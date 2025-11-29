SUA ar fi lovit a doua oară o ambarcațiune în Caraibe pentru a ucide doi supraviețuitori ai unui atac anterior. Pentagonul neagă acuzațiile

Statele Unite sunt în centrul unui scandal internațional. Presa americană a relatat că armata ar fi efectuat un al doilea atac asupra unei ambarcațiuni bombardate în Marea Caraibilor, cu scopul de a ucide doi supraviețuitori ai primului raid.

Prima rachetă lansată asupra navei a provocat un incendiu puternic, iar comandanții au observat ulterior doi membri ai echipajului în apă, agățați de epavă. Comandantul responsabil de misiune ar fi ordonat un al doilea atac, pentru a respecta instrucțiunile secretarului apărării, Pete Hegseth, care ar fi dispus „uciderea tuturor celor aflați la bord”. În total, 11 persoane au murit, potrivit Washington Post, care citează două surse cu informații directe despre operațiune.

Surse citate de CNN confirmă că al doilea atac i-a ucis pe cei doi supraviețuitori și a dus la scufundarea completă a ambarcațiunii. Aceleași surse afirmă că incidentul din 2 septembrie era „singurul caz cunoscut în care armata americană a ucis deliberat supraviețuitori ai unui atac”.

Pentagonul neagă acuzațiile

Potrivit CNN, oficiali ai Pentagonului au transmis parlamentarilor americani că lovitura secundară nu avea ca obiectiv uciderea supraviețuitorilor, ci scufundarea navei, pe care o considerau „un pericol pentru națiune”.

Pete Hegseth a respins acuzațiile și a apărat seria de operațiuni desfășurate în Pacific și Caraibe, unde, din septembrie, forțele americane au bombardat peste 20 de ambarcațiuni, ucigând cel puțin 83 de persoane.

„Aceste atacuri extrem de eficiente sunt special concepute pentru a fi 'bombardamente cinetice letale'. Intenţia declarată este de a opri fluxul de droguri mortale, de a distruge ambarcaţiunile cu droguri şi de a ucide narcoteroriştii care otrăvesc poporul american”, a scris Hegseth pe rețelele sociale, calificând relatările din presă drept „fabricate”. El susține că „fiecare traficant ucis” ar fi afiliat unei organizații teroriste.

Context tensionat în Caraibe

Atacul din 2 septembrie a deschis o perioadă de escaladare militară în regiune, pe fondul tensiunilor dintre Venezuela și Statele Unite.

Pe 16 noiembrie, Washingtonul a trimis în zonă portavionul USS Gerald Ford, cel mai mare și mai avansat din flota americană.

De asemenea, SUA au desemnat ca organizație teroristă Cartel de los Soles, un grup pe care îl leagă de regimul președintelui venezuelean Nicolás Maduro.