Italiei, Giorgia Meloni, a încercat să cultive relații apropiate cu președintele SUA.

Citește și: Trump găsește un aliat european în Giorgia Meloni, până la un punct: „Scopul meu este să fac Occidentul din nou măreț”

În timpul discursului său de la summitul din Egipt, Donald Trump s-a întors către Meloni, singura femeie prezentă la eveniment, și i-a spus că este „frumoasă”, menţionând că în Statele Unite o astfel de apreciere ar fi fost controversată din punct de vedere politic, dar că își asumă riscul de a o face.

Ulterior, Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, afirmând că reprezintă „o sursă de inspirație pentru toți” şi făcând referire și la cartea sa „I Am Giorgia: My Roots, My Principles”, prefațată de Donald Trump Jr.

Imagini cu Giorgia Meloni şi alte femei cunoscute în Italia, pe un site pentru adulţi

Scandalul vine pe fondul unor tensiuni mai largi legate de discriminarea și defăimarea femeilor în Italia. În august, un site pornografic italian a publicat imagini trucate cu femei celebre, inclusiv cu premierul Giorgia Meloni, afectând aproximativ 4.000 de femei și provocând un val de indignare publică.

Reacţii pe reţelele de socializare

Aceste două incidente recente au readus în discuție responsabilitatea politicienilor și a liderilor de opinie în ceea ce privește limbajul folosit împotriva femeilor, iar reţelele de socializare s-au umplut de mesaje de susţinere pentru Giorgia Meloni şi a tuturor femeilor victime ale sexismului.

Elena Marrazzi, președintele sindicatului FIALS, a subliniat că „unele cuvinte au mai multă greutate decât altele” și că astfel de afirmații „afectează profund respectul cuvenit fiecărei femei, chiar și atunci când intenția nu este ofensivă”.

„Unele cuvinte au mai multă greutate decât altele. Când Maurizio Landini o numește pe Giorgia Meloni „curtezană a lui Trump”, nu este vorba doar de o controversă politică: este o greșeală care afectează profund respectul cuvenit fiecărei femei. Chiar și atunci când intenția nu este ofensivă, rezultatul este. Pentru că readucerea dezbaterii la problemele de gen înseamnă îndepărtarea de ceea ce contează cu adevărat: ideile, meritele, munca.

Citește și: Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni. Ce a avut de spus despre Meloni

Ca femeie și ca reprezentantă a multor lucrători care cred în respectul reciproc, sunt uimită de anumite tonuri care vin din partea celor care spun că vor să apere drepturile femeilor. Nu este suficient să vorbim despre egalitate: trebuie să o trăim, în fiecare zi, în cuvintele și acțiunile noastre.(...) Pentru că adevărata forță a femeilor nu are nevoie de definiții, ci de oportunități și demnitate”, a transmis pe Facebook Eelna Marrazzi, preşedintele FIALS, un sindicat autonom care apără și protejează drepturile lucrătorilor din domeniul sănătății

La rândul său, Marilena Rossi, consilier regional apropiat partidului lui Meloni, a condamnat declarația lui Landini, descriind-o drept „un atac misogin inacceptabil”.

„Solidaritate cu prim-ministrul Giorgia Meloni pentru atacul inacceptabil și misogin al lui Maurizio Landini. Utilizarea termenilor precum «curtezană» pentru a descrie o femeie este o ofensă gravă și inacceptabilă.

Politica ar trebui să fie o competiție de idei și programe, nu o arenă pentru insulte și abuzuri verbale.

Giorgia Meloni a dat dovadă de tărie și determinare în răspunsul la acest atac, iar noi îi suntem alături.

Condamnăm cu fermitate toate formele de misoginism și sexism în politică și în societate”, a transmis şi Marilena Rossi

Europa

