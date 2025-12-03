Secretarul american al apărării, primele explicații în Congres privind al doilea atac al SUA asupra unei nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a oferit marţi primele explicații privind o a doua lovitură a SUA asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, în septembrie, susținând că a urmărit în timp real primul atac, dar că nu a asistat asupra atacului ulterior asupra a doi supraviețuitori, relatează Reuters.

Hegseth a făcut aceste declarații la o şedinţă a Cabinetului alături de preşedintele Donald Trump. Secretarul american pentru război a apărat însă efectuarea unui al doilea atac efectuat asupra navei, care a atras atenţia bipartizană a Congresului şi îngrijorări cu privire la legalitatea acţiunilor administraţiei Trump, potrivit news.ro.

Pe 2 septembrie forţele americane au aruncat în aer prima dintr-o serie de nave suspectate de transport de droguri, ca parte a eforturilor lui Trump de a reduce fluxul de narcotice din America Latină şi de a exercita presiuni asupra Venezuelei.

Un eventual ordin dat direct de Hegseth de a-i ucide pe toți cei aflați la bord a suscitat critici bipartizane după ce Washington Post a raportat că comandantul care supraveghea operaţiunea a ordonat un al doilea atac pentru a elimina doi supravieţuitori care se agăţau de epava ambarcațiunii suspectate a transporta droguri.

Aşezat lângă Trump la Casa Albă, Hegseth a declarat că a asistat la primul atac, după care a părăsit sala pentru a participa la o altă şedinţă în acea zi.

„Am urmărit primul atac în direct. La Departamentul de Război avem multe lucruri de făcut, aşa că nu am rămas... Am trecut la următoarea mea întâlnire””, a spus Hegseth.

Câteva ore mai târziu a aflat că amiralul Frank Bradley a ordonat al doilea atac, a relatat el cronologia evenimentelor din acea zi.

„Amiralul Bradley a luat decizia corectă de a scufunda în cele din urmă barca şi de a elimina ameninţarea”, a spus secretarul american al apărării.

Ce ordine ar fi dat Pete Hegseth

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Hegseth a ordonat atacuri letale asupra navelor de transport droguri, inclusiv cea în cauză, ca parte a unei campanii mai ample a administraţiei Trump care asimilează traficanţii de droguri teroriştilor, în ciuda obiecţiilor experţilor în drept.

Oficialii nu au confirmat implicarea lui Hegseth în luarea deciziilor operaţionale care au dus la al doilea atac pentru a finaliza misiunea de distrugere a navei de transport droguri. Decizia privind operaţiunea în sine a fost încredinţată lui Bradley, şeful Comandamentului Operaţiunilor Speciale al SUA, care a desfăşurat operaţiunea, au spus aceștia.

Casa Albă a transmis luni că Bradley a dat ordinul de a fi efectuat un al doilea atac, informație confirmată de Hegseth.

„Îl susţinem”, a spus acesta.

Întrebat dacă a văzut supravieţuitori după primul atac, Hegseth a răspuns negativ.

„Nu am văzut personal supravieţuitori. Chestia aia era în flăcări... Asta se numeşte ceaţa războiului”, a adăugat el

Trump a declarat duminică reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că nu ar fi dorit un al doilea atac, însă şi-a exprimat marţi sprijinul, afirmând că nu a fost la curent cu al doilea atac.