 Ce se întâmplă cu Melania Trump. Prima-doamnă a SUA apare tot mai rar în public | adevarul.ro
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Ce se întâmplă cu Melania Trump. Prima-doamnă a SUA apare tot mai rar în public

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Prima doamnă a SUA, care, potrivit unor surse, își petrece timpul în Florida și New York, nu a mai fost văzută în public de aproape o lună.

Melania Trump
Melania Trump FOTO: Shutterstock

Prima Doamnă Melania Trump lipsește din ochii publicului de câteva săptămâni, nefiind prezentă la o serie de evenimente de mare anvergură la care a fost prezent soțul ei, potrivit unor rapoarte recente.

Ea nu a participat la înmormântarea senatorului Lindsey Graham, pe 28 iulie. Cu patru zile înainte, a lipsit de la Cina Corespondenților de la Casa Albă. Iar pe 22 iulie, când președintele s-a deplasat la ceremonia solemnă de transfer al rămășițelor pământești ale celor patru militari decedați, prima doamnă nu a fost văzută nicăieri, scrie Independent.

De fapt, ultima apariție publică a Melaniei Trump a avut loc pe 19 iulie, acum aproape o lună, a relatat NBC News. La acea dată, ea s-a alăturat soțului său la finala Cupei Mondiale FIFA, desfășurată la stadionul MetLife din New Jersey.

Printre alte apariții se numără evenimentul UFC Freedom 250 de la Casa Albă, din 14 iunie. De asemenea, pe 13 februarie, ea l-a însoțit pe Trump cu ocazia omagierii personalului din forțele speciale implicat în operațiunea din ianuarie prin care a fost capturat președintele venezuelean de atunci, Nicolás Maduro.

Aceste ieșiri se numără printre cele 34 de evenimente publice la care a participat până acum în 2026 prima doamnă de origine slovenă, potrivit unei analize a fotografiilor realizată de Newsweek. O altă statistică realizată de Daily Beast a arătat că Melania Trump a apărut în public în 38 de zile în acest an, ceea ce înseamnă aproximativ o apariție la fiecare șase zile.

Prin comparație, în această perioadă a primului mandat al lui Trump, prima doamnă participase la aproximativ de două ori mai multe evenimente publice, potrivit NBC News. Un consilier de rang înalt a declarat pentru publicație că Melania Trump „acordă prioritate rezultatelor în detrimentul aparițiilor publice”.

Prima doamnă, care, potrivit unor surse, petrece mult timp în Florida și New York, unde Barron Trump este înscris la facultate, a mai dispărut din ochii publicului pentru perioade îndelungate.

Ea a fost absentă timp de aproximativ o lună între ianuarie și februarie, potrivit Newsweek. Luna august, între timp, a fost întotdeauna una dintre lunile mai liniștite din Washington, cu relativ puține evenimente publice importante.

Cine îi ține ”locul”

În timp ce Melania Trump a rămas în afara atenției publice, Natalie Harp, consiliera lui Trump, s-a îndepărtat rareori de lângă președinte.

De fapt, se pare că tânăra de 35 de ani s-a numărat printre membrii grupului restrâns care l-au însoțit pe Trump la bordul unui avion militar care a plecat din Turcia în luna iulie.

Harp, care, potrivit unor surse, ajută la gestionarea contului președintelui de pe Truth Social, a călătorit, de asemenea, alături de Trump la bordul elicopterului Marine One pe 11 și 16 august. Ea a participat, alături de președinte, la o ceremonie solemnă de înmânare a rămășițelor pământești ale militarilor căzuți în timpul operațiunilor din Orientul Mijlociu, pe 22 iulie, și l-a însoțit în timpul vizitei de stat din luna mai în China, o călătorie la care Melania Trump nu a participat.

Potrivit reporterilor de la New York Times, Maggie Haberman și Jonathan Swan, Trump o consideră pe Harp una dintre cele mai loiale colaboratoare ale sale și crede că ea nu îl va părăsi niciodată. Harp a scris, de asemenea, bilețele încurajatoare pe care le-a lăsat în „spațiile personale” ale lui Trump. Pe unul dintre ele scria: „Tu ești tot ce contează pentru mine”.

Fratele ei, cu care nu mai ține legătura, a descris relația ei cu președintele ca fiind „foarte nesănătoasă”.

„Niciun președinte nu a reușit să câștige atâta loialitate din partea membrilor echipei sale și a funcționarilor din administrație precum președintele Trump; acest lucru dovedește angajamentul său față de țara noastră și de poporul nostru”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru The Independent.

„Natalie Harp este o funcționară îndrăgită a Casei Albe”, a adăugat purtătorul de cuvânt, „iar mass-media care difuzează știri false nu va înțelege niciodată ce înseamnă să fii atât de apreciată și admirată ca ea”.

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