Jaf de 350.000 de euro în casa unui fotbalist de la Real Madrid. Familia se uita la El Clasico, la parter

Unul dintre cele mai importante momente ale sezonului pentru Real Madrid s-a transformat într-un coșmar pentru Eder Militao, însă nu pe terenul de fotbal.

Coșmar pentru Eder Militao Foto: UEFA

În timp ce fundașul brazilian se afla la Barcelona, pentru derby-ul câștigat de madrileni cu 2-1, locuința sa din cartierul exclusivist La Moraleja, din apropierea capitalei Spaniei, a fost ținta unui jaf.

Incidentul s-a petrecut pe 25 octombrie 2026, în intervalul 21:00-22:00, chiar în timpul partidei din etapa a zecea a campionatului. Militao revenise recent după o accidentare serioasă și fusese inclus în lotul lui Real Madrid, dar nu a fost trimis pe teren, urmărind confruntarea de pe banca de rezerve.

Potrivit informațiilor publicate de Cadena SER, hoții au profitat de o fereastră lăsată deschisă pentru a intra în vilă. Un detaliu surprinzător este că locuința nu era goală: membrii familiei fotbalistului se aflau la parter, în living, unde urmăreau El Clasico. Infractorii au acționat la etaj, fără să atragă atenția celor prezenți, și au verificat mai multe încăperi înainte de a dispărea cu bunurile.

Valoarea totală a furtului a fost estimată la aproximativ 350.000 de euro. Printre obiectele sustrase se numără două ceasuri de lux: un Rolex evaluat la circa 53.000 de euro și un Richard Mille, a cărui valoare ar ajunge la 170.000 de euro. De asemenea, hoții au plecat cu trei genți Chanel, inele și brățări Cartier, toate făcând parte dintr-o colecție de bunuri extrem de valoroase.

Poliția încearcă să-i identifice pe autorii jafului

Primele indicii despre spargere au apărut după ce agenții de securitate ai complexului rezidențial au remarcat două persoane care ieșeau din zonă având asupra lor mai multe valize. Suspicioși, angajații au verificat ulterior vila lui Eder Militao și au discutat cu membrii familiei fotbalistului, care nu știau că locuința fusese jefuită.

Poliția a fost alertată, iar agenții ajunși la proprietate au descoperit că una dintre camerele de supraveghere montate în curte fusese deconectată. Totuși, alte sisteme video din perimetrul complexului au surprins doi suspecți, imagini care ar putea ajuta la identificarea acestora. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a desfășurat jaful și cine se află în spatele acestuia.