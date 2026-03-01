Prețul locuințelor în marile orașe din Europa variază foarte mult în funcție de nivelul de dezvoltare economică, cererea de pe piață și veniturile populației, iar diferențele dintre vestul și estul continentului sunt considerabile. În orașele din vestul Europei, precum Paris sau Londra, prețul pe metru pătrat depășește frecvent 9.000–10.000 de euro, ajungând chiar la peste 10.700 euro/mp în Paris și aproximativ 10.500 euro/mp în Londra.

Potrivit ultimelor date statistice efectuate la nivel european, în München sau Amsterdam, locuințele sunt de asemenea foarte scumpe, cu aproximativ 8.000–10.800 euro/mp, ceea ce face ca un apartament obișnuit să coste câteva sute de mii de euro.

Există însă și orașe vest-europene cu prețuri mai moderate, precum Barcelona, unde locuințele costă în jur de 6.200 euro/mp, sau Milano, unde prețul mediu este de aproximativ 3.800–4.000 euro/mp. Aceste orașe rămân scumpe, dar sunt mai accesibile decât marile centre financiare din Europa.

În Europa Centrală, prețurile sunt mai moderate. În Praga, de exemplu, prețul locuințelor ajunge la aproximativ 6.100 euro/mp, în timp ce în Budapesta costul mediu este de aproximativ 3.800 euro/mp, potrivit ultimelor statistici realizate la nivel european. Aceste valori reflectă economii în dezvoltare și o cerere tot mai mare pentru locuințe în marile centre urbane.

În Europa de Est, locuințele sunt încă printre cele mai accesibile. În București, prețul mediu a fost aproximativ 1.757 euro/mp în 2024 și a depășit 2.000 euro/mp pentru locuințele noi în 2025, iar în Sofia prețurile sunt apropiate, în jur de 1.700 euro/mp. În general, România rămâne printre țările europene cu cele mai ieftine locuințe, cu o medie națională de aproximativ 1.676 euro/mp.

În concluzie, piața imobiliară europeană reflectă diferențele economice dintre regiuni: orașele din vest au cele mai mari prețuri, cele din Europa Centrală au costuri medii, iar cele din Europa de Est sunt mai accesibile, deși prețurile cresc constant în toate marile centre urbane.

Cele mai scumpe orașe din Europa (Vest)

Acestea sunt printre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

Paris: ~9.500–13.000 euro/mp

Londra: ~10.000–15.000 euro/mp

Munchen: ~10.500 euro/mp

Luxemburg: ~8.700–11.000 euro/mp

Zurich: 10.000+ euro/mp (în general foarte ridicat)

Orașe scumpe, dar „mai accesibile” (Europa de Vest / Nord)

Vienna: ~5.000 euro/mp

Barcelona: ~6.200 euro/mp

Milano: ~3.800–5.000 euro/mp

Amsterdam: ~6.000–8.000 euro/mp (în general ridicat)

Europa Centrală (prețuri medii)

Praga: ~4.000–6.000 euro/mp

Varovia: ~3.000–4.500 euro/mp

Budapesta: ~3.000–4.000 euro/mp

Europa de Est (mai accesibil)

București: ~1.700–2.100 euro/mp

Sofia: ~1.700 euro/mp

Belgrad: ~2.000–4.000 euro/mp (zone centrale)

Ce procent îți ia notarul la achiziția unei locuințe în marile orașe din Europa

Potrivit informațiilor publice, nici costurile notariale nu sunt de neglijat, existând situații în care poți plăti mii de euro doar pentru perfectarea actelor de vânzare cumpărare la notariat.

Astfel, dacă în București procentul perceput de notar este de 1,5 – 2%, la Madrid notarul încasează 0,7% din valoarea imobilului, pentru ca la Roma să fie nevoie de plata a 2.000 – 3.000 de euro.

Procentul încasat de notarii din Berlin este de 1,5 – 2%, la fel ca în București, în timp ce notarii din Paris percep procente cuprinse între 2 și 8%.

Perfectarea actelor în Amsterdam costă între 1.500 și 3.000 de euro, în timp ce notarii din Budapesta percep cel puțin 0,25% până la 1% în cazul în care cumpărătorul are nevoie și de un avocat.

În Varșovia, notarii percep 0,5 – 0,75%, în Praga 1% - 2%, iar în Austria între 4% și 5% pentru că este inclusă și intabularea în Cartea Funciară.

În Atena notarii percep 1,5 – 2%, în Sofia 1-2%, iar în Chișinău între 0,2% și 0,7%.

Ce alte costuri suplimentare poți plăti

Costurile asociate cumpărării unei locuințe prin credit ipotecar includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului, costurile de evaluare și ajung în unele state din Uniunea Europeană chiar și la zeci de mii de euro.

Cumpărătorii unei locuințe în București achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar, de circa 2.500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro, arată o analiză de specialitate,

Potrivit acesteia, costurile asociate în momentul cumpărării unei locuințe, pe care le achită cumpărătorul, includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile finanțatoare, costurile de evaluare a proprietății și eventualul cost al brokerului de credite.

