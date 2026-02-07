Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm şi să facem lucrurile cum trebuie”

Soții Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice, afirmând că doresc să evite o instrumentalizare din partea republicanilor.

Comisia, ale cărei lucrări se desfăşoară în spatele uşilor închise, doreşte să-l audieze pe fostul preşedinte democrat din cauza legăturilor sale de prietenie cu infractorul sexual, precum şi pe fosta şefă a diplomaţiei americane pentru ceea ce ştie despre legăturile dintre soţul ei şi finanţatorul decedat în închisoare în 2019.

„Să încetăm să ne mai jucăm şi să facem lucrurile cum trebuie: cu o audiere publică”, a scris, vineri, pe X, fostul preşedinte Bill Clinton.

Hillary Clinton a declarat că a indicat deja „ce ştim” comisiei conduse de republicani. „Dacă vreţi această luptă (...), să o facem în public”, a declarat ea joi.

După luni în care au refuzat să se prezinte, cei doi au acceptat să depună mărturie înaintea unui vot în Congres privind obstrucționarea, riscând anterior urmărire penală și până la un an de închisoare.

Fosta șefă a diplomației americane va fi audiată pe 26 februarie, iar fostul președinte democrat pe 27 februarie.

Jeffrey Epstein, acuzat de trafic sexual de minore și proxenetism, a cultivat relații apropiate cu numeroase personalități influente din politică și din mediul de afaceri.

Printre numele menționate de-a lungul timpului ca având legături cu el se numără fostul președinte Bill Clinton, Bill Gates, cofondatorul Microsoft, Prinţul Andrew, dar și Donald Trump, care l-a cunoscut pe Epstein în anii 1990.

Bill Clinton a recunoscut că a călătorit în trecut cu avionul lui Jeffrey Epstein, dar a susținut că nu a mai avut contact cu acesta de peste zece ani și că nu a știut de infracțiunile sale, nefiind anchetat de justiție.

Hillary Clinton a negat orice legătură relevantă cu Epstein.

Între timp, Departamentul Justiției din SUA a publicat peste trei milioane de documente din dosarul Epstein, legate de ancheta privind infractorul sexual decedat în 2019.