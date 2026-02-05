Bill Gates spune că regretă că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein, după comentariile fostei soții despre „mizeria” din căsnicie

Bill Gates a declarat miercuri că „regretă” că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein, la o zi după ce fosta sa soție, Melinda French Gates, a făcut aluzie la „mizeria” din căsnicia lor și a subliniat că fondatorul Microsoft are întrebări de clarificat legate de relația sa cu infractorul sexual pedofil, decedat în închisoare în 2019, informează The Guardian.

Declarațiile apar în contextul unei noi tranșe de documente publicate din dosarul Epstein, care dezvăluie multiple conexiuni și activități ale acestuia, inclusiv acuzații conform cărora Gates ar fi ascuns o boală cu transmitere sexuală de soția sa după contactul cu „fete ruse”. Biroul lui Gates a emis imediat un comunicat, catalogând afirmația drept „absolut absurdă și complet falsă”.

Declarațiile lui Bill Gates

Gates a vorbit miercuri la postul australian de televiziune 9News, negând acuzațiile și sugerând că Epstein ar fi încercat să-l șantajeze sau să-l defăimeze.

„Se pare că Jeffrey și-a trimis un e-mail lui însuși. Acest e-mail nu a fost niciodată trimis. E-mailul este fals”, a spus Gates. „Nu știu ce gândea acolo. Încerca să mă atace într-un fel? Fiecare minut petrecut cu el, îl regret și îmi cer scuze că am făcut asta.”

Fondatorul Microsoft a explicat că l-a întâlnit pe Epstein în 2011, luând cina cu el de mai multe ori pentru a discuta despre investiții în proiecte științifice, dar că nu a vizitat niciodată insula privată a lui Epstein și nu a avut contacte cu nicio femeie prin intermediul acestuia.

„Au fost doar cine. Nu am fost niciodată pe insulă. Accentul a fost întotdeauna că el cunoștea mulți oameni foarte bogați și spunea că îi poate convinge să dea bani pentru sănătatea globală. Privind în urmă, acela a fost un drum închis”, a declarat Gates.

Comentariile Melindei French Gates

Marți, Melinda Gates a declarat pentru NPR că este dificil personal să revină asupra acestor subiecte, deoarece aduc „amintiri foarte dureroase din căsnicia mea”. Ea a precizat că întrebările rămase despre relația lui Gates cu Epstein „sunt pentru acele persoane și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă la acele lucruri, nu eu.”

În fragmentele interviului publicate miercuri, Melinda Gates a subliniat importanța protejării victimelor lui Epstein: „Nicio fată nu ar trebui să fie pusă vreodată în situația în care au fost puse de Epstein și de toți oamenii din jurul lui. Este dincolo de sfâșietor.” Ea a adăugat că a trecut peste căsnicia sa și că acum se simte „într-un loc cu adevărat neașteptat și frumos în viața mea. Sunt atât de fericită că am scăpat de toată mizeria de acolo.”

Implicații politice și investigativ

Interviul vine într-un moment în care congreswoman republicană din Carolina de Sud, Nancy Mace, a cerut comitetului de supraveghere al Camerei Reprezentanților să ceară citație lui Bill Gates pentru a răspunde la întrebări legate de Epstein. Mace susține poziția lui Melinda French Gates, că Gates trebuie să ofere explicații publice.

De asemenea, Bill și Hillary Clinton, ale căror nume apar și ele în dosarele Epstein, au acceptat să depună mărturie în fața comitetului, la câteva zile înainte ca Camera Reprezentanților să voteze sancțiuni pentru refuzul inițial de cooperare.