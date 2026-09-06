Trimișii lui Trump au fost însoțiți de șeful diviziei de sancțiuni a Trezoreriei SUA în timpul vizitei lor în Rusia. Cine a mai făcut parte din delegație?

Delegația americană condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner l-a inclus și pe Gene Lange, șeful interimar al departamentului de sancțiuni al Trezoreriei SUA, semn că politica de sancțiuni s-a aflat printre subiectele discuțiilor diplomatice de la Moscova.

Delegația americană și cea rusă, discuți la Kremlin Foto: AFP

Deși Lange s-a întâlnit cu emisarul rus Kiril Dmitriev, și nu direct cu Vladimir Putin, un oficial al Casei Albe a confirmat că în delegația mai largă s-au aflat și reprezentanți ai Consiliului Național de Securitate, ai Departamentului de Stat și ai Trezoreriei. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că, în cadrul întâlnirii de trei ore, președintele rus și-a exprimat încrederea în atingerea obiectivelor de război ale Rusiei și a menționat progrese pe front.

Potrivit Axios, Gene Lange, șeful interimar al diviziei de sancțiuni din cadrul Departamentului Trezoreriei al SUA, s-a alăturat sâmbătă, 5 septembrie, misiunii diplomatice a emisarilor speciali Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova.

Lange a participat la o sesiune pregătitoare alături de Kiril Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru cooperare economică.

Deși Lange nu a luat parte ulterior la discuțiile directe cu Putin, un oficial al Casei Albe a confirmat că delegația americană mai largă a inclus reprezentanți ai Consiliului Național de Securitate (NSC), ai Departamentului de Stat și ai Trezoreriei.

„Părțile au discutat planuri concrete pentru pașii următori, care vor fi anunțate în săptămânile care urmează, și așteptăm cu interes întâlniri la fel de productive mâine, în Ucraina", a declarat oficialul american citat de Axios.

Potrivit Reuters, în timpul întâlnirii de la Kremlin, Putin a oferit „evaluări clare și cuprinzătoare" ale situației de pe front, conform consilierului prezidențial Iuri Ușakov.

Ușakov a precizat că Putin a subliniat progresele armatei ruse, și-a reiterat încrederea în atingerea obiectivelor declarate ale Kremlinului în Ucraina și a insistat asupra necesității de a aborda „cauzele profunde" ale conflictului. Ușakov a adăugat că delegația americană a formulat mai multe propuneri privind posibile căi spre o soluționare.

Prezența șefului sancțiunilor din cadrul Trezoreriei vine după declarațiile secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, făcute în marja summitului G20, potrivit cărora Washingtonul nu intenționează să acorde concesii economice Rusiei atât timp cât aceasta nu încetează războiul împotriva Ucrainei.

Trei ore de discuții la Kremlin

Discuțiile de la Kremlin au durat trei ore și zece minute, incluzând negocieri oficiale urmate de o cină de lucru informală, potrivit oficialilor ruși.

Dincolo de războiul din Ucraina, părțile au abordat și relațiile comerciale bilaterale mai ample, inclusiv posibile proiecte economice ruso-americane de amploare, reciproc avantajoase. Ușakov a menționat că Putin și președintele american Donald Trump intenționează să mențină un contact personal direct și că, la nivelul negocierilor, canalele care îi implică pe Witkoff și Kushner vor rămâne active.

La începutul discuțiilor, Putin a confirmat că forțele ruse au întrerupt atacurile asupra Kievului începând cu miezul nopții de 5 septembrie, ca urmare a solicitărilor transmise prin canale diplomatice și de informații.

Cu toate acestea, Putin a respins propunerea Ucrainei privind un armistițiu mai amplu, de trei zile, pe întreaga linie a frontului, afirmând că Moscova nu a fost niciodată de acord cu astfel de condiții.

În urma discuțiilor de la Moscova, Witkoff și Kushner urmează să ajungă duminică, 6 septembrie, la Kiev, pentru întâlniri cu președintele Volodimir Zelenski.

Înainte de sosirea emisarilor în Rusia, Zelenski a confirmat că a discutat cu delegația, promițând că forțele ucrainene se vor abține de la atacuri aeriene asupra Moscovei până luni la miezul nopții, pentru a proteja procesul diplomatic.