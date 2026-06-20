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Negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au ajuns în Elveţia pentru discuții cu Iranul

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Emisarul preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns în Elveţia, a declarat un oficial american, în timp ce SUA şi Iranul lucrează pentru a relua discuţiile tehnice, informează CNN.

Steve Witkoff şi Jared Kushner
Emisarii SUA Steve Witkoff şi Jared Kushner FOTO: EPA EFE

Jared Kushner, ginerele lui Trump, a ajuns de asemenea în Elveţia pentru a participa la potenţiale negocieri.

Rămâne neclar când vor avea loc aceste discuţii. Următoarea rundă urma să înceapă vineri, dar a fost brusc anulată pe fondul unei escaladări a violenţelor dintre Israel şi Hezbollah, scrie News.

Witkoff şi Kushner conduseseră negocierile cu Iranul pentru a ajunge la memorandumul iniţial de înţelegere.Vicepreşedintele JD Vance este, de asemenea, pregătit să zboare pentru discuţii la "prima ocazie disponibilă", a declarat joi Casa Albă.

După ce părţile au anunţat un armistiţiu, a apărut oportunitatea de a reveni la procesul diplomatic, dar o nouă dată pentru întâlnire nu a fost încă stabilită.

Potrivit unei surse Axios dintr-una dintre ţările de mediere, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi le-a spus omologilor săi că un armistiţiu stabil în Liban este o condiţie extrem de importantă pentru continuarea discuţiilor dintre SUA şi Iran.

O altă sursă a relatat că partea iraniană doreşte să asigure durabilitatea armistiţiului, aşa că este puţin probabil ca discuţiile să înceapă înainte de luni. În acelaşi timp, calendarul se poate modifica în funcţie de evoluţia situaţiei din Orientul Mijlociu.

Qatar rămâne unul dintre mediatorii cheie. Prim-ministrul ţării a sosit deja în Elveţia pentru a participa la consultările diplomatice dintre părţi.

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