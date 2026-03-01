search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se alege baba de martie. Legendele din spatele tradiției

0
0
Publicat:

În tradiția populară, primele nouă zile ale lunii martie sunt cunoscute ca „Babele”: zile capricioase, cu vreme schimbătoare, care simbolizează lupta dintre iarnă și primăvară. Se mai spune și că, în funcție de cum îți este ,,baba", așa îți va fi și anul. Dar cum se stabilește ce zi corespunde fiecăruia? Unii își aleg ,,baba", alții calculează în funcție de ziua de naștere. 

calarasi ghiocei in zapada foto i.s.

Legendele din jurul ,,Babelor"

Legendele care țin de primele nouă zile din martie, denumite ,,Babele", sunt strâns legate de un personaj arhicunoscut din mitologia populară românească: Baba Dochia. 

Cea mai răspândită legendă spune că Dochia a plecat cu oile pe munte la început de martie, crezând că a venit primăvara. Pe drum, și-a lepădat rând pe rând cele nouă cojoace, deoarece vremea părea că se încălzește. Însă frigul s-a întors brusc, iar Baba Dochia a înghețat pe munte și s-a transformat în stană de piatră. Formațiunile stâncoase din Munții Bucegi sunt asociate, de asemenea, cu legenda. Povestea simbolizează confruntarea dintre iarnă și primăvară, dar și ideea de prudență: vremea din martie este schimbătoare, la fel ca firea „babelor”.

O altă legendă o prezintă pe Dochia ca pe o soacră rea, care își punea nora la încercări imposibile. Într-o zi geroasă de iarnă, i-a dat fetei un ghem de lână neagră și i-a poruncit să îl spele în râu până devine alb. Disperată, fata a început să plângă, iar un tânăr misterios (în unele versiuni este un înger sau chiar Mântuitorul) i-a dăruit o floare roșie. Când a pus floarea în apă, lâna s-a albit ca prin minune. După ce a văzut floarea, Baba Dochia a crezut că a venit primăvara și a plecat cu oile la munte, ceea ce a dus la finalul cunoscut: întoarcerea frigului și împietrirea ei. Această legendă explică și apariția ghiocelului și simbolistica mărțișorului.

O a treia legendă o leagă pe Dochia de perioada cuceririi Daciei de către romani. Se spune, în această variantă,  că Dochia era fiica regelui dac Decebal. Pentru a scăpa de urmărirea împăratului roman Traian, ea s-a refugiat în munți și s-a rugat să nu cadă prizonieră. Rugăciunea i-a fost ascultată, iar tânăra a fost transformată în stâncă, împreună cu turma sa. 

Ce semnifică ,,Babele"

,,Babele" reflectă caracterul imprevizibil al lunii martie. În tradiția populară se spune că vremea din ziua asociată cu ,,baba" ta prevestește cum îți va merge anul.

  • Dacă ziua va fi senină și frumoasă, vei avea un an luminos, cu bucurii și reușite
  • Dacă ziua va fi ploioasă sau mohorâtă, se spune că anul poate aduce încercări sau momente mai dificile.
  • Dacă vremea va fi schimbătoare, anul va fi plin de surprize și transformări.

În unele zone se spune că ziua aleasă arată și firea omului:

  • o baba liniștită - persoană calmă;
  • o baba furtunoasă - persoană energică, impulsivă;
  • o baba capricioasă - fire complexă, schimbătoare.

Cum îți stabilești ,,baba"

Există două variante, ambele populare:

  • Alegerea directă. Potrivit, acestei variante, fiecare își alege o zi între 1 și 9 martie. Unii spun că la întâmplare, alții că intuitiv, în funcție de ziua care simt că li se potrivește.
  • În funcție de data nașterii. Este cea mai populară metodă și se calculează astfel: dacă ziua ta este pe 7, de exemplu, atunci ,,baba ta" este pe 7 martie; dacă ești născut pe 23, aduni cifrele (2+3=5), așadar ,,baba ta" este pe 5 martie. Dacă rezultatul este mai mare de 9, se continuă adunarea până se obține o cifră între 1 și 9. 

Dincolo de superstiție, ,,Babele" reprezintă un ritual popular de trecere: de la iarnă la primăvară, de la frig la căldură, dar și o reînnoire a naturii și un simbol al unui nou început. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
digi24.ro
image
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO
stirileprotv.ro
image
Ostilități în creștere în Orient. Trump: Am eliminat 48 de lideri iranieni. Pentagonul confirmă că 3 americani au murit. Iranul atacă furibund
gandul.ro
image
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine cu Bolojan
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
antena3.ro
image
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Munca zilieră în 2026: domeniile în care poți lucra, plata minimă și obligațiile legale ale angajatorilor
playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Horoscopul Săptămânii 2 – 8 Martie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?