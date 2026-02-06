Un fost agent MI6 susține că Epstein a fost „recrutat de crima organizată rusă” și că „probabil” avea informații compromițătoare despre Donald Trump

Un fost agent MI6 a declarat că este „destul de probabil” ca Jeffrey Epstein să fi avut informații compromițătoare despre Donald Trump, sugerând totodată că finanțistul pedofil ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”.

Christopher Steele, fostul șef al departamentului pentru Rusia din cadrul MI6, a declarat pentru LBC că cele mai recente documente din dosarul Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, arată amploarea legăturilor dintre finanțistul compromis și Rusia.

Potrivit acestuia, surse americane au subliniat că banii lui Epstein nu păreau să provină din afaceri legitime, ci, mai degrabă, ar fi venit inițial din Uniunea Sovietică și ulterior din Rusia.

Departamentul a publicat milioane de documente, inclusiv e-mailuri și fotografii, legate de activitățile și relațiile lui Epstein.

Steele a spus:

„Aș susține că totul începe încă din anii ’70. Sursele mele din America îmi spun că evaluarea guvernului american și a serviciilor de informații americane a fost că Epstein a fost recrutat încă din anii ’70 de figuri ale crimei organizate ruse din New York și că informațiile sale, precum și metodele sale operative au fost folosite încă de atunci.

Așadar, acest scandal, acest caz – dacă vreți – se întinde pe parcursul a mai multor decenii.”

Christopher Steele a ajuns în centrul atenției publice în urma implicării sale în realizarea celebrului „dosar Steele”.

Dosarul a fost întocmit ca material de cercetare politică împotriva lui Donald Trump în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016 și conținea informații potrivit cărora guvernul rus s-ar fi implicat în procesul electoral pentru a-l ajuta pe Trump să câștige, precum și afirmații conform cărora membri ai echipei sale de campanie s-ar fi întâlnit cu oficiali ruși.

De asemenea, există în continuare relatări neverificate potrivit cărora Rusia ar fi deținut materiale compromițătoare despre Trump, inclusiv imagini care l-ar fi surprins în comportamente sexuale stânjenitoare.

Steele a declarat că este de părere că Epstein – și, ulterior, rușii care îl controlau – dețineau kompromat despre Donald Trump.

Kompromat este un termen rusesc care desemnează materiale compromițătoare colectate, adesea de un serviciu de informații, despre politicieni sau persoane publice, cu scopul de a le șantaja.

„Cred că este destul de probabil, deși suspectez că o parte dintre aceste documente au fost distruse”, a spus el. „Unul dintre aspectele interesante ale acestui caz este următorul: dacă serviciile de securitate americane știau că inițial a fost o operațiune rusească și că aceasta a continuat de-a lungul anilor ca o operațiune rusească, de ce au lăsat-o să funcționeze atât de mult timp? Mi se pare misterios. Cred că au fost implicate și alte servicii de informații. Israelienii, aproape sigur. Valoarea kompromatului care era colectat trebuie să fi fost atât de mare încât să fie atractivă nu doar pentru serviciile de informații ruse.”