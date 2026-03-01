„Zburăm aproape liberi și nestingheriți deasupra Teheranului. Acesta este doar începutul”. Israelul anunţă că domină spaţiul aerian al Iranului

Forțele aeriene israeliene anunţă că au preluat controlul asupra spațiului aerian de deasupra Teheranului, lovind lansatoare de rachete, centre de comandă și sisteme de apărare ale Iranului.

Israelul a anunțat că forțele sale aeriene „zboară aproape libere și nestingherite” în spațiul aerian al Teheranului, declarând că acțiunile militare împotriva regimului iranian continuă. Un oficial al Forțelor Aeriene Israeliene a precizat: „Zburăm aproape liber și nestingherit deasupra Teheranului. Spațiul aerian al Iranului este complet dominat de aeronavele israeliene”.

„Acesta este doar începutul”, a adăugat oficialul, refuzând să ofere detalii despre durata planificată a operațiunilor, care rămâne la latitudinea conducerii politice.

Potrivit comunicatului IDF, în ultimele ore, aeronavele israeliene au lovit lansatoare de rachete balistice, sisteme de apărare aeriană și centre de comandă ale Iranului.

„În ultimele ore, aeronavele Forțelor Aeriene Israeliene au operat cu superioritate aeriană pe cerul deasupra Teheranului, lovind și neutralizând numeroase ținte”, se arată în mesajul oficial.

De asemenea, armata israeliană a anunțat că a interceptat peste 50 de drone lansate din Iran către Israel de la începutul operațiunilor militare.

Potrivit jns.org, Israelul a lansat şi imagini cu lovituri asupra unui camion care transporta rachete balistice, asupra unui sistem de apărare aeriană iranian, asupra unui lansator de rachete balistice și asupra unei aeronave fără pilot, subliniind ceea ce a descris drept eforturi continue de a desființa capacitățile Iranului în domeniul rachetelor și dronelor.

Declarațiile Israelului vin după ce Statele Unite au confirmat atacuri asupra instalațiilor fortificate pentru rachete balistice ale Iranului.

„Aseară, bombardierele stealth B-2 ale SUA, înarmate cu bombe de 2.000 de livre, au lovit instalațiile iraniene fortificate pentru rachete balistice. Nicio țară nu ar trebui vreodată să pună la îndoială hotărârea Americii”, a transmis Comandamentul Central al armatei SUA.