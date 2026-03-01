Top trei sandvișuri care te fac să uiți de toate. Rețetele celor mai bune mâncăruri stradale din lume pe care le poți încerca acasă

Sandwich-ul este soluția ideală care îmbină rapiditatea cu plăcerea culinară, salvându-ne în cele mai aglomerate zile. Există, însă, combinații care au depășit statutul de gustare rapidă, transformându-se în preparate iconice, celebrate la nivel global.

Sandwich-urile sunt printre cele mai rapide, gustoase și versatile preparate culinare din istorie. Au fost inventate în secolul al XVIII-lea de un cartofor înrăit, lordul John Montagu, al IV-lea Conte de Sandwich pentru a putea mânca în timp ce juca cărți, fără a se murdări pe mâini, iar de atunci au devenit extrem de populare pe tot Globul. Nu există om care să nu fi auzit sau să-și fi preparat măcar odată în viață, un sandwich. Ele au devenit parte a culturii fast-food fiind considerate nocive de mulți adepți ai alimentației sănătoase. Cu toate acestea, există destule rețete de sandwich, cu ingrediente naturale și echilibrate care nu numai că ne oferă o mâncare sănătoasă dar ne bucură și papilele gustative. Taste Atlas, renumita enciclopedie culinară online a întocmit un top al celor mai delicioase sandwich-uri de pe Glob. Evident, este vorba despre rețete autentice de pe toate continentele. Iată câteva dintre ele.

Delicatesa din Bari, o bogăție a mâncării stradale

Printre cele mai bune 10 sandwich-uri din lume a fost clasat Panino col polpo, o mâncare stradală italiană faimoasă, originară din regiunea Puglia (cu precădere în orașul Bari). Umplutura se pune într-un baton rustic italian, crocant și conține caracatiță la grătar sau fiartă adesea asezonată cu lămâie, pătrunjel și ulei de măsline. Există două variante de a pregăti Panino col Polpo. Prima este cea din Bari, orașul „natal” al sandwich-ului. Pentru a face un sandwich original din Bari, folosim tentacule de caracatiță și ingrediente simple și proaspete.

Avem nevoie de tentacule proaspete de caracatiță, chiflă crocantă (sub forma unui baton) de genul tartaruga sau ciabatta, ulei de măsline, suc de lămâie, pătrunjel proaspăt, sare, piper negru. Începe cu fierberea tentaculelor de caracatiță timp de jumătate de oră. În orice caz până când se înmoaie. Se lasă apoi la răcit. Pornim grătarul și după ce s-au răcit, punem tentaculele grătar și le gătim până se rumenesc și devin crocante. După ce am terminat cu grătarul, cât este fierbinte, amestecați caracatița cu un dressing realizat din ulei de măsline extravirgin, suc de lămâie, pătrunjel tocat, sare și piper. Mai trebuie doar să prăjim pâinea și o umplem cu declicioasa caracatiță asezonată.

Mai există o variantă de Panino con Polpo, originară din orașul Salento. Această versiune include adesea legume la grătar care se adaugă în sanswich alături de tentaculele caracatiței. Varianta din Salento se prepară asemănător. Tentaculele sunt fierte, apoi puse la grătar timp de opt minute. Se amestesecă cu un dresssing de lămâie, ulei de măsline și pătrunjel. În plus, la grătar se pregătesc dovlecei tăiați în felii subțiri. Pâinea se prăjește, se unge cu dressing-ul și apoi se umple cu salată verde, dovlecei la grătar și caracatiță. Pentru a frăgezi mai bine caracatița, tentaculele se opăresc în apă clocotită de mai multe ori. Nu uitați că rețeta poate fi îmbunătățită cu pate de măsline negre, cu rucola sau roșii cherry. Trebuie servit musai cald.