Costuri suplimentare achiziției de 2.530 euro în București

Cele mai mici costuri asociate, raportate procentual la prețul unui apartament cu două camere, sunt achitate de cumpărătorii din Chișinău, de 0,85% din valoarea medie a proprietății, costurile ridicându-se la circa 1.120 de euro, și de către cei din Praga, de 1,08% din valoarea medie a proprietății, adică circa 7.450 de euro.

Următoarea poziție este ocupată de către București, unde costurile minime asociate cumpărării unei locuințe prin credit ipotecar se ridică la 1,59% din valoarea proprietății sau aproximativ 2.530 de euro.

Cea mai mare pondere în costurile asociate în cazul Bucureștiului este deținută de costurile notariale, care se ridică în medie la 1,5% - 2% din prețul proprietății, în timp ce comisionul de acordare a creditului are o valoare cuprinsă între zero și 190 de euro, costul de evaluare a proprietății are o valoare medie cuprinsă între 100 și 200 de euro, iar serviciile brokerului de credite sunt gratuite.

În Sofia se plătește peste 5.000 euro, iar în Budapesta aproape 10.000 euro

Pe de altă parte, costurile asociate plătite de cumpărătorul unei locuințe sunt mult mai mari în cazul altor capitale din Europa și pot ajunge și la câteva zeci de mii de euro pentru un apartament mediu cu două camere. Spre exemplu, în regiune, cumpărătorul unei locuințe în Sofia achită în medie 3,78% din valoarea proprietății, sau 5.125 de euro, în timp ce cumpărătorul unui apartament cu două camere din Budapesta achită în medie un cost suplimentar 5,48% din prețul proprietății, sau aproape 10.000 de euro.

„În compararea diferitelor orașe din Europa trebuie să fie luate în calcul și costurile inițiale asociate cumpărării unei locuințe, care includ toate taxele și costurile tranzacției – iar acestea cântăresc mult mai mult pentru un cumpărător comparativ cu costurile creditului în sine, care ajung să fie împărțite pe o durată de zeci de ani. Impactul costurilor asociate este mult mai mare și, ținând cont că acestea pot ajunge la câteva zeci de mii de euro în alte capitale analizate, pot reprezenta un factor decisiv în închiderea sau nu a tranzacției. Astfel, accesibilitatea cumpărării unei locuințe în România, dată de raportul preturi/salarii, este dublată și de nivelul mai redus pe care îl au costurile asociate din țara noastră”, a comentat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

La Roma se cheltuie maximum 35.780 de euro

Cumpărătorii unei locuințe în Roma achită, în medie, un cost adițional minim de 5,66% din prețul proprietății, sau circa 35.780 de euro, cel mai mare cost asociat fiind reprezentat de taxa de înregistrare a proprietății, care se ridică la 2% din valoare – sau 9% în cazul celei de a doua proprietăți. În plus, intabularea ipotecii se taxează cu o valoare de 0,25%, costurile notariale minime se ridică la 2.000 de euro, comisioanele minime de acordare a creditului la 1,25% din valoarea proprietății iar comisionul brokerului de credite variază între 1% și 3% din valoarea locuinței – în calcul a fost avută în vedere o valoare medie de 202.000 de euro pentru un apartament cu două camere.

Similar, cumpărătorii unei locuințe în Madrid ajung să plătească costuri minime asociate de 7,99% din valoarea proprietății, care pot urca la un minim de circa 20.500 de euro, iar cei din Amsterdam achită costuri minime de aproximativ 3% din valoarea proprietății, sau circa 15.000 de euro.

Cele mai mari costuri suplimentare sunt în Austria

Procentual, cele mai mari costuri raportate la prețul locuinței sunt achitate de cumpărători în Viena, de 11,64%, costurile totale urcând la aproape 56.000 de euro în cazul cumpărării unui apartament cu două camere, în timp ce cea mai mare sumă netă este înregistrată în Paris, unde costurile totale minime asociate se ridică la puțin peste 58.000 de euro.

În general, cele mai mari costuri sunt cele de înregistrare a proprietății, care dacă în București sunt egale cu zero, în Madrid urcă la 6% din prețul locuinței, în Londra variază între 2% și 5%, în Berlin sunt de 6% iar în Budapesta de 4%, și de costurile notariale, care procentual variază între 0,2% în Chișinău și 8% pentru proprietățile mai vechi de trei ani din Paris.

Comisioanele pentru acordarea creditului ipotecar variază între zero în București, Chișinău și Varșovia și 1,2% din valoarea proprietății în Paris, respectiv 2% din valoarea proprietății în Roma. Costurile de evaluare a proprietății variază în orașele analizate între zero în Londra și peste 1.000 de euro în Viena și Londra, în funcție de proprietate și bancă.

Serviciile brokerului de credite sunt gratuite în România, Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Polonia și Ungaria și pot ajunge la 1% - 2% din valoarea locuinței în Spania, 1% - 3% din valoarea proprietății în Italia, 3% -4% din valoarea proprietății în Viena sau între 1.300 și 2.000 de euro în Amsterdam.