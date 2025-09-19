search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Am cerut să nu fie acolo!” Donald Trump afirmă că primarul Londrei a fost exclus de la vizita de stat în Marea Britanie la cererea sa

0
0
Publicat:

Donald Trump a declarat că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie și l-a catalogat din nou drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”.

Donald Trmp spune că a cerut ca primarul Londrei să nu fie prezent la evenimente. FOTO: GettyImages
Donald Trmp spune că a cerut ca primarul Londrei să nu fie prezent la evenimente. FOTO: GettyImages

Aflat la bordul Air Force One, în drum spre Statele Unite, președintele Donald Trump a confirmat că i-a anunțat pe oficialii responsabili cu organizarea vizitei sale în Marea Britanie că nu dorește ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să ia parte la evenimentele oficiale la care va participa el.

 „Am cerut să nu fie acolo. El a vrut să fie acolo, din câte am înțeles, eu nu l-am vrut”, le-a declarat Trump reporterilor.

Afirmația vine în contextul unei dispute de lungă durată între cei doi lideri, amplificată de critica deschisă a lui Sadiq Khan privind politicile lui Donald Trump, pe care le consideră instigatoare la ură și diviziune la nivel global.

„Printre cei mai răi primari din lume”

Donald Trump a profitat de prilej şi a lansat un nou atac la adresa edilului capitalei britanice, spunând că l-ar putea compara cu liderul orașului Chicago, oraș american cunoscut pentru problemele legate de infracționalitate.

„Cred că primarul Londrei, Khan, este printre cei mai răi primari din lume și avem câțiva răi. Dacă vă uitați la Chicago, cred că este echivalentul primarului orașului Chicago”, a afirmat Donald Trump, motivându-i declaraţia prin faptul că Londra este afectată de o rată ridicată a criminalității, iar politicile lui Khan privind imigrația ar fi „un dezastru”.

„Nu mai e orașul mamei mele”

În acest context, Donald Trump a invocat și o legătură personală cu Regatul Unit, menționând originile scoțiene ale mamei sale, pentru a sublinia dezamăgirea față de actualul primar al Londrei.

„Simt o anumită mândrie față de Londra și Regatul Unit. Mama mea s-a născut în Scoția. Și când îl văd pe primarul Khan făcând o treabă proastă – înjunghierile, murdăria și mizeria – nu mai este același lucru”, a mai spus el.

Replica din partea Londrei

Daily Mail citează o sursă apropiată de Sadiq Khan, care a respins afirmațiile președintelui american și a susținut că primarul nu a cerut niciodată să participe la evenimentele oficiale.

Aceeași sursă a descris atacurile lui Trump ca parte a unei strategii mai largi: „Politica lui Trump este una a fricii și a diviziunii. Aceasta include și denigrarea marii noastre capitale. Londra este o poveste de succes global, este deschisă, dinamică și mai sigură decât marile orașe din SUA”.

O relație tensionată de aproape un deceniu

Disputa dintre Donald Trump și Sadiq Khan nu este nouă. Războiul declarațiilor a început în 2015, când Khan a condamnat propunerea președintelui american de a interzice accesul musulmanilor în SUA, iar relația s-a deteriorat și mai mult după ce Trump a criticat modul în care primarul a reacționat la atacul terorist de la London Bridge.

În 2018, tensiunile au luat o turnură simbolică, atunci când primarul Sadiq Khan a aprobat lansarea în spațiu a unui balon care îl înfățișa pe Donald Trump ca un bebeluș furios, în timpul unei alte vizite oficiale.

Nici în timpul primului mandat de la Casa Albă, Trump nu s-a abținut şi l-a numit pe Khan „un ratat complet”, acuzându-l că ignoră problema criminalității, pentru a-l ataca politic.

Nici primarul Londrei nu s-a lăsat mai prejos şi, în contextul realegerii lui Donald Trump pentru un al doilea mandat, el a avertizat că SUA riscă o „renaștere a fascismului”.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”
gandul.ro
image
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”
fanatik.ro
image
Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
VIDEO ”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Imagini senzaționale cu Melania Trump și prințesa Catherine. După bal, au ieșit afară ca să facă „hoteluri pentru insecte”
antena3.ro
image
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
observatornews.ro
image
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cutremur în România, vineri dimineață! Unde s-a simţit cel mai puternic?
playtech.ro
image
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Fost jandarm, ucis de o șoferiță care avea permisul suspendat, pe o stradă din Popești-Leordeni: „L-a aruncat de pe motoretă şi a fugit”
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Pilonul 2 de pensii. Cum pot verifica românii câți bani vor avea la pensie
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Cea mai nouă ”obsesie” a Prințului Louis, dezvăluită de Prințesa Kate. Ce detalii adorabile a oferit mama regală despre mezinul său

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime