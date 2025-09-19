„Am cerut să nu fie acolo!” Donald Trump afirmă că primarul Londrei a fost exclus de la vizita de stat în Marea Britanie la cererea sa

Donald Trump a declarat că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie și l-a catalogat din nou drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”.

Aflat la bordul Air Force One, în drum spre Statele Unite, președintele Donald Trump a confirmat că i-a anunțat pe oficialii responsabili cu organizarea vizitei sale în Marea Britanie că nu dorește ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să ia parte la evenimentele oficiale la care va participa el.

„Am cerut să nu fie acolo. El a vrut să fie acolo, din câte am înțeles, eu nu l-am vrut”, le-a declarat Trump reporterilor.

Afirmația vine în contextul unei dispute de lungă durată între cei doi lideri, amplificată de critica deschisă a lui Sadiq Khan privind politicile lui Donald Trump, pe care le consideră instigatoare la ură și diviziune la nivel global.

„Printre cei mai răi primari din lume”

Donald Trump a profitat de prilej şi a lansat un nou atac la adresa edilului capitalei britanice, spunând că l-ar putea compara cu liderul orașului Chicago, oraș american cunoscut pentru problemele legate de infracționalitate.

„Cred că primarul Londrei, Khan, este printre cei mai răi primari din lume și avem câțiva răi. Dacă vă uitați la Chicago, cred că este echivalentul primarului orașului Chicago”, a afirmat Donald Trump, motivându-i declaraţia prin faptul că Londra este afectată de o rată ridicată a criminalității, iar politicile lui Khan privind imigrația ar fi „un dezastru”.

„Nu mai e orașul mamei mele”

În acest context, Donald Trump a invocat și o legătură personală cu Regatul Unit, menționând originile scoțiene ale mamei sale, pentru a sublinia dezamăgirea față de actualul primar al Londrei.

„Simt o anumită mândrie față de Londra și Regatul Unit. Mama mea s-a născut în Scoția. Și când îl văd pe primarul Khan făcând o treabă proastă – înjunghierile, murdăria și mizeria – nu mai este același lucru”, a mai spus el.

Replica din partea Londrei

Daily Mail citează o sursă apropiată de Sadiq Khan, care a respins afirmațiile președintelui american și a susținut că primarul nu a cerut niciodată să participe la evenimentele oficiale.

Aceeași sursă a descris atacurile lui Trump ca parte a unei strategii mai largi: „Politica lui Trump este una a fricii și a diviziunii. Aceasta include și denigrarea marii noastre capitale. Londra este o poveste de succes global, este deschisă, dinamică și mai sigură decât marile orașe din SUA”.

O relație tensionată de aproape un deceniu

Disputa dintre Donald Trump și Sadiq Khan nu este nouă. Războiul declarațiilor a început în 2015, când Khan a condamnat propunerea președintelui american de a interzice accesul musulmanilor în SUA, iar relația s-a deteriorat și mai mult după ce Trump a criticat modul în care primarul a reacționat la atacul terorist de la London Bridge.

În 2018, tensiunile au luat o turnură simbolică, atunci când primarul Sadiq Khan a aprobat lansarea în spațiu a unui balon care îl înfățișa pe Donald Trump ca un bebeluș furios, în timpul unei alte vizite oficiale.

Nici în timpul primului mandat de la Casa Albă, Trump nu s-a abținut şi l-a numit pe Khan „un ratat complet”, acuzându-l că ignoră problema criminalității, pentru a-l ataca politic.

Nici primarul Londrei nu s-a lăsat mai prejos şi, în contextul realegerii lui Donald Trump pentru un al doilea mandat, el a avertizat că SUA riscă o „renaștere a fascismului”.