Afacerile ginerelui lui Trump, sub lupa Congresului SUA. Democrații cer explicații despre milioanele câștigate de Jared Kushner în Orientul Mijlociu

Legislatorul democrat Robert Garcia, membrul de rang înalt al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a lansat o investigație privind investițiile lui Jared Kushner, după o anchetă CNN care a scos la iveală legături indirecte între firma sa de investiții și companii implicate în susținerea industriei militare israeliene.

Jared Kushner Foto: Facebook Jared Kushner

Garcia a trimis o solicitare către Affinity Partners, compania fondată de ginerele președintelui Donald Trump, în care a cerut informații despre afacerile acesteia din Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

Democratul a explicat că „investighează modurile fără precedent și periculoase în care președintele Trump și familia sa au profitat direct de pe urma accesului lor la putere”.

Demersul este văzut drept un semnal că democrații intenționează să investigheze mai amplu afacerile externe ale familiei Trump dacă vor recâștiga majoritatea în Congres după alegerile de la jumătatea mandatului.

Potrivit investigației CNN, Affinity Partners este cel mai mare investitor în Phoenix Financial, o companie israeliană care deține participații de sute de milioane de dolari în Elbit Systems, cel mai mare producător de armament din Israel, precum și în alte firme care furnizează echipamente armatei israeliene.

Deși Affinity nu deține direct acțiuni în aceste companii, beneficiază financiar atunci când Phoenix obține profit.

CNN a precizat că nu a găsit dovezi că activitatea diplomatică a lui Kushner ar fi influențat direct investițiile analizate. De asemenea, avocatul acestuia a declarat că fostul consilier de la Casa Albă „nu a participat niciodată și nu a influențat deciziile Phoenix” privind plasamentele financiare.

Apărarea lui Kushner a respins acuzațiile și a susținut că scrisoarea lui Garcia este o „lecție de ironie”, arătând că fondurile de pensii în care este inclus congresmanul dețin, la rândul lor, investiții în companiile menționate. Echipa democratului a replicat că acesta nu tranzacționează acțiuni și nu are control asupra administrării fondurilor respective.

În scrisoarea transmisă către Affinity Partners, Garcia afirmă că aparentul conflict dintre investițiile firmei și activitatea lui Kushner în Orientul Mijlociu, precum și riscul unor înțelegeri favorizate de aceste interese concurente, „impun supraveghere și responsabilitate din partea Congresului”.

Controversa a fost amplificată și de o investigație publicată de The New York Times, care a relatat despre o posibilă intersectare între rolul diplomatic al lui Kushner și afacerile sale în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina.

Kushner a respins public concluziile CNN, calificând materialul drept „profund înșelător”, susținând că astfel de articole nu îl vor abate de la misiunea de a „ajuta la încheierea războaielor, a aduce oamenii împreună și a urmări pacea”.