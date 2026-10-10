Christa Pike a fost externată după ce a supraviețuit tentativei eșuate de execuție. Va primi îngrijiri medicale în penitenciar

Christa Pike, deținuta în vârstă de 50 de ani condamnată la moarte în Statele Unite, a fost externată din spital și transferată înapoi la penitenciarul în care este încarcerată de aproximativ 30 de ani.

Femeia a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție. Foto: X

Femeia a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție prin injecție letală, desfășurată la sfârșitul lunii septembrie, și va continua să primească îngrijiri medicale în închisoare, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de avocații săi, relatează BBC.

Pike a fost supusă procedurii pe 30 septembrie, când i-au fost administrate două injecții cu pentobarbital. Urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole.

Ulterior, a ajuns în stare critică la spital. La începutul acestei săptămâni, femeia și-a recăpătat cunoștința și a început să vorbească, spre surprinderea personalului medical și a avocaților.

Potrivit reprezentanților săi legali, primele întrebări pe care le-a adresat după ce s-a trezit au fost „Unde sunt?” și „Cine sunteți?”. Avocații au transmis că aceasta este recunoscătoare echipelor de intervenție și personalului medical pentru îngrijirile acordate.

„Luni seară, credeam că Christa este în moarte cerebrală şi că aparatele care o ţineau în viaţă urmau să fie oprite a doua zi. Dar marţi, spre marea surpriză a tuturor (...) Christa s-a trezit şi a început să vorbească”, a afirmat avocatul femeii, Randy Spivey, potrivit AFP.

Apărătorul a explicat că femeia încearcă încă să înțeleagă ceea ce i s-a întâmplat. „Cred că în prezent este furioasă şi confuză în legătură cu tot ce se întâmplă. Este foarte conştientă de faptul că statul a încercat să o execute”, a spus Spivey.

Autoritățile nu au decis dacă execuția va fi reprogramată

Cazul este considerat unul neobișnuit, întrucât Pike este singura persoană despre care se știe că a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

În timpul unei audieri desfășurate miercuri, procurorul general adjunct al statului Tennessee, Will Ayers, i-a spus judecătorului că nu știe dacă autoritățile intenționează să reprogrameze execuția.

De asemenea, instanța a dispus ca statul Tennessee să păstreze toate probele legate de procedura eșuată. Acestea ar putea fi folosite într-un eventual proces împotriva autorităților statului.

Christa Pike a fost condamnată pentru o crimă comisă la 18 ani

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Crima a fost comisă când Pike avea 18 ani, împreună cu iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cei doi au bătut-o și torturat-o pe tânără înainte de a o ucide. Cele trei persoane se cunoscuseră în cadrul unui program de formare profesională destinat tinerilor proveniți din familii cu venituri reduse.

Cazul fără precedent a reaprins dezbaterea privind pedeapsa capitală în Statele Unite și a determinat autoritățile să deschidă investigații privind modul în care a fost aplicată procedura de execuție. În urma controverselor, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat execuțiile și a ordonat o anchetă independentă asupra incidentului.