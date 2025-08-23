search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
Prima-doamnă a Turciei i-a cerut Melaniei Trump să ia atitudine în privinţa copiilor din Gaza. „A sosit momentul"

Prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a scris soţiei preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, pe care a îndemnat-o să ia legătura cu premierul israelian şi să ridice problema copiilor din Gaza, au declarat sâmbătă autorităţile de la Ankara, potrivit Reuters.

Melania Trump și Emine Erdodogan FOTO: X
Melania Trump și Emine Erdodogan FOTO: X

Emine Erdogan a scris că a fost inspirată de scrisoarea trimisă de Melania Trump preşedintelui rus Vladimir Putin în această lună, referitoare la copiii din Ucraina şi Rusia.

„Sunt încrezătoare că sensibilitatea pe care aţi arătat-o cu privire la cei 648 de copii ucraineni... va fi extinsă şi asupra Gazei”, a scris Emine Erdogan în această scrisoare, scrie News.

„În aceste zile, când lumea trăieşte o deşteptare colectivă şi recunoaşterea Palestinei a devenit o voinţă globală, cred că apelul dumneavoastră în numele Gazei ar îndeplini o responsabilitate istorică faţă de poporul palestinian”, a adăugat Emine Erdogan în scrisoarea sa.

“Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia. Copiii din Palestina au dreptul la aceeaşi bucurie, aceeaşi libertate, acelaşi viitor demn. Împărtăşesc profund sentimentele exprimate în scrisoarea dumneavoastră, ca mamă, ca femeie, ca om, şi sper că speranţa dumneavoastră va înflori şi pentru copiii din Gaza, care tânjesc după pace şi linişte.

Este prea târziu pentru cei 18.885 de bebeluşi şi copii din Gaza pe care i-am pierdut, precum Hind Receb, ucisă cu 335 de gloanţe, şi Rim, în vârstă de 3 ani, căreia bunicul i-a sărutat ochii zâmbitori înainte de a-şi da ultima suflare.

Dar încă mai avem o şansă pentru cei peste un milion de copii din Gaza care au reuşit să supravieţuiascăA sosit momentul”, este o parte a mesajului emoţionant adresat de Emine Erdogan Melaniei Trump.

Un observator global al foametei a stabilit vineri că oraşul Gaza şi zonele înconjurătoare suferă oficial de foamete, care probabil se va extinde, crescând presiunea asupra Israelului pentru a permite intrarea mai multor ajutoare în teritoriul palestinian.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins acest raport ca fiind o „minciună sfruntată” şi a afirmat că Israelul are o politică de prevenire a foametei.

Războiul din Gaza a izbucnit la 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis 1.200 de persoane în sudul Israelului şi a luat aproximativ 250 de ostatici, potrivit datelor israeliene. De atunci, campania militară a Israelului a dus la moartea a peste 62.000 de palestinieni, potrivit autorităţilor medicale din Gaza.

