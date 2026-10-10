 Christa Pike a fost externată după ce a supraviețuit tentativei eșuate de execuție. Va primi îngrijiri medicale în penitenciar | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Christa Pike a fost externată după ce a supraviețuit tentativei eșuate de execuție. Va primi îngrijiri medicale în penitenciar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Christa Pike, deținuta în vârstă de 50 de ani condamnată la moarte în Statele Unite, a fost externată din spital și transferată înapoi la penitenciarul în care este încarcerată de aproximativ 30 de ani.

Femeia a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție.
Femeia a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție. Foto: X

Femeia a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție prin injecție letală, desfășurată la sfârșitul lunii septembrie, și va continua să primească îngrijiri medicale în închisoare, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de avocații săi, relatează BBC.

Pike a fost supusă procedurii pe 30 septembrie, când i-au fost administrate două injecții cu pentobarbital. Urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole. 

Ulterior, a ajuns în stare critică la spital. La începutul acestei săptămâni, femeia și-a recăpătat cunoștința și a început să vorbească, spre surprinderea personalului medical și a avocaților.

Potrivit reprezentanților săi legali, primele întrebări pe care le-a adresat după ce s-a trezit au fost „Unde sunt?” și „Cine sunteți?”. Avocații au transmis că aceasta este recunoscătoare echipelor de intervenție și personalului medical pentru îngrijirile acordate.

„Luni seară, credeam că Christa este în moarte cerebrală şi că aparatele care o ţineau în viaţă urmau să fie oprite a doua zi. Dar marţi, spre marea surpriză a tuturor (...) Christa s-a trezit şi a început să vorbească”, a afirmat avocatul femeii, Randy Spivey, potrivit AFP.

Apărătorul a explicat că femeia încearcă încă să înțeleagă ceea ce i s-a întâmplat. „Cred că în prezent este furioasă şi confuză în legătură cu tot ce se întâmplă. Este foarte conştientă de faptul că statul a încercat să o execute”, a spus Spivey.

Autoritățile nu au decis dacă execuția va fi reprogramată

Cazul este considerat unul neobișnuit, întrucât Pike este singura persoană despre care se știe că a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

În timpul unei audieri desfășurate miercuri, procurorul general adjunct al statului Tennessee, Will Ayers, i-a spus judecătorului că nu știe dacă autoritățile intenționează să reprogrameze execuția.

De asemenea, instanța a dispus ca statul Tennessee să păstreze toate probele legate de procedura eșuată. Acestea ar putea fi folosite într-un eventual proces împotriva autorităților statului.

Christa Pike a fost condamnată pentru o crimă comisă la 18 ani

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Crima a fost comisă când Pike avea 18 ani, împreună cu iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cei doi au bătut-o și torturat-o pe tânără înainte de a o ucide. Cele trei persoane se cunoscuseră în cadrul unui program de formare profesională destinat tinerilor proveniți din familii cu venituri reduse.

Cazul fără precedent a reaprins dezbaterea privind pedeapsa capitală în Statele Unite și a determinat autoritățile să deschidă investigații privind modul în care a fost aplicată procedura de execuție. În urma controverselor, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat execuțiile și a ordonat o anchetă independentă asupra incidentului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
O angajată Carrefour a fost concediată după 15 ani din cauza unui cupon de reducere de 8 euro. Ce despăgubiri va primi
stirileprotv.ro
image
În plin an al austerității, Oradea liberalilor Ilie Bolojan și Florin Birta a uitat de criza economică. Alocare de aproape 2,5 milioane de lei, bani publici, pentru organizarea celor trei zile de festival care marchează „Ziua Orașului”. Pentru ce evenimente au fost cheltuiți banii
gandul.ro
image
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB! Cine poartă banderola cu Oțelul Galați
fanatik.ro
image
5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
digisport.ro
image
Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 33 de ani. Ce făcea în 1993: „Ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie”
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Ce ai voie să construiești în propria curte fără autorizație. Regulile schimbate în 2026
playtech.ro
image
Echipa de start a FCSB cu Oțelul, anunțată de FANATIK din dimineața meciului. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Update exclusiv
fanatik.ro
image
ANM avertizează: ploi în toată țara, ninsori la munte și rafale de până la 90 km/h
ziare.com
image
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
digisport.ro
image
Mujea Marcelini a murit! Ultimele zile ale afaceristului, povestite de fosta soție: „Sunt întrebată ce averi am găsit”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Ce înseamnă simbolurile I, II și floarea de pe sertarul mașinii de spălat
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Maya Giotea, adolescenta de 16 ani care a făcut spectacol la Vocea României. Smiley a apăsat Super Block, iar Irina Rimes a numit-o „o minune”. Cine este tânăra care a cucerit și Marea Britanie
actualitate.net
image
Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare
click.ro
image
Ozana Barabancea, primele vești după liftingul facial. Cum arată vedeta: „Sunt foarte fericită”
click.ro
image
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”
image
Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa