Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Melania Trump a provoacat hohote de râs la Casa Albă după ce l-a descris pe Donald Trump drept „empatic”

O ceremonie dedicată mamelor militarilor, organizată la Casa Albă, s-a viralizat după ce Melania Trump l-a prezentat pe președintele Donald Trump drept empatic, stârnind hohote de râs în rândul invitaților.

Cuplul prezidențial a primit, pe 6 mai, în East Room, mame ale militarilor americani, eveniment la care Prima Doamnă – și ea mamă, a lui Barron Trump – a vorbit despre rolul fundamental al mamelor în forța și reziliența Statelor Unite, potrivit USA Today.

Înainte de a-i da cuvântul liderului american, Melania Trump a elogiat sacrificiile familiilor celor aflați în serviciul militar.

„Empatia sa depășește cu mult această funcție”

Prezentarea pe care i-a făcut-o președintelui a devenit însă momentul viral al ceremoniei.

„Mulți îl cunosc pe soțul meu ca pe un comandant-șef puternic, însă empatia sa depășește cu mult această funcție”, a spus Melania Trump.

În sală s-au auzit chicote, ceea ce a determinat-o pe prima Doamnă să se întoarcă spre Donald Trump pentru o clipă.

A continuat: „… și modelează un lider grijuliu, care nu uită niciodată că fiecare soldat american este copilul cuiva.”

Râsetele s-au amplificat când președintele a ridicat din umeri, iar Melania Trump i-a zâmbit, transformând momentul într-unul comentat intens în mediul online.

USA Todaya a readus în atenție și un fragment din memoriile Melaniei Trump, în care povestește cum l-a cunoscut pe Donald Trump în 1998, la Kit Kat Klub, la o petrecere cu prieteni.

Melania si Donald Trump. FOTO Profimedia
În carte, Prima Doamnă rememorează primele lor replici: „«Bună, sunt Donald Trump», a spus bărbatul când a ajuns la masa mea. «Încântat de cunoștință.» I-am recunoscut numele și știam că este om de afaceri sau o celebritate, dar nu mult mai mult. Și-a întins mâna să o strângă pe a mea. Ochii lui s-au umplut de curiozitate și interes și, profitând de ocazie, s-a așezat lângă mine și a început o conversație”.

Melania Trump notează că Donald Trump era însoțit de o femeie „foarte frumoasă” și nu a acordat mare importanță situației la acel moment, însă a fost „atrasă de energia lui magnetică”.

Cei doi s-au căsătorit în 2005 și au un fiu, Barron Trump, născut în 2006.

