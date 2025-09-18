Donald Trump și Melania, forțați să schimbe elicopterul în Marea Britanie din cauza unei „probleme tehnice minore”

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost nevoiți să schimbe elicopterul în timp ce părăseau un aeroport din Londra, Marea Britanie, din cauza unei probleme tehnice minore, a anunțat Casa Albă.

Incidentul a avut loc joi, în timpul întoarcerii lor de la Chequers, reședința de țară a prim-ministrului Keir Starmer, spre aeroportul Stansted. Elicopterul care transporta cuplul prezidențial a întâmpinat o „problemă hidraulică minoră”.

„Dintr-un exces de precauție, piloții au ales să aterizeze Marine One pe un aerodrom local”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru jurnaliști, potrivit Independent.

Trump și Prima Doamnă au fost apoi transferați în siguranță într-un elicopter de rezervă, care a finalizat scurta călătorie până la aeroport. Ulterior, cuplul prezidențial a urcat fără probleme în Air Force One pentru zborul de întoarcere în Statele Unite.

Nu au fost raportate persoane rănite. Leavitt a mai precizat că problema tehnică a provocat doar o scurtă întârziere a Marine One în timpul întoarcerii spre aeroportul Stansted.

Donald Trump a sosit miercuri la Londra pentru ceea ce oficialii britanici au descris drept „cea mai amplă ceremonie de bun venit oferită unui lider străin în epoca recentă”. Vizita marchează a doua deplasare oficială de stat a președintelui american în Regatul Unit și are loc într-un context geopolitic delicat, dar încărcat de oportunități economice.

Președintele SUA a purtat discuții cu Keir Starmer înainte de a participa la un eveniment de afaceri și apoi a apărut la o conferință de presă comună cu primul ministru. În cadrul evenimentului, cei doi au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”, prin care marile companii americane se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în economia britanică.