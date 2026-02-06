Prințesa moștenitoare a Norvegiei, despre legătura cu Jeffrey Epstein: „Regret profund această prietenie”

Mesaje private făcute publice readuc în atenție relația dintre Mette-Marit și finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale. Palatul regal anunță că prințesa va oferi explicații suplimentare.

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a transmis vineri că „regretă profund” prietenia sa cu Jeffrey Epstein și consecințele acesteia asupra familiei regale, potrivit unui comunicat al palatului regal norvegian, citat de News.ro.

Numele prințesei apare de mai multe ori în documentele publicate recent de Ministerul Justiției din Statele Unite, care conțin milioane de pagini și scot la iveală legături neașteptate între finanțatorul american și diverse personalități publice. Jeffrey Epstein a fost condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale și s-a sinucis în închisoare în 2019.

„Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit”

În comunicatul palatului, Mette-Marit a declarat: „Doresc să-mi exprim regretul profund pentru prietenia mea cu Jeffrey Epstein. Este important pentru mine să-mi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit”.

Prințesa a adăugat că regretă și impactul situației asupra familiei regale: „Regret, de asemenea, situaţia în care am pus familia regală, în special pe rege şi pe regină”.

După apariția documentelor, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, i-a cerut prințesei să ofere explicații privind conținutul numeroaselor e-mailuri schimbate cu Epstein. Presa norvegiană a publicat inclusiv un mesaj din 2012, în care Epstein îi scria că se află la Paris „în căutarea unei soţii”, iar Mette-Marit îi răspundea că Parisul este „potrivit pentru adulter”, dar că „scandinavele sunt femei mai bune”.

Palatul regal a precizat că „prinţesa doreşte să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat şi să ofere explicaţii mai detaliate”, însă a subliniat că acest lucru nu este posibil în prezent. „Prinţesa moştenitoare se află într-o situaţie foarte dificilă”, se arată în comunicat.

Duminică, Mette-Marit își exprimase deja regretul pentru contactele avute cu Epstein și pentru faptul că nu i-a verificat antecedentele.

Probleme personale și presiune publică

Dezvăluirile apar într-un moment extrem de complicat pentru prințesă. Fiul său, Marius Borg Høiby, născut dintr-o relație anterioară căsătoriei cu prințul moștenitor Haakon, este judecat pentru 38 de capete de acuzare, inclusiv patru violuri și fapte de violență împotriva fostelor sale partenere.

În plus, Mette-Marit suferă de o formă rară de fibroză pulmonară, o boală incurabilă, pentru care ar putea fi necesar un transplant pulmonar.

Și alte personalități norvegiene sunt chemate să dea explicații în legătură cu relațiile lor cu Jeffrey Epstein. Fostul prim-ministru Thorbjorn Jagland este anchetat de poliție pentru suspiciuni de „corupţie agravată”.

Autoritățile subliniază că simpla menționare a numelui unei persoane în acest dosar nu implică automat fapte reprobabile. Totuși, documentele publicate indică existența unor legături care, în trecut, au fost adesea minimalizate de cei vizați.