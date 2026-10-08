 Femeia care a supraviețuit injecției letale a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate, chiar înainte să se trezească: „Unde sunt şi cine sunteţi voi?” | adevarul.ro
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Femeia care a supraviețuit injecției letale a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate, chiar înainte să se trezească: „Unde sunt şi cine sunteţi voi?”

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Christa Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit unei execuții prin injecție letală în statul Tennessee, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparatele care o țineau în viață atunci când și-a revenit în mod neașteptat, potrivit avocaților săi.

Christa Pike, înaintea tentativei de execuție eșuate
Christa Pike, înaintea tentativei de execuție eșuate Foto: captură YouTube LiveNOW from FOX Live

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole. Ea a primit două doze de pentobarbital, un barbituric utilizat în execuțiile prin injecție letală, însă a supraviețuit și a fost transportată de urgență la spital în stare critică.

„Luni seară, credeam că Christa este în moarte cerebrală şi că aparatele care o ţineau în viaţă urmau să fie oprite a doua zi. Dar marţi, spre marea surpriză a tuturor (...) Christa s-a trezit şi a început să vorbească”, a afirmat avocatul femeii, Randy Spivey, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Potrivit acestuia, primele cuvinte ale condamnatei au fost: „Unde sunt şi cine sunteţi voi?”.

Apărătorul a explicat că femeia încearcă încă să înțeleagă ceea ce i s-a întâmplat.

„Cred că în prezent este furioasă şi confuză în legătură cu tot ce se întâmplă. Este foarte conştientă de faptul că statul a încercat să o execute”, a spus Spivey.

Starea sa de sănătate rămâne grav afectată. Avocatul a precizat că femeia „are un cheag de sânge la un braţ. Suferă de pneumonie” și că „încă nu poate înghiţi”. De asemenea, „ambele braţe şi picioare sunt foarte umflate”, iar medicii nu știu încă în ce măsură își va putea recupera mobilitatea.

În urma unei audieri desfășurate joi, instanța a dispus conservarea tuturor probelor legate de execuția eșuată, inclusiv a substanțelor utilizate, seringilor și perfuziilor din camera de execuție.

Un alt avocat al lui Pike, Luke Ihnen, a salutat decizia, afirmând că este nevoie de „transparenţă” și că „Christa, tribunalele, media şi populaţia nu trebuie să creadă pe cuvânt ceea ce spune statul despre cele întâmplate”.

Cazul fără precedent a reaprins dezbaterea privind pedeapsa capitală în Statele Unite și a determinat autoritățile să deschidă investigații privind modul în care a fost aplicată procedura de execuție.

Ecouri au existat și în alte state americane care aplică pedeapsa cu moartea. Avocații unui condamnat executat miercuri în Texas au invocat fără succes „execuţia teribil eşuată a Christei Pike” pentru a solicita amânarea procedurii.

În urma controverselor, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat execuțiile și a ordonat o anchetă independentă asupra incidentului. Christa Pike fusese condamnată la moarte pentru torturarea și uciderea unei tinere de 19 ani în 1995.

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