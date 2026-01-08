„Armata de vis”, mai aproape de realizare. Donald Trump propune un buget record al apărării SUA de 1.500 de miliarde de dolari pentru 2027

Bugetul apărării al Statelor Unite pentru anul 2027 ar trebui să ajungă la 1.500 de miliarde de dolari, față de 1.000 de miliarde de dolari, cât era nivelul avut în vedere anterior, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 50%, a declarat miercuri președintele american Donald Trump.

„După negocieri lungi şi dificile cu senatori, aleşi, membri miniştri şi alţi responsabili politici, am stabilit că, pentru binele ţării noastre, în special în această perioadă foarte turbulentă şi periculoasă, bugetul nostru militar pentru 2027 ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, nu de 1.000 de miliarde de dolari”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a susținut că majorarea bugetului va permite Statelor Unite „să construiască armata de vis” şi să îşi consolideze securitatea naţională.

„Acest lucru ne va permite să construim armata de vis la care am aspirat de mult timp şi, cel mai important, una care ne va menţine în siguranţă, indiferent cine este inamicul”, a adăugat președintele american.

Donald Trump a subliniat că această creștere semnificativă a cheltuielilor militare este posibilă datorită veniturilor obținute din taxele vamale impuse pe scară largă partenerilor comerciali ai Statelor Unite, de la revenirea sa la putere, în urmă cu un an.

Statele Unite au deja cele mai mari cheltuieli militare din lume, potrivit AFP și Agerpres. Pentru anul 2026, Congresul american a aprobat un buget al apărării de aproximativ 900 de miliarde de dolari.

Anunțul președintelui american vine în contextul în care țările membre NATO au convenit anul trecut să își majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, până în anul 2035, sub presiunea exercitată de Washington.