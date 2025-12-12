search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Trump, Clinton și Gates, surprinși în fotografii controversate din Dosarul Epstein. Ce alte nume apar în imagini

Publicat:

Fotografii găsite în proprietatea lui Jeffrey Epstein îi leagă pe președintele Donald Trump, pe Bill Clinton și pe miliardarul Bill Gates de controversatul finanțator american, care a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale. Imaginile, publicate recent de Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților, includ și alte personalități precum Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, și strategul politic Steve Bannon. 

Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate din dosarul Epstein FOTO: oversightdemocrats.house.gov
Democrații din Camera Reprezentanților au făcut publice vineri 19 fotografii, parte dintr-un total de aproximativ 95.000 de imagini primite din patrimoniul lui Epstein în cadrul unei anchete în curs. „Este timpul să punem capăt acoperirii Casei Albe și să facem dreptate supraviețuitorilor lui Jeffrey Epstein și prietenilor săi puternici”, a declarat reprezentantul democrat Robert Garcia din California, liderul comisiei, potrivit Politico. „Aceste fotografii tulburătoare ridică și mai multe întrebări despre Epstein și relațiile sale cu unii dintre cei mai puternici oameni din lume. Nu ne vom odihni până când poporul american nu va afla adevărul. Departamentul de Justiție trebuie să facă publice toate dosarele, acum”.

Conform legislației adoptate luna trecută de Congres, Departamentul de Justiție este obligat să facă publice toate documentele legate de Epstein până pe 19 decembrie.

Ce arată fotografiile

Printre imaginile publicate, una îl înfățișează pe Trump alături de o tânără, a cărei față a fost cenzurată, iar o alta îl surprinde pe fostul președinte discutând cu o femeie lângă Epstein. O fotografie îl arată pe Trump zâmbind printre mai multe femei, cu brațul în jurul taliei uneia dintre ele. Într-o altă imagine apar prezervative cu marca „I’M HUUUUGE!” vândute cu 4,5 dolari bucata.

Bill Clinton este surprins zâmbind alături de Epstein și de Ghislaine Maxwell, asociata acestuia, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru rolul său în rețeaua de trafic sexual. Deși legăturile lui Clinton cu Epstein, inclusiv călătoriile cu avionul acestuia după ce a părăsit funcția de președinte, sunt bine documentate, Clinton a declarat că a întrerupt orice relație cu Epstein înainte de arestarea acestuia în 2019 și că nu avea cunoștință de infracțiunile comise.

Fotografiile evidențiază rețeaua extinsă de conexiuni a lui Epstein cu persoane influente din diverse domenii, de la regizorul Woody Allen la Steve Bannon. Materialele au fost transmise Congresului după o citație a comisiei de supraveghere, separat de documentele solicitate de Departamentul de Justiție.

Bill Gates apare zâmbind în fotografii alături de Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior ca prințul Andrew, și de un pilot de avion. Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei și președinte al Universității Harvard, este surprins într-o fotografie într-un avion de mici dimensiuni. În urma noilor materiale, Summers a fost exclus din American Economic Association și s-a retras din funcțiile sale de la Harvard.

Steve Bannon, fost strateg al lui Trump, apare în imagini vorbind cu Epstein la un birou și stând lângă acesta în fața unei oglinzi pentru un selfie, iar într-o altă fotografie pare că discută cu Woody Allen.

Reacțiile și pașii următori

Trump a susținut că a întrerupt relația cu Epstein cu ani în urmă și a calificat eforturile de publicare a dosarelor drept „o farsă”. Totuși, luna trecută, el a permis republicanilor din Congres să voteze pentru dezvăluirea materialelor și a semnat legea în acest sens.

Restul dosarelor vor fi publicate în zilele următoare, după ce instanțele au autorizat Departamentul de Justiție să le facă publice, iar termenul de 30 de zile acordat procurorului general Pam Bondi pentru această operațiune se apropie de sfârșit. Între timp, Clinton a fost citat de comisie, dar nu a fost stabilită data audierii sale în fața anchetatorilor. Trump i-a cerut lui Bondi să investigheze democrații cu legături cu Epstein, inclusiv Clinton și Summers, iar aceasta a delegat ancheta procurorului federal Jay Clayton.

Reprezentantul Garcia a anunțat că democrații din comisia de supraveghere vor continua să facă publice fotografii „în zilele și săptămânile următoare”, protejând în același timp identitatea supraviețuitorilor.

