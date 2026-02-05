search
Joi, 5 Februarie 2026
Forumul Economic Mondial de la Davos deschide anchetă internă după legăturile președintelui său cu Jeffrey Epstein

Publicat:

Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunţat joi deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile preşedintelui său, norvegianul Borge Brende, cu criminalul sexual Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 şi 2019, relatează AFP.

Borge Brende. FOTO: Arhivă
Borge Brende. FOTO: Arhivă

Organizatorii acestui eveniment, care reuneşte în fiecare an elitele economice, politice şi diplomatice în staţiunea de schi de lux Davos, au însărcinat comitetul de audit şi gestionare a riscurilor să lanseze „o anchetă independentă” pentru a clarifica legăturile dintre Borge Brende şi Jeffrey Epstein, în urma publicării unor documente, e-mailuri şi SMS-uri care menţionează trei dineuri de afaceri, se arată într-un comunicat.

„Obiectivul nostru este să gestionăm această chestiune în mod reflexiv şi eficient”, precizează comunicatul, care subliniază că Brende însuşi „susţine pe deplin” acest demers şi intenţionează să „coopereze” cu această verificare independentă. El „însuşi a solicitat-o”, adaugă comunicatul.

Fost ministru de externe al Norvegiei, Borge Brende se află la conducerea WEF din 2017. El va continua să îşi îndeplinească funcţiile de preşedinte şi director general al organizaţiei pe durata anchetei, fără a fi implicat în aceasta.

Brende susţine că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei călătorii la New York, în cadrul căreia a fost invitat de diplomatul şi fostul viceprim-ministru norvegian Terje Rod-Larsen la o cină la care au participat mai mulţi lideri şi în timpul căreia Jeffrey Epstein i-a fost prezentat „ca un investitor american”, explică el în comunicat.

În anul următor, el a participat la „două cine similare”, la care au fost prezenţi din nou Jeffrey Epstein şi alţi diplomaţi şi lideri.

„Aceste cine, precum şi câteva e-mailuri şi mesaje SMS, reprezintă (în totalitate) interacţiunile mele cu el”, asigură Brende.

„Nu ştiam absolut nimic despre trecutul şi activităţile criminale ale lui Epstein”, susţine Brende, care explică că, altfel, ar fi „refuzat”.

„Recunosc că aş fi putut să fac o verificare mai aprofundată asupra trecutului lui Epstein şi regret că nu am făcut-o”, adaugă el.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia. Însă documentele făcute publice arată cel puţin legături dubioase între criminalul sexual Jeffrey Epstein sau anturajul său şi anumite personalităţi care au minimizat adesea, sau chiar negat, existenţa unor astfel de relaţii.

Figură a înaltei societăţi new-yorkeze în anii 1990-2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, dintre care unele minore.

El a fost găsit spânzurat în celula sa din New York în 2019, înainte de a fi judecat, dar avusese deja o condamnare în Florida, în 2008, pentru fapte legate de prostituţie.

