Aleksandr Dughin, filosoful considerat ideolog-cheie al „lumii ruse”, a avertizat că Rusia ar putea urma soarta Iranului după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Dugin a publicat mai multe mesaje alarmante pe Telegram, transmite Dialog.

„Clopotul final a sunat pentru Rusia”, a scris Dugin, anticipând un scenariu similar celui iranian pentru Kremlin. „Cred că strategia de a crea impresia că totul este bine în Rusia și că viața continuă în pace s-a epuizat. Următorii suntem noi… La nivel global, totul depinde de cât de mult poate rezista IRGC. Dacă Iranul rezistă, totul s-ar putea întoarce prost. Dacă se prăbușește, urmăm noi”, a adăugat filosoful, cunoscut ca Z-philosopher.

Dugin și-a exprimat admirația pentru deciziile rapide și hotărâte ale președintelui american Donald Trump, dar l-a catalogat drept „rău pur” pentru eliminarea regimului iranian. Totodată, a cerut Kremlinului militarizare imediată, rotații masive de personal și mobilizare, despre care spune că guvernul rus „nu vrea să le facă”.

El a propus, de asemenea, redenumirea agresiunii împotriva Ucrainei drept „Sabia lui Katechon”, considerând că acest gest ar putea schimba cursul războiului și ar permite Rusiei să obțină victorii reale.

Întrebat retoric ce s-ar întâmpla dacă Occidentul ar repeta operațiunea asupra Rusiei și l-ar elimina pe Vladimir Putin, Aleksandr Dughin a întrebat: „Iertați-mi îndrăzneala, dar voi pune întrebarea evidentă. Suntem pregătiți pentru un astfel de scenariu? Avem un protocol? Avem o structură solidă care să țină Rusia pe linia de plutire dacă ceva se întâmplă?”

Mesajele lui Dugin reflectă temerile elitei ideologice ruse, în contextul destabilizării regimurilor autoritare după operațiunile militare occidentale în Iran.