Apelurile la 911 arată haosul din penitenciar după ce Christa Pike a supraviețuit injecției letale: de ce n-au putut interveni medicii

Înregistrările apelurilor de urgență din timpul tentativei eșuate de execuție a Christei Pike, condamnată la moarte în Tennessee, arată cum lipsa de comunicare dintre angajații penitenciarului a provocat confuzie și a întârziat intervenția medicilor.

Christa Pike Foto: Profimedia

Pike, în vârstă de 50 de ani, care a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995, împreună cu iubitul ei de atunci, a primit două doze de substanță letală prin injecție, pe 30 septembrie. După ce a devenit clar că doza administrată nu avea să o ucidă, femeia a fost transportată la spital.

Potrivit Associated Press (AP), care a obținut prima înregistrările audio ale apelurilor de urgență, confuzia a fost provocată, în parte, de o aparentă lipsă de comunicare între angajații penitenciarului.

Primul apel la 911 a fost înregistrat pe 30 septembrie, la ora 20:40, la puțin peste o oră de la începerea tentativei de execuție. Apelantul nu a putut furniza codul necesar pentru verificarea solicitării, iar dispecerii au ajuns să o considere falsă.

„Conform superiorilor de aici, de la DEC (Departamentul de Comunicare pentru Situații de Urgență), am fost informați că este un apel fals. Nu este nevoie de asistență medicală la penitenciarul Riverbend”, a transmis un operator la ora 21:03.

Confuzia a întârziat intervenția. Abia în jurul orei 21:11, oficialii penitenciarului au confirmat autenticitatea apelului și le-au permis salvatorilor să intre.

Între timp, reprezentanții centrului de comandă al închisorii le spuseseră dispecerilor că ei ar fi trebuit să solicite intervenția, dar că nu făcuseră acel apel.

La scurt timp, un membru al echipajelor de intervenție a semnalat prin stația radio că persoane aflate la poarta penitenciarului insistau că apelul era real și cereau accesul salvatorilor.

Centrul de comandă a confirmat câteva minute mai târziu că apelul era autentic, permițând echipajelor să intre în penitenciar în jurul orei 21:11. Un reporter AP a văzut o ambulanță și mai multe autospeciale de pompieri ajungând la clădirea din incinta penitenciarului la ora 21:14.

La ora 21:34, în timp ce paramedicii o transportau pe Pike la spital, unul dintre ei i-a cerut dispeceratului să se asigure că personalul penitenciarului știa unde era dusă.

„Tocmai pentru că a fost atâta confuzie, vreau să mă asigur că știu unde o ducem”, a spus salvatorul.

Departamentul de urgență din Nashville a publicat înregistrări ale apelurilor, cu unele fragmente eliminate. Primul apel nu a fost făcut public, conform legislației statului. La ora 21:08, avocata lui Pike a sunat la 911 și a cerut îngrijiri medicale urgente, spunând că femeia era încă în viață și respira după execuție.

Autoritățile din Tennessee nu au explicat eșecul procedurii. Guvernatorul Bill Lee a suspendat alte execuții până la finalizarea verificărilor. Nu se știe dacă Pike va fi supusă unei noi tentative.

Experții iau în calcul probleme legate de substanța folosită sau de poziționarea cateterului intravenos.

Avocații avertizaseră înainte de execuție că Pike avea o afecțiune a sângelui care putea provoca formarea cheagurilor în zona injectării.