Savoarea mâncării stradale din Bazarul otoman

Tot în topul mondial al sandwich-urilor se află și Tombik döner, un „must have” al piețelor turcești. Pe scurt, este o mâncare stradală turcească populară, care constă din carne numită döner (carne friptă pe rotisor vertical) servită într-un tip special de pâine numită „tombik”. Pâinea este groasă, rotundă și pufoasă, ceea ce o face excelentă pentru carnea suculentă și condimentată, care este semnul distinctiv al acestui tip de sandwich. Döner-ul în sine este făcut din miel sau un amestec de miel și vită gătite pe un rotisor vertical, de obicei asezonat cu un amestec de ierburi și condimente, feliat în așchii subțiri în timp ce se gătește. Pâinea tombik este adesea prăjită sau încălzită pentru a completa carnea fierbinte, iar sandvișul este de obicei garnisit cu ardei verzi copți, roșii și ceapă.

Rețeta originală nu conține cartofi prăjiți, sosuri la recipient de plastic și alte adaosuri moderne de fast food. Iată cum se prepară adevăratul Tombik döner, mândria mâncării stradale turcești. Pentru a prepara döner-ul, se folosește carne de vită fragedă tocată, infuzată cu iaurt, cimbru și un strop de condimente. După ce se pregătește la grătar, se taie în felii subțiri, sub formă de așchii. Carnea este așezată în straturi cu castraveți murați crocanți, roșii suculente și salată acrișoară de sumac cu ceapă, în interiorul unei pâini pide. Ideal este să o gătim acasă, dar dacă nu este posibil o putem cumpăra din magazine specializate sau supermarketuri. Atenție, feliile de pide sau tombik, adică chifla, se rumenesc în unt, la tigaie.

Sandwich-ul cowboy-lor texani, o bijuteriei a bucătărie stradale

Se numește Texas Brisket Sandwich, se află în top-ul mondial al celor mai delicioase sandwich-uri și este un simbol al mâncării stradale americane. Un nelipsit al bucătăriei de Rodeo sau întruniri câmpenești texane. În traducere înseamnă, simplu și mai puțin pretențios, sandwich cu piept de vită. Conform specialiștilor, această delicatesă este o piatră de temelie a mâncării la grătar texane, concentrându-se pe carne de vită afumată lent, adesea dintr-un piept de vită întreg, la care se adaugă garnituri și dressing-uri tipic americane.

Pieptul acesta afumat de vită este, pe scurt, vedeta sandwich-ului. Tot ce vine pe lângă este în cantități mici, tocmai pentru a nu răpi din aroma ingredientului de bază. De obicei, este servit într-o chiflă texană groasă, prăjită, cu un minim de sos și legume. Și dacă tot vorbim de bucătărie texană, sosurile trebuie să fie neapărat picante.

Dar haideți să vedem cum se prepară minunăția cowboy-ilor texani. Ingredientul principal este greu de găsit în România (în forma sa originală), dar poate fi înlocuit cu bunătăți autohtone, tot din carne de vită afumată. Deci, pieptul de vită afumat lent, fraged și suculent este feliat subțire sau efectiv tocat grosier la satâr sau cuțit. Se pregătesc mai apoi chiflele, de preferat să fie din cartofi. Chiflele texane sunt ceva mai groase, dar se găsesc variante și la noi în țară. După ce s-au prăjit bine, chiflele se taie și se unge fiecare parte cu unt.

Se folosește un sos de grătar subțire, acrișor și picant (ușor picant, nu să estompeze gustul pieptului de vită). Se ung chiflele cu acest sos și se pregătesc murăturile și ceapa. Se pretează castraveciori murați, ceapă crudă și de multe ori ardei iuți jalapeno, în loc de sosul de grătar picant. În unele cazuri, este preferată o salată cremoasă de varză. Varianta cea mai masculină, contestată de puriștii rețetei, este cea în care se folosește o baghetă uriașă, bine prăjită la grătar, unsă cu unt și umplută cu piept de vită feliat, cârnați și salată de varză. Alte variante includ brânza cheddar topită sau pepper jack. În orice caz, Texas Brisket Sandwich nu este pentru pedanți, pentru cei fără poftă de mâncare sau aristocrați. Este o mâncare bărbătească, cu arome tari și sosul care curge pe bărbie.