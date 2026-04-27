Melania Trump îl atacă pe Jimmy Kimmel: „Un laș. Retorica lui plină de ură ne divizează țara”

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a reacționat public după controversa generată de un monolog al comedianului Jimmy Kimmel, susținut în cadrul unei parodii a cinei corespondenților de la Casa Albă, scrie DailyMail.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Melania Trump l-a acuzat pe Kimmel că ar promova un discurs „plin de ură și violență”, susținând că acesta ar contribui la divizarea societății americane.

„Retorica lui Kimmel, plină de ură și violență, are scopul de a ne diviza țara. Monologul său despre familia mea nu este comedie – cuvintele sale sunt corozive și adâncesc boala politică din America”, a scris aceasta.

Ea a continuat criticile, afirmând că astfel de apariții nu ar trebui difuzate în casele oamenilor: „Oamenii ca Kimmel nu ar trebui să aibă ocazia să intre în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ura.”

În același mesaj, Prima Doamnă a cerut o poziție fermă din partea postului ABC.

„Un laș, Kimmel se ascunde în spatele ABC, pentru că știe că rețeaua îl va proteja în continuare. Destul. Este timpul ca ABC să ia o poziție. De câte ori va mai permite conducerea ABC comportamentul său atroce, pe seama comunității noastre?”, a spus aceasta.

Jimmy Kimmel a fost criticat după ce, în cadrul evenimentului anual al jurnaliștilor acreditați la Casa Albă, a făcut mai multe glume despre familia Trump, inclusiv despre Prima Doamnă.

În timpul momentului scenic, acesta ar fi făcut referiri ironice la Melania Trump, descriind-o într-un context care a stârnit reacții puternice în mediul online și în presa conservatoare din SUA.

Mai mulți comentatori și utilizatori de social media au catalogat momentul drept „ofensator” și „de prost gust”, unii cerând chiar intervenția postului ABC, care difuzează emisiunea comedianului.

În trecut, Jimmy Kimmel l-a atacat pe Donald Trump într-un mesaj transmis de Crăciun, afirmând că presiunile politice pun în pericol libertatea de exprimare.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de zgomote puternice sâmbătă seara, la Washington. Cei aproximativ 2.600 de invitați, precum şi Donald Trump şi soția sa, Melania, s-au pus la adăpost. Președintele şi soția sa au fost evacuați de urgență de agenții secreți.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.