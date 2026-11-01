Un cuplu a reușit să transforme o casă abandonată, cumpărată la licitație cu aproximativ 18.000 de euro, într-o proprietate care valorează acum de zece ori mai mult. Cei doi au făcut achiziția fără să fi văzut vreodată locuința, iar după ce au primit cheile au descoperit în interior inclusiv șase frigidere pline cu alimente stricate.

Thomas și Kristin Fletcher, în timpul renovării casei Foto: sursa: Kristin Fletcher

Thomas și Kristin Fletcher din Statele Unite ale Americii au cumpărat proprietatea în august 2024, după ce au aflat că fusese scoasă la licitație din cauza unor impozite neplătite. Prețul de aproximativ 18.300 de euro (20.000 de dolari) i-a convins să-și asume riscul, deși nu știau exact în ce stare se afla imobilul.

Înainte de achiziție, cei doi aveau la dispoziție doar câteva fotografii și o descriere sumară. Știau că locuința nu avea placaj exterior și că intrarea principală era aproape inaccesibilă, însă nu cunoșteau situația din interior.

„Suntem oameni foarte practici. Ne place ideea de cumpăra ceva vechi și de a-l transforma în ceva frumos”, a povestit Kristin într-un interviu acordat publicației People.

Casa avea șase frigidere cu mâncare stricată Foto: Kristin Fletcher

Șase frigidere pline cu alimente, abandonate timp de doi ani

Adevăratele surprize au apărut după ce cuplul a intrat pentru prima dată în casă. În interior erau grămezi de gunoi și șase frigidere pline cu alimente, lăsate fără curent electric timp de aproximativ doi ani.

Cu toate acestea, după curățenie, cei doi au descoperit că imobilul era într-o stare mai bună decât se așteptaseră.

„Am fost surprinși să descoperim că, de fapt, casa era într-o stare destul de bună după ce am cumpărat-o și am făcut curățenie. Toate utilitățile funcționau, structura era solidă și nu exista mucegai!”, au povestit aceștia.

Cum bugetul nu le permitea să angajeze muncitori și firme specializate, cea mai mare parte a renovării a fost realizată de Thomas. Acesta s-a ocupat singur de acoperiș, ferestre, pereți, podele și uși, lucrând cameră cu cameră.

Și-a rezervat vacanța cu 900 de euro, apoi hotelul i-a cerut peste 10.000 de euro: „Plătește sau nu mai veni”. Motivul pentru care prețurile au explodat

„Thomas a renovat întreaga casă singur, cu propriile mâini. Fără constructori, fără ajutor din partea prietenilor sau a familiei, doar cu determinare, puțină încăpățânare și visul de a avea, într-o zi, un loc al nostru”, a spus Kristin într-un videoclip.

Proiectul a fost cu atât mai dificil cu cât Kristin era însărcinată în perioada respectivă, iar ulterior a trebuit să se ocupe și de nou-născut.

Renovarea a durat opt luni. Cât au investit în total

Lucrările au durat aproximativ opt luni. După primele patru luni, familia s-a mutat în locuință, pentru a evita drumurile repetate și pentru a petrece mai mult timp împreună.

Inițial, cei doi își propuseseră să cheltuiască aproximativ 22.900 de euro (25.000 de dolari) pentru renovare. Pe parcurs, bugetul a crescut la aproape 32.000 de euro (35.000 de dolari).

Astfel, investiția totală, incluzând prețul de achiziție, a rămas sub 50.400 de euro (55.000 de dolari).

Casa, botezată „Cabana Revenirii”, este amplasată pe un teren de aproximativ 8.000 de metri pătrați și a fost transformată într-o locuință de vacanță. Primii oaspeți au fost primiți în august 2025.

Succesul proiectului i-a încurajat pe Thomas și Kristin să continue investițiile în proprietăți cumpărate la prețuri mici. Cei doi au achiziționat deja o a doua casă la licitație, pentru aproximativ 7.800 de euro (8.500 de dolari), pe care intenționează să o renoveze.

În ceea ce privește prima proprietate, valoarea acesteia a ajuns, potrivit proprietarilor, la de zece ori suma plătită inițial.

„Proprietatea valorează acum de zece ori mai mult decât am plătit pentru ea. A meritat 100% și de aceea o renovăm”, au declarat cei doi pentru publicația citată.