Cum se alege baba de martie. Legendele din spatele tradiției

În tradiția populară, primele nouă zile ale lunii martie sunt cunoscute ca „Babele”: zile capricioase, cu vreme schimbătoare, care simbolizează lupta dintre iarnă și primăvară. Se mai spune și că, în funcție de cum îți este ,,baba", așa îți va fi și anul. Dar cum se stabilește ce zi corespunde fiecăruia? Unii își aleg ,,baba", alții calculează în funcție de ziua de naștere.

Legendele din jurul ,,Babelor"

Legendele care țin de primele nouă zile din martie, denumite ,,Babele", sunt strâns legate de un personaj arhicunoscut din mitologia populară românească: Baba Dochia.

Cea mai răspândită legendă spune că Dochia a plecat cu oile pe munte la început de martie, crezând că a venit primăvara. Pe drum, și-a lepădat rând pe rând cele nouă cojoace, deoarece vremea părea că se încălzește. Însă frigul s-a întors brusc, iar Baba Dochia a înghețat pe munte și s-a transformat în stană de piatră. Formațiunile stâncoase din Munții Bucegi sunt asociate, de asemenea, cu legenda. Povestea simbolizează confruntarea dintre iarnă și primăvară, dar și ideea de prudență: vremea din martie este schimbătoare, la fel ca firea „babelor”.

O altă legendă o prezintă pe Dochia ca pe o soacră rea, care își punea nora la încercări imposibile. Într-o zi geroasă de iarnă, i-a dat fetei un ghem de lână neagră și i-a poruncit să îl spele în râu până devine alb. Disperată, fata a început să plângă, iar un tânăr misterios (în unele versiuni este un înger sau chiar Mântuitorul) i-a dăruit o floare roșie. Când a pus floarea în apă, lâna s-a albit ca prin minune. După ce a văzut floarea, Baba Dochia a crezut că a venit primăvara și a plecat cu oile la munte, ceea ce a dus la finalul cunoscut: întoarcerea frigului și împietrirea ei. Această legendă explică și apariția ghiocelului și simbolistica mărțișorului.

O a treia legendă o leagă pe Dochia de perioada cuceririi Daciei de către romani. Se spune, în această variantă, că Dochia era fiica regelui dac Decebal. Pentru a scăpa de urmărirea împăratului roman Traian, ea s-a refugiat în munți și s-a rugat să nu cadă prizonieră. Rugăciunea i-a fost ascultată, iar tânăra a fost transformată în stâncă, împreună cu turma sa.

Ce semnifică ,,Babele"

,,Babele" reflectă caracterul imprevizibil al lunii martie. În tradiția populară se spune că vremea din ziua asociată cu ,,baba" ta prevestește cum îți va merge anul.

Dacă ziua va fi senină și frumoasă, vei avea un an luminos, cu bucurii și reușite

Dacă ziua va fi ploioasă sau mohorâtă, se spune că anul poate aduce încercări sau momente mai dificile.

Dacă vremea va fi schimbătoare, anul va fi plin de surprize și transformări.

În unele zone se spune că ziua aleasă arată și firea omului:

o baba liniștită - persoană calmă;

o baba furtunoasă - persoană energică, impulsivă;

o baba capricioasă - fire complexă, schimbătoare.

Cum îți stabilești ,,baba"

Există două variante, ambele populare:

Alegerea directă. Potrivit, acestei variante , fiecare își alege o zi între 1 și 9 martie. Unii spun că la întâmplare, alții că intuitiv, în funcție de ziua care simt că li se potrivește.

Potrivit, acestei variante fiecare își alege o zi între 1 și 9 martie. Unii spun că la întâmplare, alții că intuitiv, în funcție de ziua care simt că li se potrivește. În funcție de data nașterii. Este cea mai populară metodă și se calculează astfel: dacă ziua ta este pe 7, de exemplu, atunci ,,baba ta" este pe 7 martie; dacă ești născut pe 23, aduni cifrele (2+3=5), așadar ,,baba ta" este pe 5 martie. Dacă rezultatul este mai mare de 9, se continuă adunarea până se obține o cifră între 1 și 9.

Dincolo de superstiție, ,,Babele" reprezintă un ritual popular de trecere: de la iarnă la primăvară, de la frig la căldură, dar și o reînnoire a naturii și un simbol al unui nou început.