Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Mărturia unui prieten din copilărie despre afganul care a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale a SUA

Publicat:
Ultima actualizare:

Suspectul afgan care a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale din Washington DC suferea de probleme psihice din cauza naturii violente a activității sale din cadrul așa-numitei „Unități Zero”, o grupare paramilitară care colabora cu CIA, a declarat un prieten din copilărie pentru NYT. Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a sosit în SUA după retragerea americană din Afganistan și primise azil politic în urmă cu câteva luni. Unul dintre soldații împușcați, o femeie de 20 de ani, a murit între timp din cauza rănilor. Cealaltă victimă, un soldat în vârstă de 24 de ani, se află în stare critică.

atac armat la casa alba FOTO captură X jpg

„Îmi povestea mie și prietenilor noștri că operațiunile lor militare erau foarte dure, că munca lor era foarte dificilă și că se aflau sub mare presiune”, a spus acest prieten, care s-a prezentat drept Muhammad.

„Unitățile Zero” aveau o reputație de brutalitate și au fost supranumite „detașamente ale morții” de către grupurile pentru drepturile omului.

Membrii acestora s-au numărat printre miile de afgani relocați în Statele Unite sub administrația Biden, după retragerea haotică a trupelor americane din august 2021, care le-a permis talibanilor să preia din nou controlul asupra țării. Oficialii federali au declarat că Lakanwal a beneficiat de acest program și se stabilise împreună cu familia sa în statul Washington.

„Administrația Biden a motivat aducerea presupusului atacator în Statele Unite în septembrie 2021 prin prisma colaborării sale anterioare cu guvernul SUA, inclusiv cu CIA, ca membru al unei forțe partenere din Kandahar”, a declarat directorul CIA, John Ratcliffe, într-un comunicat.

Un ofițer de informații afgan, vorbind sub rezerva anonimatului deoarece nu era autorizat să comenteze public pe această temă, a confirmat faptul că Lakanwal a servit în Kandahar într-una dintre Unitățile Zero, care făceau oficial parte din serviciul de informații afgan. Unitățile au fost antrenate pentru a efectua raiduri nocturne vizând presupuși membri talibani și au fost acuzate de grupurile pentru drepturile omului de uciderea pe scară largă a civililor.

Ofițerul de informații menționat a declarat că unul dintre frații lui Lakanwal a fost comandantul adjunct al Unității Zero din Kandahar, cunoscută sub numele de 03.

Prietenul din copilărie al suspectului a mai dezvăluit că l-a văzut ultima dată cu câteva săptămâni înainte de preluarea puterii de către talibani în 2021. Lakanwal a sosit în orașul natal Khost pentru a se căsători cu a doua sa soție. Începuse să fumeze iarbă, a spus Muhammed, și a divorțat de noua sa soție la doar câteva zile după nuntă.

„Când vedea sânge, cadavre și răniți, i se părea insuportabil și asta a pus multă presiune asupra minții sale.”

Oficialii talibani au denunțat joi acțiunile Unităților Zero în timpul războiului. Sediqullah Quraishi Badloon, un oficial provincial din Nangarhar, în estul Afganistanului, a acuzat grupurile de jafuri după căderea haotică a guvernului susținut de SUA.

„După aceea, au fugit în Statele Unite în căutarea unei vieți mai bune”, a scris Badloon într-o postare pe rețelele de socializare. „Acești trădători nu lasă nici acum poporul afgan să trăiască în pace.”

CIA a negat acuzațiile de brutalitate în rândul unităților, susținând că acestea sunt produsul propagandei talibane. Oficiali americani au declarat că unitățile au jucat un rol important în evacuarea americană din Afganistan. Unitățile au ajutat atât cetățenii americani, cât și partenerii afgani să ajungă la aeroport și să se îmbarce în zborurile către SUA.

În cel puțin un caz însă, Serviciile pentru Cetățeni și Imigrare din SUA au citat un raport al Human Rights Watch ce denunța violența unităților drept motiv pentru a refuza cetățenia americană unui soldat afgan care luptase alături de forțele americane în timpul războiului.

SUA

